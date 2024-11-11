19:40
2 д. 10 ч. 50 мин.
06:30
42
Маршрут следования поезда 480С Сухум (Абхазия) — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сухум (Абхазия) — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сухум
19:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новый Афон
20:09
20:17
15 км.
0 ч. 29 мин.
Гудаута
20:47
20:53
33 км.
1 ч. 7 мин.
Бзыбь
21:47
21:52
58 км.
2 ч. 7 мин.
Гагра
22:05
22:20
64 км.
2 ч. 25 мин.
Цандрыпш
22:52
23:22
83 км.
3 ч. 12 мин.
Веселое
23:46
00:46
91 км.
4 ч. 6 мин.
Имеретинский Курорт
00:52
01:04
92 км.
5 ч. 12 мин.
Адлер
01:17
01:57
98 км.
5 ч. 37 мин.
Хоста
02:09
02:11
106 км.
6 ч. 29 мин.
Сочи
02:31
02:55
119 км.
6 ч. 51 мин.
Лоо
03:27
03:30
135 км.
7 ч. 47 мин.
Лазаревская
04:15
04:20
167 км.
8 ч. 35 мин.
Туапсе
05:13
05:27
194 км.
9 ч. 33 мин.
Хадыженская
07:20
07:24
243 км.
11 ч. 40 мин.
Белореченская
08:56
09:31
291 км.
13 ч. 16 мин.
Курганная
10:30
10:35
348 км.
14 ч. 50 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
11:16
11:20
388 км.
15 ч. 36 мин.
Кавказская
12:27
13:10
450 км.
16 ч. 47 мин.
Тихорецкая
14:01
14:06
508 км.
18 ч. 21 мин.
Кущевка
15:20
15:25
595 км.
19 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
16:50
17:23
669 км.
21 ч. 10 мин.
Новочеркасск
18:34
18:36
707 км.
22 ч. 54 мин.
Шахтная
19:26
19:28
743 км.
23 ч. 46 мин.
Сулин
20:06
20:08
761 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Зверево
20:30
20:32
776 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Лихая
21:05
21:25
792 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Каменская
21:52
21:54
811 км.
1 д. 2 ч. 12 мин.
Миллерово
22:47
22:49
877 км.
1 д. 3 ч. 7 мин.
Кутейниково
23:41
23:43
932 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Россошь
01:15
01:31
1034 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
03:04
03:08
1122 км.
1 д. 7 ч. 24 мин.
Воронеж 1
05:03
05:43
1202 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Липецк
08:01
08:10
1309 км.
1 д. 12 ч. 21 мин.
Елец
09:38
10:10
1379 км.
1 д. 13 ч. 58 мин.
Ефремов
11:45
11:47
1445 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Узловая 1
Московской жд
13:54
13:56
1537 км.
1 д. 18 ч. 14 мин.
Тула
Московский Вокзал
14:50
15:15
1583 км.
1 д. 19 ч. 10 мин.
Москва
Восточный Вокзал
18:08
18:23
1756 км.
1 д. 22 ч. 28 мин.
Вышний Волочек
23:46
23:47
2034 км.
2 д. 4 ч. 6 мин.
Бологое-Московское
00:20
01:07
2077 км.
2 д. 4 ч. 40 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
06:30
2388 км.
2 д. 10 ч. 50 мин.
