Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 044С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва.
1 д. 10 ч. 8 мин.
05:50
25
Маршрут следования поезда 044С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
19:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
19:55
20:12
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
20:24
20:26
14 км.
0 ч. 42 мин.
Сочи
20:46
20:55
27 км.
1 ч. 4 мин.
Лоо
21:21
21:29
43 км.
1 ч. 39 мин.
Лазаревская
22:10
22:19
75 км.
2 ч. 28 мин.
Туапсе
22:58
23:10
102 км.
3 ч. 16 мин.
Белореченская
02:52
03:51
199 км.
7 ч. 10 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
05:21
05:25
296 км.
9 ч. 39 мин.
Кавказская
06:30
07:02
358 км.
10 ч. 48 мин.
Тихорецкая
07:51
07:55
416 км.
12 ч. 9 мин.
Ростов
Главный
10:13
10:30
571 км.
14 ч. 31 мин.
Новочеркасск
11:23
11:25
609 км.
15 ч. 41 мин.
Шахтная
12:17
12:19
645 км.
16 ч. 35 мин.
Лихая
13:33
13:50
692 км.
17 ч. 51 мин.
Каменская
14:17
14:19
711 км.
18 ч. 35 мин.
Миллерово
15:12
15:14
777 км.
19 ч. 30 мин.
Россошь
17:30
17:45
928 км.
21 ч. 48 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
19:20
19:25
1016 км.
23 ч. 38 мин.
Воронеж 1
21:02
21:45
1096 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Грязи
Воронежские
23:10
23:15
1199 км.
1 д. 3 ч. 28 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:59
00:04
1255 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Ряжск 1
01:22
01:24
1347 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Рязань 2
02:41
02:46
1452 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:50
1633 км.
1 д. 10 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Специально брала СВ. Но не нашла разницы с обычным купе. Да, есть телевизор. Но пока ехали около 2 суток все время крутили только 2 фильма по кругу. В остальном отлично: все чистое и новое!
Лучший поезд! В вагоне идеальная чистота и казарменный порядок. Всё на своих местах. За весь путь ни разу не пришлось просить мыло или бумажные полотенца. Они всегда на месте. Всё комфортно! Единственный недостаток – гудит вода в кране. Но думаю, это поправимо!
Поездка прошла идеально! Ехали в СВ в 1 купе. Наша проводница Ирина была просто душечкой!! Если бы каждый работник железной дороги был хотя бы наполовину такой же, как она, то наши железные дороги ни чем не стали бы уступать Финляндии. На любую просьбу откликается просто моментально! Начальник поезда тоже очень доброжелательный и отзывчивый.
Поездка прошла хорошо, никаких претензий не имею. Всем работникам спасибо!
Ежегодно ездим на этом поезде в Питер. Приятная обстановка, очень хорошие проводницы. Редко встретишь недовольных или плохо выполняющих свою работу проводников. Поезд приходит всегда вовремя, что также имеет для нас значение и не из последних, так как нас всегда встречают.
Добрый день. Поезд стоит своих денег, как минимум отношением цена/качество не подкачал. Любое ваше желание или просьба тут же находит отклик. Спасибо
Привет всем, кто читает! Ехала в нем с подругой по работе в Спб. Хочу отметить хороший культурный уровень проводников. Были очень вежливыми и учтивыми. Спасибо!