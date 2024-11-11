Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 014С Имеретинский Курорт (Адлер) — Саратов.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
1 д. 2 ч. 15 мин.
20:16
20
Маршрут следования поезда 014С Имеретинский Курорт (Адлер) — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
18:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
18:14
18:24
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
18:36
18:38
14 км.
0 ч. 35 мин.
Сочи
18:58
19:08
27 км.
0 ч. 57 мин.
Лоо
19:38
19:46
43 км.
1 ч. 37 мин.
Лазаревская
20:43
20:46
75 км.
2 ч. 42 мин.
Туапсе
21:24
21:34
102 км.
3 ч. 23 мин.
Горячий Ключ
23:18
23:49
163 км.
5 ч. 17 мин.
Краснодар 1
00:41
00:54
205 км.
6 ч. 40 мин.
Кореновск
02:00
02:13
266 км.
7 ч. 59 мин.
Тихорецкая
03:29
03:31
332 км.
9 ч. 28 мин.
Сальск
06:25
06:43
461 км.
12 ч. 24 мин.
Зимовники
08:33
08:36
563 км.
14 ч. 32 мин.
Ремонтная
09:14
09:17
599 км.
15 ч. 13 мин.
Котельниково
10:00
10:04
636 км.
15 ч. 59 мин.
Сарепта
12:47
12:49
778 км.
18 ч. 46 мин.
Волгоград 1
13:31
14:16
799 км.
19 ч. 30 мин.
Петров Вал
17:14
17:16
965 км.
23 ч. 13 мин.
Карамыш
18:42
18:44
1059 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:16
1131 км.
1 д. 2 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехали на этом поезде туда и обратно на отдых. Быстро, комфортно, время пролетело незаметно.
Очень вежливая проводница, опрятный вагон, аккуратный туалет. Я не знаю, что еще пожелать, чтобы поездка на отдых была приятной))))) Одним словом – спасибо!
Билеты не дорогие, поезд не трясет, в вагонах не холодно. Для поездки с маленькими детьми на отдых и обратно подойдет отлично.
Проводники знают свое дело, что бросается в глаза сразу. Поезд не убитый, вагоны чистые. Чай вкусный)))) Единственное – я не представляю, как люди ездят рядом с туалетом. Там дверь не закрывается в ту зону.
Второй год подряд выбираем с мужем именно этот поезд, потому что он нам идеально подходит. Не смотря на то, что поезд едет сутки, когда организовано все на высшем уровне, время летит незаметно. Каждый раз мы остаемся довольны. Рекомендуем!
На поезде 014С Саратов - Имеретинский курорт мы ехали сутки с 12 мая 2024 по 13 мая 2024 в 14 вагоне. Нас встретил проводрик-приветливый молодой человек. Купе оказалось чистым, без посторонних запахов. Окно блестело от чистоты. Работал кондиционер. Все это сделало нашу поездку комфортной и удобной. Спасибо проводнику и начальнику поезда за доброжелательное и внимательно отношение к пассажирам. Рекомендую планировать свою поездку в поезде 014 С Саратов-Имеретинский курорт