Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 822С Имеретинский Курорт (Адлер) — Краснодар. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
5 ч. 6 мин.
00:31
11
Маршрут следования поезда 822С Имеретинский Курорт (Адлер) — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
19:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
19:36
19:41
6 км.
0 ч. 11 мин.
Хоста
19:53
19:55
14 км.
0 ч. 28 мин.
Сочи
20:13
20:18
27 км.
0 ч. 48 мин.
Дагомыс
20:32
20:33
36 км.
1 ч. 7 мин.
Лоо
20:42
20:45
43 км.
1 ч. 17 мин.
Лазаревская
21:24
21:26
75 км.
1 ч. 59 мин.
Шепси
21:54
21:55
94 км.
2 ч. 29 мин.
Туапсе
22:11
22:15
102 км.
2 ч. 46 мин.
Горячий Ключ
23:36
23:41
163 км.
4 ч. 11 мин.
Краснодар 1
00:31
205 км.
5 ч. 6 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Имеретинский Курорт (Адлер) → Краснодар Распечатать расписание поезда