Маршрут следования и продажа билетов
1 д. 9 ч. 54 мин.
06:54
28
Маршрут следования поезда 506Э Имеретинский Курорт (Адлер) — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
21:13
21:25
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
21:38
21:40
14 км.
0 ч. 38 мин.
Сочи
21:59
22:05
27 км.
0 ч. 59 мин.
Лоо
22:31
22:39
43 км.
1 ч. 31 мин.
Лазаревская
23:21
23:37
75 км.
2 ч. 21 мин.
Туапсе
00:39
00:50
102 км.
3 ч. 39 мин.
Горячий Ключ
03:40
04:30
163 км.
6 ч. 40 мин.
Краснодар 1
06:50
06:58
205 км.
9 ч. 50 мин.
Динская
07:34
07:44
232 км.
10 ч. 34 мин.
Кореновск
08:15
08:20
266 км.
11 ч. 15 мин.
Выселки
08:46
08:49
285 км.
11 ч. 46 мин.
Тихорецкая
09:50
10:08
332 км.
12 ч. 50 мин.
Белоглинская
11:27
11:30
393 км.
14 ч. 27 мин.
Песчанокопская
11:54
11:57
413 км.
14 ч. 54 мин.
Сальск
13:00
13:30
462 км.
16 ч. 0 мин.
Пролетарская
14:06
14:09
489 км.
17 ч. 6 мин.
Двойная
14:45
14:48
521 км.
17 ч. 45 мин.
Куберле
15:11
15:13
540 км.
18 ч. 11 мин.
Волгодонская
16:25
16:30
596 км.
19 ч. 25 мин.
Морозовская
19:00
19:32
691 км.
22 ч. 0 мин.
Чернышков
20:08
20:10
720 км.
23 ч. 8 мин.
Обливская
20:37
20:39
744 км.
23 ч. 37 мин.
Суровикино
21:03
21:05
770 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Волгоград 1
23:36
00:20
893 км.
1 д. 2 ч. 36 мин.
Петров Вал
03:27
03:29
1059 км.
1 д. 6 ч. 27 мин.
Карамыш
05:07
05:09
1153 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Саратов 1
Пассажирский
06:54
1225 км.
1 д. 9 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводницы просто супер! Стараются, все делают для людей! Чего не скажешь про руководство РЖД, поезда старые уже пора их менять! Но видимо будут ездить пока с рельс не сойдут.
Ехал в купе вагона номер 3. Что понравилось: кондиционер работал, была комфортная температура всю поездку. Плюс чисто. Минусы – все старое и пошарпанное. Видно что вагону пора делать капитальный ремонт. Один раз сломался смыв в одном из туалетов.
Пока ехали на поезде – за окном был сильный дождь. И вода текла через щель в окне и частично попадала на подушку! Проводница не выдала даже новой наволочки, сказала что дополнительных комплектов белья нет. Я ОЧЕНЬ недовольна осталась
Поезда требуют реконструкции. Но как всегда на все нет денег. И от этого вынуждены страдать простые граждане!
Мне поездка понравилась. Ехала с дочкой и мужем. В вагоне всё работало. Проводница проходила чуть ли не каждые 20 минут, можно было к ней всегда обратиться. Благодарю.