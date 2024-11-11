Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 306М Москва — Сухум (Абхазия).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 306М Москва — Сухум (Абхазия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Сухум (Абхазия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
22:56
23:01
181 км.
3 ч. 6 мин.
Ряжск 1
00:20
00:22
286 км.
4 ч. 30 мин.
Мичуринск
Воронежский
01:26
01:38
378 км.
5 ч. 36 мин.
Грязи
Воронежские
02:20
02:25
434 км.
6 ч. 30 мин.
Усмань
03:38
03:40
483 км.
7 ч. 48 мин.
Воронеж 1
04:35
05:20
538 км.
8 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:20
07:41
618 км.
11 ч. 30 мин.
Россошь
09:34
10:07
706 км.
13 ч. 44 мин.
Зайцевка
11:11
11:13
771 км.
15 ч. 21 мин.
Кутейниково
11:52
11:54
808 км.
16 ч. 2 мин.
Миллерово
12:42
12:44
863 км.
16 ч. 52 мин.
Каменская
13:58
14:00
929 км.
18 ч. 8 мин.
Лихая
14:23
14:38
948 км.
18 ч. 33 мин.
Зверево
15:04
15:06
964 км.
19 ч. 14 мин.
Сулин
15:30
15:32
979 км.
19 ч. 40 мин.
Шахтная
16:08
16:10
997 км.
20 ч. 18 мин.
Новочеркасск
16:53
16:55
1033 км.
21 ч. 3 мин.
Ростов
Главный
17:47
18:07
1071 км.
21 ч. 57 мин.
Староминская-Тимашевск
19:29
19:31
1162 км.
23 ч. 39 мин.
Каневская
20:10
20:12
1209 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Краснодар 1
22:03
22:17
1327 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Горячий Ключ
00:04
00:48
1369 км.
1 д. 4 ч. 14 мин.
Туапсе
02:18
02:30
1430 км.
1 д. 6 ч. 28 мин.
Лазаревская
03:09
03:16
1457 км.
1 д. 7 ч. 19 мин.
Лоо
04:03
04:06
1489 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Сочи
04:32
04:39
1505 км.
1 д. 8 ч. 42 мин.
Хоста
04:58
05:00
1518 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Адлер
05:11
05:41
1526 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Имеретинский Курорт
05:55
05:57
1532 км.
1 д. 10 ч. 5 мин.
Веселое
06:03
07:03
1533 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Цандрыпш
07:34
08:04
1541 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Гагра
08:34
08:36
1560 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Гудаута
09:44
09:46
1591 км.
1 д. 13 ч. 54 мин.
Новый Афон
10:14
10:16
1609 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
Сухум
10:43
1624 км.
1 д. 14 ч. 53 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Сухум (Абхазия) Распечатать расписание поезда