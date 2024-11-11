Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 202С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 202С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
19:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
19:50
20:00
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
20:12
20:14
14 км.
0 ч. 35 мин.
Сочи
20:34
20:44
27 км.
0 ч. 57 мин.
Лоо
21:09
21:28
43 км.
1 ч. 32 мин.
Лазаревская
22:10
22:23
75 км.
2 ч. 33 мин.
Туапсе
23:02
23:14
102 км.
3 ч. 25 мин.
Белореченская
02:49
03:38
199 км.
7 ч. 12 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
05:19
05:24
296 км.
9 ч. 42 мин.
Кавказская
06:30
07:02
358 км.
10 ч. 53 мин.
Тихорецкая
07:52
07:54
416 км.
12 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
10:12
10:28
571 км.
14 ч. 35 мин.
Новочеркасск
11:23
11:25
609 км.
15 ч. 46 мин.
Шахтная
12:17
12:19
645 км.
16 ч. 40 мин.
Лихая
13:40
13:54
692 км.
18 ч. 3 мин.
Каменская
14:21
14:23
711 км.
18 ч. 44 мин.
Миллерово
15:13
15:15
777 км.
19 ч. 36 мин.
Россошь
17:33
17:46
928 км.
21 ч. 56 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
19:19
19:21
1016 км.
23 ч. 42 мин.
Воронеж 1
20:46
21:28
1096 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Грязи
Воронежские
22:58
23:01
1199 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:55
00:07
1255 км.
1 д. 4 ч. 18 мин.
Рязань 2
02:37
02:42
1453 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:07
1634 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
За все время поездки у нас в вагоне так ни разу и не убрались. И это учитывая то, что поезд почти 2 суток находится в пути! На мой взгляд это безобразие в полной мере показывает отношение РЖД ко всему, что происходит с пассажирами. Всем плевать, что пассажиры едут в грязи.
Хороший поезд, ничего не могу сказать негативного. Если бы еще кондиционер стабильно работал (он почему-то то включался то выключался и когда выключался было жарко), то было бы вообще отлично.
Ехала с дочкой и мужем на этом поезде и в целом оказалось терпимо. У нас был 5 вагон. Не скажу чтобы была идеальная чистота (ее небыло) но проводница попалась очень хорошая. Дочке тоже понравилось кататься на поезде.
Брала билет на это сайте. Распечатала все прошло замечательно. Проводница у нас была очень внимательная и приятная женщина.
Добрый. Не у всех мест в вагоне есть розетка, чего я не знала до того как садилась. Думала в нынешнее время розетки не являются диковинкой, хотя бы ЮСБ розетки. Но тут одна и та на пол вагона.