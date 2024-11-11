Маршрут следования и продажа билетов
1 д. 20 ч. 13 мин.
16:29
38
Маршрут следования поезда 468С Имеретинский Курорт (Адлер) — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
20:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
20:29
20:39
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
20:51
20:53
14 км.
0 ч. 35 мин.
Сочи
21:12
21:18
27 км.
0 ч. 56 мин.
Лоо
21:43
21:49
43 км.
1 ч. 27 мин.
Лазаревская
22:47
22:55
75 км.
2 ч. 31 мин.
Туапсе
23:36
23:48
102 км.
3 ч. 20 мин.
Горячий Ключ
02:00
02:50
163 км.
5 ч. 44 мин.
Краснодар 1
03:59
04:35
205 км.
7 ч. 43 мин.
Брюховецкая
07:13
07:15
291 км.
10 ч. 57 мин.
Каневская
07:45
07:47
323 км.
11 ч. 29 мин.
Староминская-Тимашевск
08:28
08:30
370 км.
12 ч. 12 мин.
Первомайская
09:52
10:17
456 км.
13 ч. 36 мин.
Новочеркасск
11:53
11:55
500 км.
15 ч. 37 мин.
Шахтная
12:37
12:39
536 км.
16 ч. 21 мин.
Сулин
13:12
13:14
554 км.
16 ч. 56 мин.
Зверево
13:36
13:38
569 км.
17 ч. 20 мин.
Лихая
14:00
14:14
585 км.
17 ч. 44 мин.
Каменская
14:41
14:43
604 км.
18 ч. 25 мин.
Миллерово
15:40
15:42
670 км.
19 ч. 24 мин.
Кутейниково
16:32
16:34
725 км.
20 ч. 16 мин.
Россошь
18:10
18:40
827 км.
21 ч. 54 мин.
Евдаково
19:45
19:47
886 км.
23 ч. 29 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:26
20:31
916 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Воронеж 1
22:55
23:50
996 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Касторная-Курская
01:33
01:43
1074 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Курск
04:00
04:44
1202 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Курчатов
05:36
05:38
1243 км.
1 д. 9 ч. 20 мин.
Льгов-Киевский
06:03
06:18
1269 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Дмитриев-Льговский
08:04
08:06
1325 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Комаричи
08:45
08:47
1362 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Навля
09:35
09:37
1411 км.
1 д. 13 ч. 19 мин.
Брянск Орловский
10:31
11:19
1460 км.
1 д. 14 ч. 15 мин.
Жуковка
12:26
12:33
1514 км.
1 д. 16 ч. 10 мин.
Дубровка
12:59
13:04
1537 км.
1 д. 16 ч. 43 мин.
Рославль 1
14:22
14:34
1587 км.
1 д. 18 ч. 6 мин.
Починок
15:26
15:29
1644 км.
1 д. 19 ч. 10 мин.
Смоленск
Центральный
16:29
1694 км.
1 д. 20 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Денег стоит огромных, а подход руководства поезда и проводниц из рук вон плохой. Я разочарована поездкой очень сильно. Лучше бы на машине поехала!!!
Проводницы хамки. Поезд уже в свалку превратился. Не ожидал такого при той стоимости, которая заявлена за билеты. Оценка 3из 5
Ехала с дочкой на этом поезде. Поездка обычная. Кроме того что ночью дуло из окна никаких других неудобств не было.
Было очень холодно, так как дул кондиционер и мне надуло в шею. Потом неделю не могла влево голову повернуть. Зачем так сильно включать обдув?!
У нас была очень вежливая и приветливая женщина-проводник. Очень профессионально подходила к работе. Вообще никаких пререканий не было. Приятно видеть работу профи.