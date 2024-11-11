5 ч. 4 мин.
17:29
11
Маршрут следования поезда 804С Имеретинский Курорт (Адлер) — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
12:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
12:37
12:47
6 км.
0 ч. 12 мин.
Хоста
12:57
12:58
14 км.
0 ч. 32 мин.
Сочи
13:16
13:23
27 км.
0 ч. 51 мин.
Дагомыс
13:38
13:39
36 км.
1 ч. 13 мин.
Лоо
13:47
13:50
43 км.
1 ч. 22 мин.
Лазаревская
14:26
14:29
75 км.
2 ч. 1 мин.
Шепси
14:53
14:54
94 км.
2 ч. 28 мин.
Туапсе
15:06
15:11
102 км.
2 ч. 41 мин.
Горячий Ключ
16:33
16:38
163 км.
4 ч. 8 мин.
Краснодар 1
17:29
205 км.
5 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень некомфортно было ехать, потому что в нашем вагоне переезжала группа каких-то учащихся, которые всю дорогу смеялись, ходили по вагону и громко разговаривали. В таких условиях не то что не отдохнешь. Задолбаешься в несколько раз больше!!!!!!!
Хорошее расписание движения поезда. Меня лично очень устраивает. Сам поезд едет быстро. Пара часов и ты уже в Краснодаре. Цена на билет более-менее адекватная. Во всяком случае сильно не преплачиваешь. Туалеты всегда чистые. Приятно сходить.
Есть розетки для зарядки телефонов и очень удобные сидения. Для меня это два самых вадных фактора при выборе поезда. Очень благодарна нашей проводнице Екатерине за оказанную заботу.
Ехал с женой и грудничком. Очень удобно выделенное место Старшая рисовала за столиком. Поездкой остались очень довольны и ни разу не пожалели что выбрали этот поезд.
Хотелось поработать, пока еду. Благодаря тому, что в вагоне есть розетки для зарядки и все удобства – ехала, работала и наслаждалась поездкой. Поезд очень хороший. В вагоне было не жарко. Персонал приветливый.