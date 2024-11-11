Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 466С Имеретинский Курорт (Адлер) — Астрахань
продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
1 д. 11 ч. 0 мин.
08:00
33
Маршрут следования поезда 466С Имеретинский Курорт (Адлер) — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
21:13
21:25
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
21:38
21:40
14 км.
0 ч. 38 мин.
Сочи
21:59
22:05
27 км.
0 ч. 59 мин.
Лоо
22:31
22:39
43 км.
1 ч. 31 мин.
Лазаревская
23:21
23:37
75 км.
2 ч. 21 мин.
Туапсе
00:39
00:50
102 км.
3 ч. 39 мин.
Горячий Ключ
03:40
04:30
163 км.
6 ч. 40 мин.
Краснодар 1
06:50
06:58
205 км.
9 ч. 50 мин.
Динская
07:34
07:44
232 км.
10 ч. 34 мин.
Кореновск
08:15
08:20
266 км.
11 ч. 15 мин.
Выселки
08:46
08:49
285 км.
11 ч. 46 мин.
Тихорецкая
09:50
10:08
332 км.
12 ч. 50 мин.
Белоглинская
11:27
11:30
393 км.
14 ч. 27 мин.
Песчанокопская
11:54
11:57
413 км.
14 ч. 54 мин.
Сальск
13:00
13:30
462 км.
16 ч. 0 мин.
Пролетарская
14:06
14:09
489 км.
17 ч. 6 мин.
Двойная
14:45
14:48
521 км.
17 ч. 45 мин.
Куберле
15:11
15:13
540 км.
18 ч. 11 мин.
Волгодонская
16:25
16:30
596 км.
19 ч. 25 мин.
Морозовская
19:00
19:32
691 км.
22 ч. 0 мин.
Чернышков
20:08
20:10
720 км.
23 ч. 8 мин.
Обливская
20:37
20:39
744 км.
23 ч. 37 мин.
Суровикино
21:03
21:05
770 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Волгоград 1
23:36
00:33
893 км.
1 д. 2 ч. 36 мин.
Волжский
01:10
01:12
914 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Разъезд 85км
02:13
02:15
990 км.
1 д. 5 ч. 13 мин.
Владимировка
02:56
02:58
1035 км.
1 д. 5 ч. 56 мин.
Верхний Баскунчак
03:47
04:02
1076 км.
1 д. 6 ч. 47 мин.
Харабалинская
05:30
05:32
1175 км.
1 д. 8 ч. 30 мин.
Ашулук
05:51
05:53
1189 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Аксарайская
07:02
07:04
1262 км.
1 д. 10 ч. 2 мин.
Астрахань
08:00
1310 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший поезд. Сел и отдыхаешь. Выбирал между поездкой на машине и на поезде. Выбрал поезд и не прогадал. Хорошие условия. Отдых начался как только сел в поезд.
Ехала с маленькой дочкой. Я ее все еще кормила грудью. Было неудобно потому что не было только женских купе. Пришлось ехать в общем. Полки очень узкие. Вдвоем с ребенком было очень тяжело.
Поезд старенький, но комфортный. Проводница старалась. Конечно всегда можно придраться к мелочам любым. Но если объективно – поезд достойный.
Всю дорогу за стенкой сосед храпел и не давал спать половине вагона. Пока доехали я несколько таблеток от давления выпила. Вообще не выспалась. Так что бывает и такое! Не всегда виноваты проводницы в плохой поездке. Иногда пассажиры тоже ложку дегтя добавляют.
Спасибо за поездку. Мне все понравилось. Обслуживание на высшем уровне. Купе чистые и аккуратные. Только машинист дергался сильно когда трогался. Это единственный минус всей поездки. Супер.