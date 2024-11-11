10
Маршрут следования поезда 928С Гагра (Абхазия) — Туапсе на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гагра (Абхазия) — Туапсе с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гагра
19:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Цандрыпш
20:13
20:43
19 км.
0 ч. 33 мин.
Веселое
21:07
21:52
27 км.
1 ч. 27 мин.
Имеретинский Курорт
21:59
22:02
28 км.
2 ч. 19 мин.
Адлер
22:12
22:16
34 км.
2 ч. 32 мин.
Сочи
22:46
22:49
55 км.
3 ч. 6 мин.
Дагомыс
23:06
23:09
64 км.
3 ч. 26 мин.
Лоо
23:20
23:23
71 км.
3 ч. 40 мин.
Лазаревская
00:03
00:14
103 км.
4 ч. 23 мин.
Туапсе
01:05
130 км.
5 ч. 25 мин.
