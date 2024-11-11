Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 172С Имеретинский Курорт (Адлер) — Новокузнецк. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
43
Маршрут следования поезда 172С Имеретинский Курорт (Адлер) — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
20:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
20:49
20:59
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
21:10
21:12
14 км.
0 ч. 34 мин.
Сочи
21:32
21:42
27 км.
0 ч. 56 мин.
Лоо
22:06
22:11
43 км.
1 ч. 30 мин.
Лазаревская
23:02
23:05
75 км.
2 ч. 26 мин.
Туапсе
23:48
00:03
102 км.
3 ч. 12 мин.
Горячий Ключ
02:17
02:48
163 км.
5 ч. 41 мин.
Краснодар 1
04:07
04:10
205 км.
7 ч. 31 мин.
Динская
04:48
04:53
232 км.
8 ч. 12 мин.
Кореновск
05:54
05:56
266 км.
9 ч. 18 мин.
Выселки
06:23
06:25
285 км.
9 ч. 47 мин.
Тихорецкая
08:12
08:29
332 км.
11 ч. 36 мин.
Ровное
09:25
09:30
368 км.
12 ч. 49 мин.
Ея
09:43
09:46
376 км.
13 ч. 7 мин.
Песчанокопская
10:26
10:43
414 км.
13 ч. 50 мин.
Сальск
12:23
12:53
463 км.
15 ч. 47 мин.
Двойная
13:58
14:05
521 км.
17 ч. 22 мин.
Зимовники
14:58
15:02
565 км.
18 ч. 22 мин.
Ремонтная
15:48
16:00
601 км.
19 ч. 12 мин.
Котельниково
17:20
17:33
638 км.
20 ч. 44 мин.
Волгоград 1
21:54
22:29
795 км.
1 д. 1 ч. 18 мин.
Петров Вал
01:47
01:49
961 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Саратов 1
Пассажирский
04:56
05:42
1126 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Сенная
08:35
08:42
1221 км.
1 д. 11 ч. 59 мин.
Кулатка
09:52
09:55
1296 км.
1 д. 13 ч. 16 мин.
Возрождение
10:21
10:24
1322 км.
1 д. 13 ч. 45 мин.
Сызрань Город
11:42
12:00
1374 км.
1 д. 15 ч. 6 мин.
Самара
15:44
16:29
1483 км.
1 д. 19 ч. 8 мин.
Абдулино
20:06
20:18
1722 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Аксаково
21:11
21:13
1771 км.
2 д. 0 ч. 35 мин.
Уфа
00:27
00:51
1912 км.
2 д. 3 ч. 51 мин.
Челябинск-Главный
10:19
10:51
2263 км.
2 д. 13 ч. 43 мин.
Каменск-Уральский
13:37
13:55
2409 км.
2 д. 17 ч. 1 мин.
Тюмень
18:06
18:26
2642 км.
2 д. 21 ч. 30 мин.
Ишим
22:30
22:45
2911 км.
3 д. 1 ч. 54 мин.
Омск
Пассажирский
01:48
02:25
3187 км.
3 д. 5 ч. 12 мин.
Барабинск
05:57
06:27
3505 км.
3 д. 9 ч. 21 мин.
Новосибирск
Главный
10:37
11:36
3795 км.
3 д. 14 ч. 1 мин.
Промышленная
14:49
14:56
3970 км.
3 д. 18 ч. 13 мин.
Белово
16:00
16:25
4040 км.
3 д. 19 ч. 24 мин.
Прокопьевск
18:05
18:17
4102 км.
3 д. 21 ч. 29 мин.
Новокузнецк
19:00
4132 км.
3 д. 22 ч. 24 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Имеретинский Курорт (Адлер) → Новокузнецк Распечатать расписание поезда