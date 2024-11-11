Маршрут следования и продажа билетов
3 д. 15 ч. 42 мин.
10:38
39
Маршрут следования поезда 582С Имеретинский Курорт (Адлер) — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
18:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
19:09
19:23
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
19:35
19:37
14 км.
0 ч. 39 мин.
Сочи
19:57
20:07
27 км.
1 ч. 1 мин.
Лоо
20:32
20:45
43 км.
1 ч. 36 мин.
Лазаревская
21:25
21:29
75 км.
2 ч. 29 мин.
Туапсе
22:31
22:56
102 км.
3 ч. 35 мин.
Горячий Ключ
01:48
02:42
163 км.
6 ч. 52 мин.
Краснодар 1
03:37
03:54
205 км.
8 ч. 41 мин.
Динская
04:28
04:47
232 км.
9 ч. 32 мин.
Кореновск
05:53
05:55
266 км.
10 ч. 57 мин.
Выселки
06:21
06:23
285 км.
11 ч. 25 мин.
Тихорецкая
07:23
07:40
332 км.
12 ч. 27 мин.
Ровное
08:30
08:34
368 км.
13 ч. 34 мин.
Ея
08:46
08:50
376 км.
13 ч. 50 мин.
Песчанокопская
09:31
09:35
414 км.
14 ч. 35 мин.
Сальск
10:37
11:03
463 км.
15 ч. 41 мин.
Двойная
12:08
12:11
521 км.
17 ч. 12 мин.
Зимовники
12:58
13:01
565 км.
18 ч. 2 мин.
Ремонтная
13:38
13:41
601 км.
18 ч. 42 мин.
Котельниково
14:23
14:25
638 км.
19 ч. 27 мин.
Волгоград 1
18:34
19:09
795 км.
23 ч. 38 мин.
Петров Вал
22:26
22:28
961 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:44
02:35
1126 км.
1 д. 6 ч. 48 мин.
Сенная
05:04
05:07
1221 км.
1 д. 10 ч. 8 мин.
Кулатка
06:16
06:19
1296 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Возрождение
06:45
06:48
1322 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Сызрань Город
07:52
08:04
1374 км.
1 д. 12 ч. 56 мин.
Самара
11:12
12:20
1483 км.
1 д. 16 ч. 16 мин.
Абдулино
15:56
15:58
1722 км.
1 д. 21 ч. 0 мин.
Аксаково
16:58
17:00
1771 км.
1 д. 22 ч. 2 мин.
Уфа
20:55
21:31
1912 км.
2 д. 1 ч. 59 мин.
Челябинск-Главный
06:43
07:17
2263 км.
2 д. 11 ч. 47 мин.
Каменск-Уральский
10:11
10:34
2409 км.
2 д. 15 ч. 15 мин.
Тюмень
15:43
16:32
2642 км.
2 д. 20 ч. 47 мин.
Ишим
20:45
21:00
2911 км.
3 д. 1 ч. 49 мин.
Омск
Пассажирский
00:39
01:24
3187 км.
3 д. 5 ч. 43 мин.
Барабинск
05:54
06:24
3505 км.
3 д. 10 ч. 58 мин.
Новосибирск
Главный
10:38
3795 км.
3 д. 15 ч. 42 мин.
