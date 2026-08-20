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Москва (Ярославский Вокзал)
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Москва (Ярославский Вокзал)
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Москва (Киевский Вокзал)
Москва Киевская Тур
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва Казанская Туристическая
Москва
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
Москва
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва (Восточный Вокзал)
Москва Вк Восточный Тур
Москва
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва Казанская Туристическая
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
Москва
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва Казанская Туристическая
Москва
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва Казанская Туристическая
Москва
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва Казанская Туристическая
Москва
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
Москва
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва (Белорусский Вокзал)
Москва (Киевский Вокзал)
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва
Москва (Ярославский Вокзал)
Москва (Ярославский Вокзал)
Маршрут движения поездов Москва — Москва
- 9 ч. 54 мин. – время в пути на поезде 944М (самый быстрый поезд);
- 4 д. 17 ч. 30 мин. – время в пути на поезде 924Х (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 34 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Москва — Москва
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Стоимость билетов на поезд Москва — Москва по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 5864 рублей.
- Купе: 8796 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.