Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 936В Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
18:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петрозаводск
08:35
22:20
694 км.
10 ч. 10 мин.
Сортавала-Центр
06:10
07:45
887 км.
11 ч. 25 мин.
Рускеала
Горный парк
13:15
13:30
915 км.
18 ч. 30 мин.
Сортавала-Центр
14:20
15:09
943 км.
19 ч. 35 мин.
Выборг
17:30
23:43
1093 км.
22 ч. 45 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
01:18
01:31
1220 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Псков
Пассажирский
09:32
21:10
1485 км.
1 д. 14 ч. 47 мин.
Москва Октябрьская Тур
Ленинградский Вокзал
10:16
2093 км.
2 д. 15 ч. 31 мин.
