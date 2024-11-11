Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 930Я Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
04:35
04:53
961 км.
17 ч. 35 мин.
Майкоп
12:35
18:40
1251 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Нальчик
07:42
20:00
1558 км.
20 ч. 42 мин.
Грозный
06:22
23:00
1726 км.
19 ч. 22 мин.
Кизилюрт
06:46
07:05
1822 км.
1 д. 19 ч. 46 мин.
Махачкала
08:10
08:40
1879 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Дербент
10:42
16:00
2001 км.
1 д. 23 ч. 42 мин.
Махачкала
18:14
18:44
2123 км.
2 д. 7 ч. 14 мин.
Кизилюрт
19:47
19:57
2180 км.
2 д. 8 ч. 47 мин.
Минеральные Воды
07:45
13:17
2499 км.
2 д. 20 ч. 45 мин.
Кисловодск
14:40
16:21
2547 км.
3 д. 3 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
03:58
04:15
2984 км.
3 д. 16 ч. 58 мин.
Москва Казанская Туристическая
23:48
3945 км.
4 д. 12 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Москва Распечатать расписание поезда