Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 940Ь Москва — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 940Ь Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:38
00:40
160 км.
2 ч. 28 мин.
Вышний Волочек
02:59
03:00
276 км.
4 ч. 49 мин.
Бологое-Московское
03:30
03:34
319 км.
5 ч. 20 мин.
Угловка
04:09
04:10
369 км.
5 ч. 59 мин.
Окуловка
04:23
04:24
388 км.
6 ч. 13 мин.
Малая Вишера
05:09
05:10
469 км.
6 ч. 59 мин.
Чудово-Московское
05:47
05:49
512 км.
7 ч. 37 мин.
Великий Новгород
Вокзал
07:06
22:13
582 км.
8 ч. 56 мин.
Псков
Пассажирский
09:10
19:23
769 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Карамышево
19:52
19:53
793 км.
1 д. 21 ч. 42 мин.
Порхов
20:33
20:36
838 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Дно
21:01
21:17
864 км.
1 д. 22 ч. 51 мин.
Морино
21:41
21:43
888 км.
1 д. 23 ч. 31 мин.
Волот
22:02
22:04
909 км.
1 д. 23 ч. 52 мин.
Старая Русса
22:34
22:49
947 км.
2 д. 0 ч. 24 мин.
Парфино
23:09
23:11
963 км.
2 д. 0 ч. 59 мин.
Пола
23:26
23:28
975 км.
2 д. 1 ч. 16 мин.
Кневицы
23:52
23:54
998 км.
2 д. 1 ч. 42 мин.
Лычково
00:07
00:09
1008 км.
2 д. 1 ч. 57 мин.
Валдай
01:04
01:09
1058 км.
2 д. 2 ч. 54 мин.
Едрово
01:31
01:32
1081 км.
2 д. 3 ч. 21 мин.
Бологое Московское Тур
02:02
02:44
1106 км.
2 д. 3 ч. 52 мин.
Вышний Волочек
03:18
03:19
1149 км.
2 д. 5 ч. 8 мин.
Тверь Тур
04:29
04:31
1265 км.
2 д. 6 ч. 19 мин.
Москва Октябрьская Тур
Ленинградский Вокзал
06:47
1425 км.
2 д. 8 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Москва Распечатать расписание поезда