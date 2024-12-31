Маршрут следования поезда 930А Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:47
06:01
628 км.
7 ч. 27 мин.
Выборг
07:53
08:23
755 км.
9 ч. 33 мин.
Сортавала
11:10
11:20
904 км.
12 ч. 50 мин.
Сортавала-Центр
11:25
11:30
905 км.
13 ч. 5 мин.
Рускеала
Горный парк
13:45
22:50
933 км.
15 ч. 25 мин.
Петрозаводск
06:55
22:00
1131 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Свирь
23:34
23:40
1224 км.
2 д. 1 ч. 14 мин.
Подпорожье
23:51
23:53
1229 км.
2 д. 1 ч. 31 мин.
Лодейное Поле
00:25
00:28
1262 км.
2 д. 2 ч. 5 мин.
Волховстрой 2
01:54
01:56
1373 км.
2 д. 3 ч. 34 мин.
Малая Вишера
03:54
03:55
1492 км.
2 д. 5 ч. 34 мин.
Бологое-Московское
05:09
05:12
1643 км.
2 д. 6 ч. 49 мин.
Вышний Волочек
05:40
05:42
1686 км.
2 д. 7 ч. 20 мин.
Тверь
06:52
06:53
1802 км.
2 д. 8 ч. 32 мин.
Москва Октябрьская Тур
Ленинградский Вокзал
08:50
1962 км.
2 д. 10 ч. 30 мин.
