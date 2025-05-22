Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 938М Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
11:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
15:15
15:20
244 км.
3 ч. 55 мин.
Вологда 1
19:30
19:50
419 км.
8 ч. 10 мин.
Архангельск-Город
08:50
22:10
1014 км.
2 ч. 30 мин.
Малошуйка
04:57
05:36
1191 км.
17 ч. 37 мин.
Шижня
11:21
11:33
1346 км.
1 д. 0 ч. 1 мин.
Беломорск
12:30
18:50
1353 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Мурманск
06:50
17:10
1851 км.
1 д. 19 ч. 30 мин.
Петрозаводск
11:40
22:20
2652 км.
2 д. 0 ч. 20 мин.
Сортавала
08:25
15:09
2845 км.
2 д. 21 ч. 5 мин.
Выборг
17:45
23:43
2994 км.
3 д. 6 ч. 25 мин.
Бологое-Московское
06:19
06:24
3429 км.
3 д. 18 ч. 59 мин.
Тверь
07:53
07:54
3589 км.
3 д. 20 ч. 33 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:16
3749 км.
3 д. 22 ч. 56 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Москва Распечатать расписание поезда