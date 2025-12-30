Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 942А Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
22:56
22:58
160 км.
1 ч. 51 мин.
Вышний Волочек
00:02
00:03
276 км.
2 ч. 57 мин.
Бологое-Московское
00:32
00:35
319 км.
3 ч. 27 мин.
Чудово-Московское
02:13
02:14
514 км.
5 ч. 8 мин.
Волховстрой 2
03:49
03:51
610 км.
6 ч. 44 мин.
Лодейное Поле
05:15
05:17
721 км.
8 ч. 10 мин.
Подпорожье
05:46
05:48
754 км.
8 ч. 41 мин.
Свирь
06:01
06:13
759 км.
8 ч. 56 мин.
Петрозаводск
07:50
00:15
852 км.
10 ч. 45 мин.
Петрозаводск Тур2
00:20
01:20
853 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Хелюля
07:00
07:10
854 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Сортавала-Центр
07:18
07:20
858 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Сортавала
07:25
07:50
859 км.
1 д. 10 ч. 20 мин.
Карельская
08:05
14:50
860 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
15:00
15:04
861 км.
1 д. 17 ч. 55 мин.
Сортавала
15:07
15:09
862 км.
1 д. 18 ч. 2 мин.
Выборг
17:45
23:43
1011 км.
1 д. 20 ч. 40 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
01:21
01:53
1138 км.
2 д. 4 ч. 16 мин.
Чудово Тур
03:12
04:35
1139 км.
2 д. 6 ч. 7 мин.
Бологое Московское Тур
06:19
06:24
1140 км.
2 д. 9 ч. 14 мин.
Тверь Тур
07:54
07:55
1300 км.
2 д. 10 ч. 49 мин.
Москва Октябрьская Тур
Ленинградский Вокзал
10:16
1460 км.
2 д. 13 ч. 11 мин.
