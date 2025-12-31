Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 952А Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:26
22:28
515 км.
6 ч. 6 мин.
Рускеала
Горный парк
06:25
09:30
835 км.
14 ч. 5 мин.
Рускеала
Горный парк
15:00
16:00
836 км.
22 ч. 40 мин.
Петрозаводск
21:15
22:15
1034 км.
1 д. 4 ч. 55 мин.
Архангельск-Город
12:46
20:30
1472 км.
1 д. 20 ч. 26 мин.
Великий Устюг
10:52
18:00
1981 км.
2 д. 18 ч. 32 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
13:43
2730 км.
3 д. 21 ч. 23 мин.
