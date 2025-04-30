Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 932Щ Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
23:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
08:35
13:00
244 км.
8 ч. 50 мин.
Иваново
15:26
23:50
340 км.
15 ч. 41 мин.
Муром 1
10:35
22:10
513 км.
1 д. 10 ч. 50 мин.
Владимир
07:40
19:30
630 км.
2 д. 7 ч. 55 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
22:38
806 км.
2 д. 22 ч. 53 мин.
