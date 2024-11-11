Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 358Э Имеретинский Курорт (Адлер) — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
1 д. 16 ч. 21 мин.
11:12
30
Маршрут следования поезда 358Э Имеретинский Курорт (Адлер) — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
18:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
19:04
19:10
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
19:22
19:24
14 км.
0 ч. 31 мин.
Сочи
19:44
19:54
27 км.
0 ч. 53 мин.
Лоо
20:19
20:25
43 км.
1 ч. 28 мин.
Лазаревская
21:16
21:50
75 км.
2 ч. 25 мин.
Туапсе
22:30
22:42
102 км.
3 ч. 39 мин.
Горячий Ключ
01:51
02:34
163 км.
7 ч. 0 мин.
Краснодар 1
03:38
03:54
205 км.
8 ч. 47 мин.
Динская
05:00
05:05
232 км.
10 ч. 9 мин.
Кореновск
05:50
05:52
266 км.
10 ч. 59 мин.
Выселки
06:20
06:22
285 км.
11 ч. 29 мин.
Тихорецкая
07:23
07:40
332 км.
12 ч. 32 мин.
Ровное
08:29
08:31
368 км.
13 ч. 38 мин.
Ея
08:46
08:48
376 км.
13 ч. 55 мин.
Песчанокопская
09:25
09:27
414 км.
14 ч. 34 мин.
Сальск
10:25
10:51
463 км.
15 ч. 34 мин.
Двойная
12:02
12:04
521 км.
17 ч. 11 мин.
Куберле
12:26
12:28
540 км.
17 ч. 35 мин.
Зимовники
12:56
12:59
565 км.
18 ч. 5 мин.
Ремонтная
13:36
13:40
601 км.
18 ч. 45 мин.
Котельниково
14:23
14:25
638 км.
19 ч. 32 мин.
Волгоград 1
17:44
18:27
795 км.
22 ч. 53 мин.
Петров Вал
21:42
21:44
961 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:44
02:35
1126 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Сенная
05:04
05:07
1221 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Кулатка
06:16
06:19
1296 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Возрождение
06:44
06:47
1322 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Сызрань Город
07:52
07:59
1374 км.
1 д. 13 ч. 1 мин.
Самара
11:12
1483 км.
1 д. 16 ч. 21 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Имеретинский Курорт (Адлер) → Самара Распечатать расписание поезда