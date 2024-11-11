Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 306С Сухум (Абхазия) — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
14:23
1 д. 14 ч. 29 мин.
04:52
36
Маршрут следования поезда 306С Сухум (Абхазия) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сухум (Абхазия) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сухум
14:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новый Афон
14:53
14:55
15 км.
0 ч. 30 мин.
Гудаута
15:20
15:22
33 км.
0 ч. 57 мин.
Гагра
16:27
16:29
64 км.
2 ч. 4 мин.
Цандрыпш
17:00
17:30
83 км.
2 ч. 37 мин.
Веселое
17:57
18:57
91 км.
3 ч. 34 мин.
Имеретинский Курорт
19:03
19:05
92 км.
4 ч. 40 мин.
Адлер
19:18
19:48
98 км.
4 ч. 55 мин.
Хоста
20:00
20:02
106 км.
5 ч. 37 мин.
Сочи
20:22
20:32
119 км.
5 ч. 59 мин.
Лоо
20:57
21:00
135 км.
6 ч. 34 мин.
Лазаревская
21:41
21:44
167 км.
7 ч. 18 мин.
Туапсе
22:23
22:33
194 км.
8 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
00:02
00:53
255 км.
9 ч. 39 мин.
Краснодар 1
01:43
01:47
297 км.
11 ч. 20 мин.
Каневская
04:02
04:04
415 км.
13 ч. 39 мин.
Староминская-Тимашевск
04:44
04:46
462 км.
14 ч. 21 мин.
Ростов
Главный
06:27
06:54
553 км.
16 ч. 4 мин.
Новочеркасск
07:58
08:00
591 км.
17 ч. 35 мин.
Шахтная
09:03
09:05
627 км.
18 ч. 40 мин.
Сулин
09:32
09:34
645 км.
19 ч. 9 мин.
Зверево
09:56
10:01
660 км.
19 ч. 33 мин.
Лихая
10:32
10:51
676 км.
20 ч. 9 мин.
Каменская
11:18
11:20
695 км.
20 ч. 55 мин.
Миллерово
12:15
12:17
761 км.
21 ч. 52 мин.
Кутейниково
13:07
13:09
816 км.
22 ч. 44 мин.
Зайцевка
13:48
13:50
853 км.
23 ч. 25 мин.
Россошь
15:01
15:16
918 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:50
16:55
1006 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Воронеж 1
19:02
19:37
1086 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Усмань
20:41
20:43
1141 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Грязи
Воронежские
21:20
21:25
1190 км.
1 д. 6 ч. 57 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:18
22:30
1246 км.
1 д. 7 ч. 55 мин.
Богоявленск
23:13
23:15
1286 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Рязань 2
01:22
01:27
1444 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:52
1625 км.
1 д. 14 ч. 29 мин.
