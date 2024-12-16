Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 304М Москва — Сухум (Абхазия). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
19:50
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
40
Маршрут следования поезда 304М Москва — Сухум (Абхазия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Сухум (Абхазия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Голутвин
21:30
21:32
105 км.
1 ч. 40 мин.
Рязань 2
22:52
23:18
181 км.
3 ч. 2 мин.
Кораблино
00:21
00:23
262 км.
4 ч. 31 мин.
Ряжск 1
00:42
00:44
286 км.
4 ч. 52 мин.
Богоявленск
01:17
01:19
338 км.
5 ч. 27 мин.
Мичуринск
Воронежский
01:54
02:06
378 км.
6 ч. 4 мин.
Грязи
Воронежские
02:56
03:00
434 км.
7 ч. 6 мин.
Усмань
04:13
04:15
483 км.
8 ч. 23 мин.
Воронеж 1
05:13
05:53
538 км.
9 ч. 23 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:45
07:50
618 км.
11 ч. 55 мин.
Россошь
09:55
10:25
706 км.
14 ч. 5 мин.
Митрофановка
10:54
10:56
730 км.
15 ч. 4 мин.
Зайцевка
11:36
11:38
772 км.
15 ч. 46 мин.
Кутейниково
12:19
12:20
809 км.
16 ч. 29 мин.
Миллерово
13:16
13:18
864 км.
17 ч. 26 мин.
Каменская
14:15
14:17
930 км.
18 ч. 25 мин.
Лихая
14:42
14:56
949 км.
18 ч. 52 мин.
Зверево
15:22
15:24
965 км.
19 ч. 32 мин.
Сулин
15:43
15:45
980 км.
19 ч. 53 мин.
Шахтная
16:18
16:20
998 км.
20 ч. 28 мин.
Новочеркасск
16:55
16:57
1034 км.
21 ч. 5 мин.
Ростов
Главный
17:47
18:13
1072 км.
21 ч. 57 мин.
Староминская-Тимашевск
19:37
19:39
1163 км.
23 ч. 47 мин.
Каневская
20:15
20:17
1210 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Краснодар 1
22:16
22:30
1328 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Горячий Ключ
00:14
00:53
1370 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Туапсе
02:25
02:37
1431 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Лазаревская
03:18
03:21
1458 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Лоо
04:03
04:08
1490 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Сочи
04:32
04:39
1506 км.
1 д. 8 ч. 42 мин.
Хоста
04:58
05:00
1519 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Адлер
05:11
05:41
1527 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Имеретинский Курорт
05:55
05:57
1533 км.
1 д. 10 ч. 5 мин.
Веселое
06:03
07:03
1534 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Цандрыпш
07:34
08:04
1542 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Гагра
08:34
08:36
1561 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Гудаута
09:44
09:46
1592 км.
1 д. 13 ч. 54 мин.
Новый Афон
10:14
10:16
1610 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
Сухум
10:43
1625 км.
1 д. 14 ч. 53 мин.
