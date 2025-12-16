Маршрут следования поезда 884С Имеретинский Курорт (Адлер) — Майкоп на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Майкоп с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
15:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
16:07
16:16
6 км.
0 ч. 10 мин.
Хоста
16:25
16:26
14 км.
0 ч. 28 мин.
Сочи
16:44
16:49
27 км.
0 ч. 47 мин.
Дагомыс
17:02
17:03
36 км.
1 ч. 5 мин.
Лоо
17:12
17:15
43 км.
1 ч. 15 мин.
Лазаревская
17:52
17:56
75 км.
1 ч. 55 мин.
Шепси
18:20
18:21
94 км.
2 ч. 23 мин.
Туапсе
18:34
18:39
102 км.
2 ч. 37 мин.
Хадыженская
20:03
20:05
151 км.
4 ч. 6 мин.
Белореченская
21:17
21:30
199 км.
5 ч. 20 мин.
Майкоп
21:56
221 км.
5 ч. 59 мин.
