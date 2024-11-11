Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 812С Имеретинский Курорт (Адлер) — Кропоткин (ст. Кавказская).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
0 ч. 26 мин.
20
Маршрут следования поезда 812С Имеретинский Курорт (Адлер) — Кропоткин (ст. Кавказская) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Кропоткин (ст. Кавказская) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
15:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
16:07
16:16
6 км.
0 ч. 10 мин.
Хоста
16:25
16:26
14 км.
0 ч. 28 мин.
Сочи
16:44
16:49
27 км.
0 ч. 47 мин.
Дагомыс
17:02
17:03
36 км.
1 ч. 5 мин.
Лоо
17:12
17:15
43 км.
1 ч. 15 мин.
Лазаревская
17:52
17:56
75 км.
1 ч. 55 мин.
Шепси
18:20
18:21
94 км.
2 ч. 23 мин.
Туапсе
18:34
18:39
102 км.
2 ч. 37 мин.
Хадыженская
20:03
20:05
151 км.
4 ч. 6 мин.
Белореченская
21:17
21:22
199 км.
5 ч. 20 мин.
Гиагинская
21:40
21:43
217 км.
5 ч. 43 мин.
Кошехабль
22:06
22:07
248 км.
6 ч. 9 мин.
Курганная
22:14
22:16
255 км.
6 ч. 17 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
22:44
22:51
295 км.
6 ч. 47 мин.
Кубанская
23:05
23:06
310 км.
7 ч. 8 мин.
Гулькевичи
23:29
23:30
344 км.
7 ч. 32 мин.
Кавказская
23:44
357 км.
7 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все очень понравилось. Поезд отличный. Спасибо персоналу и особенно Валентину – проводнику нашего вагона. Который всю дорогу нас обслуживал и работал просто отлично!
Очень доволен поездкой, как и обычно на этом поезде. Очень ответственны и вежливый персонал. Всегда улыбаются и работают очень слаженно. Благодарствую.
ОЧЕНЬ сильно работал кондиционер. Так что всех поморозил. Мы просили все хотя бы наполовину уменьшить работу кондиционера но проводники никак не реагировали. Что по итогу? Естественно я заболела. Ходила с простудой и соплями 2 недели!!!!
Был конфликт в вагоне между пассажирами – проводники пришли и быстро все разрулили. Поездка в целом прошла замечательно. Если бы не этот конфликт то на 10 из 10.
Очень добросовестные работники поезда. Всегда чистые туалеты и даже банально приятно ходить по вагонам. Нигде нет никакой застаревшей грязи и т.п. Считаю что это один из лучших поездов из тех, которые ездят по нашей стране.