Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 488С Сухум (Абхазия) — Самара.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
00:03
2 д. 2 ч. 23 мин.
02:26
Маршрут следования поезда 488С Сухум (Абхазия) — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сухум (Абхазия) — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сухум
00:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новый Афон
00:33
00:34
15 км.
0 ч. 30 мин.
Гудаута
01:00
01:02
33 км.
0 ч. 57 мин.
Гагра
02:08
02:10
64 км.
2 ч. 5 мин.
Цандрыпш
02:42
03:12
83 км.
2 ч. 39 мин.
Веселое
03:41
04:41
91 км.
3 ч. 38 мин.
Имеретинский Курорт
04:47
04:50
92 км.
4 ч. 44 мин.
Адлер
05:03
05:33
98 км.
5 ч. 0 мин.
Хоста
05:45
05:47
106 км.
5 ч. 42 мин.
Сочи
06:07
06:35
119 км.
6 ч. 4 мин.
Лоо
07:02
07:20
135 км.
6 ч. 59 мин.
Лазаревская
08:09
08:12
167 км.
8 ч. 6 мин.
Туапсе
09:00
09:12
194 км.
8 ч. 57 мин.
Хадыженская
11:58
12:03
243 км.
11 ч. 55 мин.
Белореченская
13:25
14:06
291 км.
13 ч. 22 мин.
Курганная
15:02
15:04
348 км.
14 ч. 59 мин.
Кавказская
17:00
17:32
406 км.
16 ч. 57 мин.
Тихорецкая
18:25
18:30
464 км.
18 ч. 22 мин.
Кущевка
19:55
19:58
551 км.
19 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
21:13
21:35
625 км.
21 ч. 10 мин.
Зверево
00:30
00:32
719 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Лихая
00:55
01:09
735 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Каменская
01:36
01:38
754 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Миллерово
02:31
02:33
820 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Кутейниково
03:23
03:25
875 км.
1 д. 3 ч. 20 мин.
Россошь
05:40
06:07
977 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:50
08:09
1065 км.
1 д. 7 ч. 47 мин.
Таловая
09:34
09:36
1151 км.
1 д. 9 ч. 31 мин.
Новохоперск
10:30
10:32
1209 км.
1 д. 10 ч. 27 мин.
Поворино
11:45
12:00
1258 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Балашов
Пассажирский
13:50
14:13
1330 км.
1 д. 13 ч. 47 мин.
Аркадак
15:06
15:08
1380 км.
1 д. 15 ч. 3 мин.
Ртищево 1
16:00
16:16
1420 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Сердобск
17:04
17:06
1455 км.
1 д. 17 ч. 1 мин.
Пенза 1
19:21
19:57
1554 км.
1 д. 19 ч. 18 мин.
Кузнецк
21:41
21:46
1660 км.
1 д. 21 ч. 38 мин.
Сызрань 1
23:37
23:42
1785 км.
1 д. 23 ч. 34 мин.
Новокуйбышевская
01:58
02:00
1879 км.
2 д. 1 ч. 55 мин.
Самара
02:26
1895 км.
2 д. 2 ч. 23 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сухум (Абхазия) → Самара Распечатать расписание поезда