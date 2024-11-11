4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
78
Маршрут следования поезда 250Н Имеретинский Курорт (Адлер) — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
17:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
18:00
18:16
6 км.
0 ч. 14 мин.
Хоста
18:28
18:30
14 км.
0 ч. 42 мин.
Сочи
18:50
18:57
27 км.
1 ч. 4 мин.
Лоо
19:26
19:28
43 км.
1 ч. 40 мин.
Лазаревская
20:51
20:55
75 км.
3 ч. 5 мин.
Туапсе
21:46
22:00
102 км.
4 ч. 0 мин.
Хадыженская
00:32
00:43
151 км.
6 ч. 46 мин.
Белореченская
03:03
03:41
199 км.
9 ч. 17 мин.
Курганная
05:08
05:11
256 км.
11 ч. 22 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
05:46
05:51
296 км.
12 ч. 0 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
06:05
06:13
299 км.
12 ч. 19 мин.
Невинномысская
07:21
07:24
376 км.
13 ч. 35 мин.
Минеральные Воды
08:40
09:14
480 км.
14 ч. 54 мин.
Георгиевск
09:41
09:43
507 км.
15 ч. 55 мин.
Аполлонская
10:06
10:08
533 км.
16 ч. 20 мин.
Прохладная
10:42
11:12
572 км.
16 ч. 56 мин.
Моздок
12:00
12:02
619 км.
18 ч. 14 мин.
Ищерская
12:53
12:55
657 км.
19 ч. 7 мин.
Червленная
14:12
14:14
723 км.
20 ч. 26 мин.
Червленная-Узловая
14:30
15:00
732 км.
20 ч. 44 мин.
Шелковская
15:53
15:56
761 км.
22 ч. 7 мин.
Кизляр
17:28
17:31
808 км.
23 ч. 42 мин.
Кара-Баглы
17:59
18:01
835 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Кочубей
18:31
18:33
867 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Артезиан
19:34
20:04
930 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Белое Озеро
20:34
20:37
959 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Улан-Холл
21:02
21:07
985 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Зензели
21:59
22:01
1041 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Астрахань
23:37
00:26
1132 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Аксарайская
01:26
01:36
1180 км.
1 д. 7 ч. 40 мин.
Ашулук
02:46
02:48
1253 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Харабалинская
03:05
03:07
1267 км.
1 д. 9 ч. 19 мин.
Верхний Баскунчак
04:36
05:16
1366 км.
1 д. 10 ч. 50 мин.
Эльтон
06:49
06:51
1466 км.
1 д. 13 ч. 3 мин.
Палласовка
08:26
08:28
1568 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Гмелинская
09:06
09:08
1604 км.
1 д. 15 ч. 20 мин.
Красный Кут
10:13
10:18
1668 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
Ершов
12:15
12:35
1768 км.
1 д. 18 ч. 29 мин.
Пугачевск
14:07
14:09
1850 км.
1 д. 20 ч. 21 мин.
Новоперелюбская
15:41
16:16
1929 км.
1 д. 21 ч. 55 мин.
Черниговка
17:31
17:32
1989 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Бузулук
20:18
20:45
2111 км.
2 д. 2 ч. 32 мин.
Тоцкая
21:32
21:34
2157 км.
2 д. 3 ч. 46 мин.
Сорочинская
22:01
22:03
2181 км.
2 д. 4 ч. 15 мин.
Новосергиевская
22:48
22:50
2232 км.
2 д. 5 ч. 2 мин.
Переволоцкая
23:29
23:30
2275 км.
2 д. 5 ч. 43 мин.
Оренбург
00:40
01:25
2337 км.
2 д. 6 ч. 54 мин.
Саракташ
03:33
03:36
2425 км.
2 д. 9 ч. 47 мин.
Кувандык
04:58
05:00
2501 км.
2 д. 11 ч. 12 мин.
Медногорск
05:28
05:30
2519 км.
2 д. 11 ч. 42 мин.
Никель
06:53
06:56
2589 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Орск
07:09
07:29
2594 км.
2 д. 13 ч. 23 мин.
Новоорск
08:00
08:01
2627 км.
2 д. 14 ч. 14 мин.
Айдырля
09:12
09:13
2717 км.
2 д. 15 ч. 26 мин.
Бреды
09:59
10:00
2774 км.
2 д. 16 ч. 13 мин.
Карталы 1
11:01
11:31
2848 км.
2 д. 17 ч. 15 мин.
Тамерлан
12:08
12:10
2891 км.
2 д. 18 ч. 22 мин.
Троицк
13:22
13:24
2980 км.
2 д. 19 ч. 36 мин.
Челябинск-Главный
14:55
15:30
3094 км.
2 д. 21 ч. 9 мин.
Шумиха
17:06
17:08
3213 км.
2 д. 23 ч. 20 мин.
Курган
18:52
19:09
3343 км.
3 д. 1 ч. 6 мин.
Макушино
20:54
20:57
3465 км.
3 д. 3 ч. 8 мин.
Петухово
21:36
21:56
3510 км.
3 д. 3 ч. 50 мин.
Петропавловск
23:05
23:45
3595 км.
3 д. 5 ч. 19 мин.
Исилькуль
01:26
02:16
3728 км.
3 д. 7 ч. 40 мин.
Омск
Пассажирский
04:18
05:10
3863 км.
3 д. 10 ч. 32 мин.
Татарская
07:45
07:47
4029 км.
3 д. 13 ч. 59 мин.
Чаны
08:27
08:29
4080 км.
3 д. 14 ч. 41 мин.
Барабинск
09:58
10:21
4180 км.
3 д. 16 ч. 12 мин.
Новосибирск
Главный
14:11
15:24
4470 км.
3 д. 20 ч. 25 мин.
Тогучин
17:22
17:24
4568 км.
3 д. 23 ч. 36 мин.
Промышленная
19:01
19:03
4654 км.
4 д. 1 ч. 15 мин.
Белово
20:07
20:17
4724 км.
4 д. 2 ч. 21 мин.
Трудармейская
21:12
21:14
4756 км.
4 д. 3 ч. 26 мин.
Киселевск
21:39
21:41
4776 км.
4 д. 3 ч. 53 мин.
Прокопьевск
22:03
22:08
4789 км.
4 д. 4 ч. 17 мин.
Новокузнецк
22:48
4819 км.
4 д. 5 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Не вагон в полная жопа!!! В туалете несет как от помойки, стук постоянный, поезд скрипит, пердит, вообще невозможно ехать! Когда сходила на землю – перекрестилась, чтобы я еще хотя бы раз в таком говне ехала, извольте.
Вагоны в поезде старые и дряблые. Проводнце такое чуство что вообще пофигу на то, что происходит вообще в вагоне. Я мог бы наверное там прямо на месте закурить и мне бы слова не сказали. С одной стороны супер, с другой полная анархия.
Отличный вагон и проводница Елена! Ехали 8 августа в 4 вагоне. Я, муж и 2 детей. За окном было просто пекло, градусов 35, в вагоне было комфортная температура воздуха – не более 23 градусов. Когда приблизились к вечеру, кондей отключили и все стало вообще идеально. Спасибо за приятную поездку.
Так и не понял, когда наконец температура в вагоне будет нормальной! То холодно, то жарко и так по кругу постоянно!
В туалете было на протяжении дороги все необходимое – и бумага и полотенца и даже антисептик и жидкое мыло. Я честно говоря даже не ожидала такого. В целом сам вагон очень ухоженный и не добитый. Проводницы хорошие. Поезд ркомендую!!!!!!!!!
Сейчас еду в поезде 250Н, Адлер - Новокузнецк и в шоке, нет био туалета, на станциях его закрывают, люди терпят, потом скапливается большая очередь, а потом опять станция. Я не скажу, что билеты копеечные, а сервиса нет. Стыдно!
Ехали трое суток с Краснодара, в омском 19 вагоне. Муж военный у меня и в отпуск всегда идет неожиданно, билеты зараннее ну никак не купишь. Брали билеты на обратку, опаздывать нельзя на работу. Ехали 25 - 28 июля. В таком вагоне мы ездили последний раз лет 6 назад наверное. 2 розетки на вагон, нет биотуалета и кондиционера, вонь, ну и очень громкая проводница со странными замечаниями: "Это не вы там ершик в туалете утопили". Ну и я знала что примерно ожидать от кемеровского поезда, ничего хорошего... Спасибо за комфорт РЖД.