Поезд 250Н Имеретинский Курорт (Адлер) — Новокузнецк

17:46

Имеретинский Курорт (Адлер)

4 д. 5 ч. 2 мин.

22:48

Новокузнецк

78

Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Новокузнецк с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Имеретинский Курорт

17:46

0 км.

0 ч. 0 мин.

Адлер

18:00

16 мин.

18:16

6 км.

0 ч. 14 мин.

Хоста

18:28

2 мин.

18:30

14 км.

0 ч. 42 мин.

Сочи

18:50

7 мин.

18:57

27 км.

1 ч. 4 мин.

Лоо

19:26

2 мин.

19:28

43 км.

1 ч. 40 мин.

Лазаревская

20:51

4 мин.

20:55

75 км.

3 ч. 5 мин.

Туапсе

21:46

14 мин.

22:00

102 км.

4 ч. 0 мин.

Хадыженская

00:32

11 мин.

00:43

151 км.

6 ч. 46 мин.

Белореченская

03:03

38 мин.

03:41

199 км.

9 ч. 17 мин.

Курганная

05:08

3 мин.

05:11

256 км.

11 ч. 22 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

05:46

5 мин.

05:51

296 км.

12 ч. 0 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

06:05

8 мин.

06:13

299 км.

12 ч. 19 мин.

Невинномысская

07:21

3 мин.

07:24

376 км.

13 ч. 35 мин.

Минеральные Воды

08:40

34 мин.

09:14

480 км.

14 ч. 54 мин.

Георгиевск

09:41

2 мин.

09:43

507 км.

15 ч. 55 мин.

Аполлонская

10:06

2 мин.

10:08

533 км.

16 ч. 20 мин.

Прохладная

10:42

30 мин.

11:12

572 км.

16 ч. 56 мин.

Моздок

12:00

2 мин.

12:02

619 км.

18 ч. 14 мин.

Ищерская

12:53

2 мин.

12:55

657 км.

19 ч. 7 мин.

Червленная

14:12

2 мин.

14:14

723 км.

20 ч. 26 мин.

Червленная-Узловая

14:30

30 мин.

15:00

732 км.

20 ч. 44 мин.

Шелковская

15:53

3 мин.

15:56

761 км.

22 ч. 7 мин.

Кизляр

17:28

3 мин.

17:31

808 км.

23 ч. 42 мин.

Кара-Баглы

17:59

2 мин.

18:01

835 км.

1 д. 0 ч. 13 мин.

Кочубей

18:31

2 мин.

18:33

867 км.

1 д. 0 ч. 45 мин.

Артезиан

19:34

30 мин.

20:04

930 км.

1 д. 1 ч. 48 мин.

Белое Озеро

20:34

3 мин.

20:37

959 км.

1 д. 2 ч. 48 мин.

Улан-Холл

21:02

5 мин.

21:07

985 км.

1 д. 3 ч. 16 мин.

Зензели

21:59

2 мин.

22:01

1041 км.

1 д. 4 ч. 13 мин.

Астрахань

23:37

49 мин.

00:26

1132 км.

1 д. 5 ч. 51 мин.

Аксарайская

01:26

10 мин.

01:36

1180 км.

1 д. 7 ч. 40 мин.

Ашулук

02:46

2 мин.

02:48

1253 км.

1 д. 9 ч. 0 мин.

Харабалинская

03:05

2 мин.

03:07

1267 км.

1 д. 9 ч. 19 мин.

Верхний Баскунчак

04:36

40 мин.

05:16

1366 км.

1 д. 10 ч. 50 мин.

Эльтон

06:49

2 мин.

06:51

1466 км.

1 д. 13 ч. 3 мин.

Палласовка

08:26

2 мин.

08:28

1568 км.

1 д. 14 ч. 40 мин.

Гмелинская

09:06

2 мин.

09:08

1604 км.

1 д. 15 ч. 20 мин.

Красный Кут

10:13

5 мин.

10:18

1668 км.

1 д. 16 ч. 27 мин.

Ершов

12:15

20 мин.

12:35

1768 км.

1 д. 18 ч. 29 мин.

Пугачевск

14:07

2 мин.

14:09

1850 км.

1 д. 20 ч. 21 мин.

Новоперелюбская

15:41

35 мин.

16:16

1929 км.

1 д. 21 ч. 55 мин.

Черниговка

17:31

1 мин.

17:32

1989 км.

1 д. 23 ч. 45 мин.

Бузулук

20:18

27 мин.

20:45

2111 км.

2 д. 2 ч. 32 мин.

Тоцкая

21:32

2 мин.

21:34

2157 км.

2 д. 3 ч. 46 мин.

Сорочинская

22:01

2 мин.

22:03

2181 км.

2 д. 4 ч. 15 мин.

Новосергиевская

22:48

2 мин.

22:50

2232 км.

2 д. 5 ч. 2 мин.

Переволоцкая

23:29

1 мин.

23:30

2275 км.

2 д. 5 ч. 43 мин.

Оренбург

00:40

45 мин.

01:25

2337 км.

2 д. 6 ч. 54 мин.

Саракташ

03:33

3 мин.

03:36

2425 км.

2 д. 9 ч. 47 мин.

Кувандык

04:58

2 мин.

05:00

2501 км.

2 д. 11 ч. 12 мин.

Медногорск

05:28

2 мин.

05:30

2519 км.

2 д. 11 ч. 42 мин.

Никель

06:53

3 мин.

06:56

2589 км.

2 д. 13 ч. 7 мин.

Орск

07:09

20 мин.

07:29

2594 км.

2 д. 13 ч. 23 мин.

Новоорск

08:00

1 мин.

08:01

2627 км.

2 д. 14 ч. 14 мин.

Айдырля

09:12

1 мин.

09:13

2717 км.

2 д. 15 ч. 26 мин.

Бреды

09:59

1 мин.

10:00

2774 км.

2 д. 16 ч. 13 мин.

Карталы 1

11:01

30 мин.

11:31

2848 км.

2 д. 17 ч. 15 мин.

Тамерлан

12:08

2 мин.

12:10

2891 км.

2 д. 18 ч. 22 мин.

Троицк

13:22

2 мин.

13:24

2980 км.

2 д. 19 ч. 36 мин.

Челябинск-Главный

14:55

35 мин.

15:30

3094 км.

2 д. 21 ч. 9 мин.

Шумиха

17:06

2 мин.

17:08

3213 км.

2 д. 23 ч. 20 мин.

Курган

18:52

17 мин.

19:09

3343 км.

3 д. 1 ч. 6 мин.

Макушино

20:54

3 мин.

20:57

3465 км.

3 д. 3 ч. 8 мин.

Петухово

21:36

20 мин.

21:56

3510 км.

3 д. 3 ч. 50 мин.

Петропавловск

23:05

40 мин.

23:45

3595 км.

3 д. 5 ч. 19 мин.

Исилькуль

01:26

50 мин.

02:16

3728 км.

3 д. 7 ч. 40 мин.

Омск
Пассажирский

04:18

52 мин.

05:10

3863 км.

3 д. 10 ч. 32 мин.

Татарская

07:45

2 мин.

07:47

4029 км.

3 д. 13 ч. 59 мин.

Чаны

08:27

2 мин.

08:29

4080 км.

3 д. 14 ч. 41 мин.

Барабинск

09:58

23 мин.

10:21

4180 км.

3 д. 16 ч. 12 мин.

Новосибирск
Главный

14:11

73 мин.

15:24

4470 км.

3 д. 20 ч. 25 мин.

Тогучин

17:22

2 мин.

17:24

4568 км.

3 д. 23 ч. 36 мин.

Промышленная

19:01

2 мин.

19:03

4654 км.

4 д. 1 ч. 15 мин.

Белово

20:07

10 мин.

20:17

4724 км.

4 д. 2 ч. 21 мин.

Трудармейская

21:12

2 мин.

21:14

4756 км.

4 д. 3 ч. 26 мин.

Киселевск

21:39

2 мин.

21:41

4776 км.

4 д. 3 ч. 53 мин.

Прокопьевск

22:03

5 мин.

22:08

4789 км.

4 д. 4 ч. 17 мин.

Новокузнецк

22:48

4819 км.

4 д. 5 ч. 2 мин.

Информация о поезде 250Н

Планируете поездку по маршруту Имеретинский Курорт (Адлер) — Новокузнецк? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 250Н. Этот поезд отправляется со станции Имеретинский Курорт в 17:46 и прибывает на конечную станцию Новокузнецк в 22:48. Вся дорога занимает 4 д. 5 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 15 ч. 27 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1726 руб.
  • стоимость купейного места – 4277 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 250Н Имеретинский Курорт (Адлер) - Новокузнецк: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

78 станций

Самая длинная остановка:

73 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1726 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Екатерина Андреева

    Не вагон в полная жопа!!! В туалете несет как от помойки, стук постоянный, поезд скрипит, пердит, вообще невозможно ехать! Когда сходила на землю – перекрестилась, чтобы я еще хотя бы раз в таком говне ехала, извольте.

  2. Pizhon

    Вагоны в поезде старые и дряблые. Проводнце такое чуство что вообще пофигу на то, что происходит вообще в вагоне. Я мог бы наверное там прямо на месте закурить и мне бы слова не сказали. С одной стороны супер, с другой полная анархия.

  3. ЛЕНА Е.

    Отличный вагон и проводница Елена! Ехали 8 августа в 4 вагоне. Я, муж и 2 детей. За окном было просто пекло, градусов 35, в вагоне было комфортная температура воздуха – не более 23 градусов. Когда приблизились к вечеру, кондей отключили и все стало вообще идеально. Спасибо за приятную поездку.

  4. Борис

    Так и не понял, когда наконец температура в вагоне будет нормальной! То холодно, то жарко и так по кругу постоянно!

  5. Валерия Петровна

    В туалете было на протяжении дороги все необходимое – и бумага и полотенца и даже антисептик и жидкое мыло. Я честно говоря даже не ожидала такого. В целом сам вагон очень ухоженный и не добитый. Проводницы хорошие. Поезд ркомендую!!!!!!!!!

  6. Ольга

    Сейчас еду в поезде 250Н, Адлер - Новокузнецк и в шоке, нет био туалета, на станциях его закрывают, люди терпят, потом скапливается большая очередь, а потом опять станция. Я не скажу, что билеты копеечные, а сервиса нет. Стыдно!

  7. Елена

    Ехали трое суток с Краснодара, в омском 19 вагоне. Муж военный у меня и в отпуск всегда идет неожиданно, билеты зараннее ну никак не купишь. Брали билеты на обратку, опаздывать нельзя на работу. Ехали 25 - 28 июля. В таком вагоне мы ездили последний раз лет 6 назад наверное. 2 розетки на вагон, нет биотуалета и кондиционера, вонь, ну и очень громкая проводница со странными замечаниями: "Это не вы там ершик в туалете утопили". Ну и я знала что примерно ожидать от кемеровского поезда, ничего хорошего... Спасибо за комфорт РЖД.

