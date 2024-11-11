Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 268С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
1 д. 9 ч. 35 мин.
04:40
Маршрут следования поезда 268С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
19:18
19:48
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
20:00
20:02
14 км.
0 ч. 55 мин.
Сочи
20:21
20:28
27 км.
1 ч. 16 мин.
Лоо
20:53
21:02
43 км.
1 ч. 48 мин.
Лазаревская
21:41
21:43
75 км.
2 ч. 36 мин.
Туапсе
22:21
22:31
102 км.
3 ч. 16 мин.
Горячий Ключ
00:01
00:50
163 км.
4 ч. 56 мин.
Краснодар 1
01:42
01:59
205 км.
6 ч. 37 мин.
Каневская
04:00
04:02
323 км.
8 ч. 55 мин.
Староминская-Тимашевск
04:46
04:48
370 км.
9 ч. 41 мин.
Ростов
Главный
06:27
06:50
461 км.
11 ч. 22 мин.
Новочеркасск
08:01
08:03
499 км.
12 ч. 56 мин.
Шахтная
09:07
09:09
535 км.
14 ч. 2 мин.
Сулин
09:35
09:37
553 км.
14 ч. 30 мин.
Зверево
09:59
10:01
568 км.
14 ч. 54 мин.
Лихая
10:23
10:43
584 км.
15 ч. 18 мин.
Каменская
11:10
11:12
603 км.
16 ч. 5 мин.
Миллерово
12:08
12:10
669 км.
17 ч. 3 мин.
Кутейниково
13:02
13:04
724 км.
17 ч. 57 мин.
Зайцевка
13:42
13:44
761 км.
18 ч. 37 мин.
Митрофановка
14:19
14:21
803 км.
19 ч. 14 мин.
Россошь
14:50
15:05
827 км.
19 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:52
16:55
915 км.
21 ч. 47 мин.
Воронеж 1
19:02
19:38
995 км.
23 ч. 57 мин.
Усмань
20:42
20:44
1050 км.
1 д. 1 ч. 37 мин.
Грязи
Воронежские
21:24
21:30
1099 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:25
22:37
1155 км.
1 д. 3 ч. 20 мин.
Богоявленск
23:14
23:16
1195 км.
1 д. 4 ч. 9 мин.
Ряжск 1
23:57
23:59
1247 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Кораблино
00:17
00:19
1271 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Рязань 2
01:21
01:47
1352 км.
1 д. 6 ч. 16 мин.
Голутвин
03:06
03:08
1428 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:40
1533 км.
1 д. 9 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Имеретинский Курорт (Адлер) → Москва Распечатать расписание поезда