Поезд 546С Имеретинский Курорт (Адлер) — Орск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:46

Имеретинский Курорт (Адлер)

2 д. 13 ч. 49 мин.

07:35

Орск

54

Маршрут следования поезда 546С Имеретинский Курорт (Адлер) — Орск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Орск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Имеретинский Курорт

17:46

0 км.

0 ч. 0 мин.

Адлер

18:00

16 мин.

18:16

6 км.

0 ч. 14 мин.

Хоста

18:28

2 мин.

18:30

14 км.

0 ч. 42 мин.

Сочи

18:50

7 мин.

18:57

27 км.

1 ч. 4 мин.

Лоо

19:26

2 мин.

19:28

43 км.

1 ч. 40 мин.

Лазаревская

20:51

4 мин.

20:55

75 км.

3 ч. 5 мин.

Туапсе

21:46

14 мин.

22:00

102 км.

4 ч. 0 мин.

Хадыженская

00:32

11 мин.

00:43

151 км.

6 ч. 46 мин.

Белореченская

03:03

38 мин.

03:41

199 км.

9 ч. 17 мин.

Курганная

05:08

3 мин.

05:11

256 км.

11 ч. 22 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

05:46

5 мин.

05:51

296 км.

12 ч. 0 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

06:05

8 мин.

06:13

299 км.

12 ч. 19 мин.

Невинномысская

07:21

3 мин.

07:24

376 км.

13 ч. 35 мин.

Минеральные Воды

08:40

34 мин.

09:14

480 км.

14 ч. 54 мин.

Георгиевск

09:41

2 мин.

09:43

507 км.

15 ч. 55 мин.

Аполлонская

10:06

2 мин.

10:08

533 км.

16 ч. 20 мин.

Прохладная

10:42

30 мин.

11:12

572 км.

16 ч. 56 мин.

Моздок

12:00

2 мин.

12:02

619 км.

18 ч. 14 мин.

Ищерская

12:53

2 мин.

12:55

657 км.

19 ч. 7 мин.

Червленная

14:12

2 мин.

14:14

723 км.

20 ч. 26 мин.

Червленная-Узловая

14:30

30 мин.

15:00

732 км.

20 ч. 44 мин.

Шелковская

15:53

3 мин.

15:56

761 км.

22 ч. 7 мин.

Кизляр

17:28

3 мин.

17:31

808 км.

23 ч. 42 мин.

Кара-Баглы

17:59

2 мин.

18:01

835 км.

1 д. 0 ч. 13 мин.

Кочубей

18:31

2 мин.

18:33

867 км.

1 д. 0 ч. 45 мин.

Артезиан

19:34

30 мин.

20:04

930 км.

1 д. 1 ч. 48 мин.

Белое Озеро

20:34

3 мин.

20:37

959 км.

1 д. 2 ч. 48 мин.

Улан-Холл

21:02

5 мин.

21:07

985 км.

1 д. 3 ч. 16 мин.

Зензели

21:59

2 мин.

22:01

1041 км.

1 д. 4 ч. 13 мин.

Астрахань

23:37

49 мин.

00:26

1132 км.

1 д. 5 ч. 51 мин.

Аксарайская

01:26

10 мин.

01:36

1180 км.

1 д. 7 ч. 40 мин.

Ашулук

02:46

2 мин.

02:48

1253 км.

1 д. 9 ч. 0 мин.

Харабалинская

03:05

2 мин.

03:07

1267 км.

1 д. 9 ч. 19 мин.

Верхний Баскунчак

04:36

40 мин.

05:16

1366 км.

1 д. 10 ч. 50 мин.

Эльтон

06:49

2 мин.

06:51

1466 км.

1 д. 13 ч. 3 мин.

Палласовка

08:26

2 мин.

08:28

1568 км.

1 д. 14 ч. 40 мин.

Гмелинская

09:06

2 мин.

09:08

1604 км.

1 д. 15 ч. 20 мин.

Красный Кут

10:13

5 мин.

10:18

1668 км.

1 д. 16 ч. 27 мин.

Ершов

12:15

20 мин.

12:35

1768 км.

1 д. 18 ч. 29 мин.

Пугачевск

14:07

2 мин.

14:09

1850 км.

1 д. 20 ч. 21 мин.

Новоперелюбская

15:41

35 мин.

16:16

1929 км.

1 д. 21 ч. 55 мин.

Черниговка

17:31

1 мин.

17:32

1989 км.

1 д. 23 ч. 45 мин.

Бузулук

20:18

27 мин.

20:45

2111 км.

2 д. 2 ч. 32 мин.

Тоцкая

21:32

2 мин.

21:34

2157 км.

2 д. 3 ч. 46 мин.

Сорочинская

22:01

2 мин.

22:03

2181 км.

2 д. 4 ч. 15 мин.

Новосергиевская

22:48

2 мин.

22:50

2232 км.

2 д. 5 ч. 2 мин.

Переволоцкая

23:29

1 мин.

23:30

2275 км.

2 д. 5 ч. 43 мин.

Оренбург

00:40

45 мин.

01:25

2337 км.

2 д. 6 ч. 54 мин.

Саракташ

03:33

3 мин.

03:36

2425 км.

2 д. 9 ч. 47 мин.

Кувандык

04:58

2 мин.

05:00

2501 км.

2 д. 11 ч. 12 мин.

Медногорск

05:28

2 мин.

05:30

2519 км.

2 д. 11 ч. 42 мин.

Новотроицк

06:48

5 мин.

06:53

2576 км.

2 д. 13 ч. 2 мин.

Никель

07:21

2 мин.

07:23

2592 км.

2 д. 13 ч. 35 мин.

Орск

07:35

2597 км.

2 д. 13 ч. 49 мин.

Информация о поезде 546С

Планируете поездку по маршруту Имеретинский Курорт (Адлер) — Орск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 546С. Этот поезд отправляется со станции Имеретинский Курорт в 17:46 и прибывает на конечную станцию Орск в 07:35. Вся дорога занимает 2 д. 13 ч. 49 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 52 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1249 руб.
  • стоимость купейного места – 2759 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 546С Имеретинский Курорт (Адлер) - Орск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

54 станции

Самая длинная остановка:

49 мин. – станция Астрахань

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1249 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 4

  1. Алиса

    Вагон очень старый, по дороге растрясает ужасно. Во время стоянки находиться в вагоне просто невозможно Душно и нечем дышать.

    Ответить
  2. Сергей Валерьевич

    Туалет не био, что не очень удобно. Хотя очень даже чистый. Брал купе. Проводницы вежливые и приветливые.

    Ответить
  3. Инга

    Ехала в плацкарте. В вагоне было очень удобно. Не холодно и не жарко. Проводница очень хорошая, свое дело знает и это видно. Поездкой осталась очень довольна.

    Ответить
  4. Оля

    Всем добрый день) Очень понравились матрасы в вагоне. Удобные и новые, как дома. Также поадовала чистота. Проводницы старались очень и убирались несколько раз.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
