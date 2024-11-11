Маршрут следования и продажа билетов
2 д. 13 ч. 49 мин.
07:35
54
Маршрут следования поезда 546С Имеретинский Курорт (Адлер) — Орск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Орск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
17:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
18:00
18:16
6 км.
0 ч. 14 мин.
Хоста
18:28
18:30
14 км.
0 ч. 42 мин.
Сочи
18:50
18:57
27 км.
1 ч. 4 мин.
Лоо
19:26
19:28
43 км.
1 ч. 40 мин.
Лазаревская
20:51
20:55
75 км.
3 ч. 5 мин.
Туапсе
21:46
22:00
102 км.
4 ч. 0 мин.
Хадыженская
00:32
00:43
151 км.
6 ч. 46 мин.
Белореченская
03:03
03:41
199 км.
9 ч. 17 мин.
Курганная
05:08
05:11
256 км.
11 ч. 22 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
05:46
05:51
296 км.
12 ч. 0 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
06:05
06:13
299 км.
12 ч. 19 мин.
Невинномысская
07:21
07:24
376 км.
13 ч. 35 мин.
Минеральные Воды
08:40
09:14
480 км.
14 ч. 54 мин.
Георгиевск
09:41
09:43
507 км.
15 ч. 55 мин.
Аполлонская
10:06
10:08
533 км.
16 ч. 20 мин.
Прохладная
10:42
11:12
572 км.
16 ч. 56 мин.
Моздок
12:00
12:02
619 км.
18 ч. 14 мин.
Ищерская
12:53
12:55
657 км.
19 ч. 7 мин.
Червленная
14:12
14:14
723 км.
20 ч. 26 мин.
Червленная-Узловая
14:30
15:00
732 км.
20 ч. 44 мин.
Шелковская
15:53
15:56
761 км.
22 ч. 7 мин.
Кизляр
17:28
17:31
808 км.
23 ч. 42 мин.
Кара-Баглы
17:59
18:01
835 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Кочубей
18:31
18:33
867 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Артезиан
19:34
20:04
930 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Белое Озеро
20:34
20:37
959 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Улан-Холл
21:02
21:07
985 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Зензели
21:59
22:01
1041 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Астрахань
23:37
00:26
1132 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Аксарайская
01:26
01:36
1180 км.
1 д. 7 ч. 40 мин.
Ашулук
02:46
02:48
1253 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Харабалинская
03:05
03:07
1267 км.
1 д. 9 ч. 19 мин.
Верхний Баскунчак
04:36
05:16
1366 км.
1 д. 10 ч. 50 мин.
Эльтон
06:49
06:51
1466 км.
1 д. 13 ч. 3 мин.
Палласовка
08:26
08:28
1568 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Гмелинская
09:06
09:08
1604 км.
1 д. 15 ч. 20 мин.
Красный Кут
10:13
10:18
1668 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
Ершов
12:15
12:35
1768 км.
1 д. 18 ч. 29 мин.
Пугачевск
14:07
14:09
1850 км.
1 д. 20 ч. 21 мин.
Новоперелюбская
15:41
16:16
1929 км.
1 д. 21 ч. 55 мин.
Черниговка
17:31
17:32
1989 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Бузулук
20:18
20:45
2111 км.
2 д. 2 ч. 32 мин.
Тоцкая
21:32
21:34
2157 км.
2 д. 3 ч. 46 мин.
Сорочинская
22:01
22:03
2181 км.
2 д. 4 ч. 15 мин.
Новосергиевская
22:48
22:50
2232 км.
2 д. 5 ч. 2 мин.
Переволоцкая
23:29
23:30
2275 км.
2 д. 5 ч. 43 мин.
Оренбург
00:40
01:25
2337 км.
2 д. 6 ч. 54 мин.
Саракташ
03:33
03:36
2425 км.
2 д. 9 ч. 47 мин.
Кувандык
04:58
05:00
2501 км.
2 д. 11 ч. 12 мин.
Медногорск
05:28
05:30
2519 км.
2 д. 11 ч. 42 мин.
Новотроицк
06:48
06:53
2576 км.
2 д. 13 ч. 2 мин.
Никель
07:21
07:23
2592 км.
2 д. 13 ч. 35 мин.
Орск
07:35
2597 км.
2 д. 13 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 4
Вагон очень старый, по дороге растрясает ужасно. Во время стоянки находиться в вагоне просто невозможно Душно и нечем дышать.
Туалет не био, что не очень удобно. Хотя очень даже чистый. Брал купе. Проводницы вежливые и приветливые.
Ехала в плацкарте. В вагоне было очень удобно. Не холодно и не жарко. Проводница очень хорошая, свое дело знает и это видно. Поездкой осталась очень довольна.
Всем добрый день) Очень понравились матрасы в вагоне. Удобные и новые, как дома. Также поадовала чистота. Проводницы старались очень и убирались несколько раз.