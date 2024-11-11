Орск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Орск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Орск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Орск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
363У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
00:23
Орск
2 д. 14 ч. 22 мин.
06:32
Имеретинский Курорт
Купить билеты
363Е
Челябинск
Анапа
00:23
Орск
2 д. 11 ч. 40 мин.
03:50
Анапа
Купить билеты
343У
Челябинск
Адлер
00:30
Орск
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
Купить билеты
463У
Челябинск
Адлер
00:30
Орск
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
Купить билеты
263У
Орск
Самара
00:30
Орск
13 ч. 24 мин.
13:54
Самара
Купить билеты
557С
Анапа
Екатеринбург
00:40
Орск
2 д. 22 ч. 59 мин.
14:24
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
542У
Оренбург
Нижневартовск
00:50
Никель
2 д. 0 ч. 46 мин.
20:46
Нижневартовск 1
Купить билеты
132У
Москва
Орск
02:19
Никель
1 д. 11 ч. 24 мин.
02:32
Орск
Купить билеты
131М
Москва
Орск
02:37
Никель
1 д. 11 ч. 50 мин.
02:50
Орск
Купить билеты
153Н
Новокузнецк
Анапа
03:35
Орск
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
153И
Новокузнецк
Анапа
03:35
Орск
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
499И
Тюмень
Анапа
03:35
Орск
3 д. 0 ч. 34 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
055У
Челябинск
Оренбург
04:00
Орск
13 ч. 49 мин.
09:24
Оренбург
Купить билеты
031У
Оренбуржье
Орск
Москва
04:18
Орск
1 д. 6 ч. 22 мин.
10:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
541Е
Тюмень
Оренбург
04:53
Орск
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
Купить билеты
221Е
Тюмень
Оренбург
04:53
Орск
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
Купить билеты
122Е
Екатеринбург
Оренбург
04:56
Орск
20 ч. 57 мин.
10:34
Оренбург
Купить билеты
157И
Иркутск
Анапа
05:35
Орск
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
265Е
Орск
Москва
06:25
Орск
1 д. 4 ч. 50 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
06:56
Никель
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
Купить билеты
546С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Орск
07:23
Никель
2 д. 13 ч. 49 мин.
07:35
Орск
Купить билеты
247У
Орск
Москва
08:18
Орск
1 д. 8 ч. 9 мин.
16:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
184Х
Москва
Орск
08:26
Никель
1 д. 8 ч. 0 мин.
08:40
Орск
Купить билеты
552У
Оренбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:20
Никель
4 д. 2 ч. 20 мин.
08:54
Имеретинский Курорт
Купить билеты
111С
Кисловодск
Орск
12:18
Никель
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
Орск
Купить билеты
380У
Оренбург
Новый Уренгой
12:36
Никель
2 д. 7 ч. 29 мин.
15:14
Новый Уренгой
Купить билеты
419С
Анапа
Челябинск
14:27
Никель
2 д. 12 ч. 48 мин.
23:28
Челябинск-Главный
Купить билеты
519С
Анапа
Орск
14:34
Никель
2 д. 4 ч. 57 мин.
14:47
Орск
Купить билеты
211У
Орск
Кисловодск
16:43
Орск
2 д. 2 ч. 31 мин.
19:14
Кисловодск
Купить билеты
111У
Орск
Кисловодск
17:00
Орск
2 д. 2 ч. 14 мин.
19:14
Кисловодск
Купить билеты
464С
Адлер
Челябинск
17:36
Никель
2 д. 16 ч. 14 мин.
03:00
Челябинск-Главный
Купить билеты
264Й
Самара
Орск
17:36
Никель
15 ч. 23 мин.
17:50
Орск
Купить билеты
364С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
18:19
Никель
2 д. 13 ч. 6 мин.
02:25
Челябинск-Главный
Купить билеты
363С
Анапа
Челябинск
18:19
Никель
2 д. 9 ч. 32 мин.
02:25
Челябинск-Главный
Купить билеты
252С
Адлер
Барнаул
19:09
Никель
3 д. 17 ч. 53 мин.
07:25
Барнаул
Купить билеты
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
19:15
Никель
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
182Щ
Москва
Орск
19:21
Никель
1 д. 9 ч. 55 мин.
19:35
Орск
Купить билеты
183У
Орск
Москва
19:45
Орск
1 д. 7 ч. 55 мин.
03:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
122У
Оренбург
Екатеринбург
20:39
Никель
21 ч. 32 мин.
12:22
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
222Е
Оренбург
Тюмень
20:39
Никель
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:10
Тюмень
Купить билеты
542Е
Оренбург
Тюмень
20:39
Никель
1 д. 5 ч. 50 мин.
20:40
Тюмень
Купить билеты
131У
Орск
Москва
20:55
Орск
1 д. 12 ч. 43 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
131Е
Орск
Москва
21:05
Орск
1 д. 13 ч. 24 мин.
10:29
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
519У
Орск
Анапа
21:20
Орск
2 д. 6 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
Купить билеты
113С
Кисловодск
Челябинск
21:26
Никель
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
Челябинск-Главный
Купить билеты
252Н
Барнаул
Адлер
21:45
Орск
3 д. 20 ч. 17 мин.
04:37
Адлер
Купить билеты
379У
Новый Уренгой
Оренбург
21:58
Орск
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:17
Оренбург
Купить билеты
241И
Иркутск
Адлер
22:05
Орск
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
Купить билеты
269Ч
Чита
Адлер
22:05
Орск
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
Купить билеты
157С
Анапа
Иркутск
22:31
Орск
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
22:37
Орск
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
Купить билеты
153Э
Анапа
Челябинск
22:38
Орск
2 д. 15 ч. 25 мин.
06:50
Челябинск-Главный
Купить билеты
153С
Анапа
Новокузнецк
22:38
Орск
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
Купить билеты
553С
Анапа
Новокузнецк
22:38
Орск
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
Купить билеты
545У
Орск
Имеретинский Курорт (Адлер)
22:45
Орск
2 д. 15 ч. 28 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
Купить билеты
056У
Оренбург
Челябинск
23:20
Никель
13 ч. 15 мин.
07:55
Челябинск-Главный
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Орск включает 112 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:30 по направлению к станции Орск;
  • последний поезд прибывает в 23:28 от станции Челябинск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Орск.

Актуальное расписание поездов станции Орск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн