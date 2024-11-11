Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 463У Челябинск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
16:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Троицк
18:04
18:06
114 км.
1 ч. 59 мин.
Тамерлан
19:17
19:18
203 км.
3 ч. 12 мин.
Карталы 1
19:53
20:23
246 км.
3 ч. 48 мин.
Бреды
21:23
21:25
320 км.
5 ч. 18 мин.
Орск
23:49
00:30
498 км.
7 ч. 44 мин.
Никель
00:43
00:45
503 км.
8 ч. 38 мин.
Новотроицк
01:15
01:20
519 км.
9 ч. 10 мин.
Медногорск
02:37
02:38
576 км.
10 ч. 32 мин.
Кувандык
03:09
03:13
594 км.
11 ч. 4 мин.
Саракташ
04:29
04:32
670 км.
12 ч. 24 мин.
Оренбург
06:22
07:13
758 км.
14 ч. 17 мин.
Новосергиевская
08:59
09:01
861 км.
16 ч. 54 мин.
Сорочинская
09:42
09:44
912 км.
17 ч. 37 мин.
Тоцкая
10:10
10:12
936 км.
18 ч. 5 мин.
Бузулук
10:57
11:18
982 км.
18 ч. 52 мин.
Богатое
12:29
12:30
1053 км.
20 ч. 24 мин.
Кинель
13:15
13:17
1102 км.
21 ч. 10 мин.
Самара
13:54
14:47
1136 км.
21 ч. 49 мин.
Новокуйбышевская
15:07
15:09
1152 км.
23 ч. 2 мин.
Сызрань Город
17:55
18:07
1247 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Возрождение
19:27
19:29
1299 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Кулатка
19:52
19:54
1325 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Сенная
21:01
21:03
1400 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:10
00:49
1495 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Петров Вал
04:43
04:45
1660 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Волгоград 1
08:05
08:38
1826 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Сарепта
09:16
09:19
1847 км.
1 д. 17 ч. 11 мин.
Жутово
11:21
11:24
1935 км.
1 д. 19 ч. 16 мин.
Котельниково
12:28
12:30
1988 км.
1 д. 20 ч. 23 мин.
Ремонтная
13:14
13:18
2025 км.
1 д. 21 ч. 9 мин.
Зимовники
13:55
13:58
2061 км.
1 д. 21 ч. 50 мин.
Пролетарская
15:14
15:18
2137 км.
1 д. 23 ч. 9 мин.
Сальск
15:50
16:20
2164 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Белоглинская
17:59
18:01
2233 км.
2 д. 1 ч. 54 мин.
Ровное
18:36
18:48
2259 км.
2 д. 2 ч. 31 мин.
Тихорецкая
19:58
20:15
2295 км.
2 д. 3 ч. 53 мин.
Выселки
21:46
21:54
2342 км.
2 д. 5 ч. 41 мин.
Кореновск
22:22
22:24
2361 км.
2 д. 6 ч. 17 мин.
Динская
23:20
23:22
2395 км.
2 д. 7 ч. 15 мин.
Краснодар 1
23:53
00:42
2422 км.
2 д. 7 ч. 48 мин.
Горячий Ключ
02:10
02:53
2464 км.
2 д. 10 ч. 5 мин.
Туапсе
04:21
04:34
2525 км.
2 д. 12 ч. 16 мин.
Лазаревская
05:12
05:14
2552 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Лоо
05:59
06:02
2584 км.
2 д. 13 ч. 54 мин.
Сочи
06:31
06:38
2600 км.
2 д. 14 ч. 26 мин.
Хоста
06:57
06:59
2613 км.
2 д. 14 ч. 52 мин.
Адлер
07:10
2621 км.
2 д. 15 ч. 5 мин.
