Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 363С Анапа — Челябинск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 363С Анапа — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
16:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Краснодар 1
20:38
20:55
131 км.
3 ч. 45 мин.
Динская
21:48
21:50
158 км.
4 ч. 55 мин.
Кореновск
22:19
22:22
192 км.
5 ч. 26 мин.
Выселки
22:44
22:54
211 км.
5 ч. 51 мин.
Тихорецкая
23:49
00:07
258 км.
6 ч. 56 мин.
Ровное
01:03
01:06
294 км.
8 ч. 10 мин.
Белоглинская
01:37
01:40
320 км.
8 ч. 44 мин.
Сальск
03:00
03:18
389 км.
10 ч. 7 мин.
Пролетарская
03:56
03:59
416 км.
11 ч. 3 мин.
Куберле
04:56
04:59
467 км.
12 ч. 3 мин.
Зимовники
05:29
05:32
492 км.
12 ч. 36 мин.
Ремонтная
06:05
06:08
528 км.
13 ч. 12 мин.
Котельниково
06:49
06:51
565 км.
13 ч. 56 мин.
Жутово
07:41
07:43
618 км.
14 ч. 48 мин.
Сарепта
09:13
09:15
706 км.
16 ч. 20 мин.
Волгоград 1
09:51
10:27
727 км.
16 ч. 58 мин.
Петров Вал
14:21
14:23
893 км.
21 ч. 28 мин.
Саратов 1
Пассажирский
18:34
19:14
1058 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Сенная
21:42
22:07
1153 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Вольск 2
22:43
23:02
1177 км.
1 д. 5 ч. 50 мин.
Балаково
23:51
23:53
1211 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Пугачевск
01:10
01:12
1279 км.
1 д. 8 ч. 17 мин.
Новоперелюбская
02:40
03:10
1358 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Черниговка
04:25
04:26
1418 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Бузулук
07:11
07:37
1540 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Тоцкая
08:24
08:26
1586 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Сорочинская
08:53
08:55
1610 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Новосергиевская
09:39
09:41
1661 км.
1 д. 16 ч. 46 мин.
Переволоцкая
10:20
10:21
1704 км.
1 д. 17 ч. 27 мин.
Оренбург
11:30
12:15
1766 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Саракташ
14:22
14:24
1854 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Кувандык
15:42
15:44
1930 км.
1 д. 22 ч. 49 мин.
Медногорск
16:13
16:15
1948 км.
1 д. 23 ч. 20 мин.
Новотроицк
17:40
17:45
2005 км.
2 д. 0 ч. 47 мин.
Никель
18:17
18:19
2021 км.
2 д. 1 ч. 24 мин.
Орск
18:32
18:57
2026 км.
2 д. 1 ч. 39 мин.
Бреды
21:22
21:23
2204 км.
2 д. 4 ч. 29 мин.
Карталы 1
22:25
22:55
2278 км.
2 д. 5 ч. 32 мин.
Тамерлан
23:33
23:35
2321 км.
2 д. 6 ч. 40 мин.
Троицк
00:48
00:51
2410 км.
2 д. 7 ч. 55 мин.
Челябинск-Главный
02:25
2524 км.
2 д. 9 ч. 32 мин.
