Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 379У Новый Уренгой — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
19:12
19:17
69 км.
2 ч. 12 мин.
Сывдарма
20:52
20:54
145 км.
3 ч. 52 мин.
Пуровск
22:02
22:07
182 км.
5 ч. 2 мин.
Пурпе
23:18
23:35
246 км.
6 ч. 18 мин.
Ханымей
01:27
01:30
338 км.
8 ч. 27 мин.
Ноябрьск 2
02:47
02:57
401 км.
9 ч. 47 мин.
Ноябрьск 1
03:15
03:20
412 км.
10 ч. 15 мин.
Когалым
05:09
05:14
515 км.
12 ч. 9 мин.
Ульт Ягун
06:59
07:01
601 км.
13 ч. 59 мин.
Сургут
08:05
08:45
653 км.
15 ч. 5 мин.
Усть-Юган
10:26
10:28
695 км.
17 ч. 26 мин.
Пыть-Ях
10:57
11:02
718 км.
17 ч. 57 мин.
Куть-Ях
12:08
12:10
782 км.
19 ч. 8 мин.
Салым
12:54
12:57
824 км.
19 ч. 54 мин.
Демьянка
14:29
14:45
924 км.
21 ч. 29 мин.
Юность-Комсомольская
16:13
16:15
1008 км.
23 ч. 13 мин.
Тобольск
17:35
17:40
1093 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Усть-Тавда
18:57
18:59
1181 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Тюмень
20:58
21:47
1301 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Тугулым
22:40
22:42
1360 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Талица
23:39
23:41
1408 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Еланский
00:52
00:54
1489 км.
1 д. 7 ч. 52 мин.
Богданович
01:18
01:20
1515 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:53
04:02
1603 км.
1 д. 9 ч. 53 мин.
Верхний Уфалей
06:05
07:00
1694 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Кыштым
08:05
08:35
1736 км.
1 д. 15 ч. 5 мин.
Аргаяш
09:14
09:16
1769 км.
1 д. 16 ч. 14 мин.
Челябинск-Главный
10:20
11:45
1820 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Нижнеувельская
12:55
12:57
1897 км.
1 д. 19 ч. 55 мин.
Троицк
13:38
13:41
1936 км.
1 д. 20 ч. 38 мин.
Тамерлан
15:20
15:22
2025 км.
1 д. 22 ч. 20 мин.
Карталы 1
16:10
16:40
2068 км.
1 д. 23 ч. 10 мин.
Бреды
18:01
18:03
2142 км.
2 д. 1 ч. 1 мин.
Байтук
18:48
18:50
2184 км.
2 д. 1 ч. 48 мин.
Айдырля
19:09
19:11
2199 км.
2 д. 2 ч. 9 мин.
Шильда
19:32
19:34
2218 км.
2 д. 2 ч. 32 мин.
Новоорск
20:50
20:52
2289 км.
2 д. 3 ч. 50 мин.
Орск
21:35
21:58
2322 км.
2 д. 4 ч. 35 мин.
Никель
22:11
22:13
2327 км.
2 д. 5 ч. 11 мин.
Медногорск
23:48
23:50
2397 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Кувандык
00:21
00:29
2415 км.
2 д. 7 ч. 21 мин.
Саракташ
01:46
01:49
2491 км.
2 д. 8 ч. 46 мин.
Оренбург
03:17
2579 км.
2 д. 10 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В такой чистый вагон приятно зайти! Заслуга проводницы 100%. Она на протяжении всей поезди много раз убиралась и наводила порядок.
Поезд тянется хуже улитки. Еле-еле. За счет того, что вагоны старенькие – купе малых размеров. Не сочень удобно, когда у тебя много багажа.
В вагоне было чисто, тепло и уютно. Проводница работала как полагается. Обслуживание на высший бал. В туалете хотелось бы видеть больше чистоты. Но это был био, поэтому тоже хорошо.
В вагоне ехала мать с кучей детей, то ли 5 то ли 6 штук. И они не умолкали. Без остановки тараторили и тараторили. Я даже бируши достал чтобы этого не слышать. Но потом достал, потому что самому некомфортно с ними ехать. Ужас.
У меня есть только одно пожелание – работать чуточку более ответственно. Попросила проводницу подмести – потом пришлось еще раз просить, потому что забыла.