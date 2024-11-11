Маршрут следования поезда 153Э Анапа — Челябинск
Расписание поезда Анапа — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:49
18:51
65 км.
3 ч. 24 мин.
Краснодар 1
20:17
20:22
133 км.
4 ч. 52 мин.
Кущевка
00:54
00:58
310 км.
9 ч. 29 мин.
Первомайская
02:11
02:43
381 км.
10 ч. 46 мин.
Лихая
06:00
06:37
496 км.
14 ч. 35 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
18 ч. 56 мин.
Волгоград 1
14:55
15:36
819 км.
23 ч. 30 мин.
Петров Вал
19:22
19:24
985 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:36
00:13
1150 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Сенная
02:40
03:02
1245 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Вольск 2
03:39
03:52
1269 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Пугачевск
05:57
06:05
1370 км.
1 д. 14 ч. 32 мин.
Новоперелюбская
07:30
08:00
1449 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Бузулук
12:13
12:37
1629 км.
1 д. 20 ч. 48 мин.
Оренбург
16:28
17:15
1849 км.
2 д. 1 ч. 3 мин.
Орск
22:20
22:38
2102 км.
2 д. 6 ч. 55 мин.
Карталы 1
02:37
03:10
2348 км.
2 д. 11 ч. 12 мин.
Челябинск-Главный
06:50
2585 км.
2 д. 15 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Даже не знаю что сказать. Поезд вроде бы и нормальный, но какого-то уюта и заботы не ощущалось.
Если бы к нам рядом не подселился подпитый мужик, который всю дорогу вонял своим перегаром и мы терпели все это, потому что нечего было делать. То все было бы хорошо. Сам поезд в хорошем состоянии. Туалет был грязноват.
Спасибо за поездку. Ехала с дочкой, которой 12 лет. Под конец она уже не знала куда себя деть и начала бегать туда-сюда по вагону. Проводница это увидела и дала ей какой-то журнал, после чего дочка успокоилась и остаток пути листала журнал. За это ей огромное спасибо.
Ужасный туалет и отвратительные соседи, которые то ли гастарбайтеры, то ли какие-то беженцы… Всю дорогу на своем нерусском лапатали.
Большое спасибо за поездку, нам с мужем понравилось буквально все.