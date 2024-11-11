Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 343У Челябинск — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 343У Челябинск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
16:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Троицк
18:04
18:06
114 км.
1 ч. 59 мин.
Тамерлан
19:17
19:18
203 км.
3 ч. 12 мин.
Карталы 1
19:53
20:23
246 км.
3 ч. 48 мин.
Бреды
21:23
21:25
320 км.
5 ч. 18 мин.
Орск
23:49
00:30
498 км.
7 ч. 44 мин.
Никель
00:43
00:45
503 км.
8 ч. 38 мин.
Новотроицк
01:16
01:21
519 км.
9 ч. 11 мин.
Медногорск
02:38
02:39
576 км.
10 ч. 33 мин.
Кувандык
03:10
03:12
594 км.
11 ч. 5 мин.
Саракташ
04:28
04:30
670 км.
12 ч. 23 мин.
Сакмарская
05:22
05:52
740 км.
13 ч. 17 мин.
Оренбург
06:20
07:11
768 км.
14 ч. 15 мин.
Новосергиевская
08:58
09:00
871 км.
16 ч. 53 мин.
Сорочинская
09:44
09:46
922 км.
17 ч. 39 мин.
Тоцкая
10:10
10:12
946 км.
18 ч. 5 мин.
Бузулук
10:57
11:18
992 км.
18 ч. 52 мин.
Богатое
12:32
12:33
1063 км.
20 ч. 27 мин.
Кинель
13:20
13:22
1112 км.
21 ч. 15 мин.
Самара
14:00
14:45
1146 км.
21 ч. 55 мин.
Новокуйбышевская
15:07
15:09
1162 км.
23 ч. 2 мин.
Сызрань Город
17:55
18:07
1257 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Возрождение
19:27
19:29
1309 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Кулатка
19:52
19:54
1335 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Сенная
21:01
21:03
1410 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:10
00:49
1505 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Петров Вал
04:44
04:46
1670 км.
1 д. 12 ч. 39 мин.
Волгоград 1
08:04
08:37
1836 км.
1 д. 15 ч. 59 мин.
Сарепта
09:14
09:17
1857 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Жутово
11:21
11:24
1945 км.
1 д. 19 ч. 16 мин.
Котельниково
12:25
12:30
1998 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Ремонтная
13:14
13:18
2035 км.
1 д. 21 ч. 9 мин.
Зимовники
13:55
13:58
2071 км.
1 д. 21 ч. 50 мин.
Пролетарская
15:14
15:18
2147 км.
1 д. 23 ч. 9 мин.
Сальск
15:50
16:20
2174 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Белоглинская
17:40
17:50
2243 км.
2 д. 1 ч. 35 мин.
Ровное
18:36
18:43
2269 км.
2 д. 2 ч. 31 мин.
Тихорецкая
19:58
20:15
2305 км.
2 д. 3 ч. 53 мин.
Выселки
21:46
21:54
2352 км.
2 д. 5 ч. 41 мин.
Кореновск
22:22
22:24
2371 км.
2 д. 6 ч. 17 мин.
Динская
23:20
23:22
2405 км.
2 д. 7 ч. 15 мин.
Краснодар 1
23:53
00:42
2432 км.
2 д. 7 ч. 48 мин.
Горячий Ключ
02:10
02:53
2474 км.
2 д. 10 ч. 5 мин.
Туапсе
04:21
04:34
2535 км.
2 д. 12 ч. 16 мин.
Лазаревская
05:12
05:14
2562 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Лоо
05:59
06:02
2594 км.
2 д. 13 ч. 54 мин.
Сочи
06:28
06:38
2610 км.
2 д. 14 ч. 23 мин.
Хоста
06:57
06:59
2623 км.
2 д. 14 ч. 52 мин.
Адлер
07:10
2631 км.
2 д. 15 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Просторный и уютный вагон. Чистота на отличном уровне! Проводники очень отзывчивые. Добросовестно и профессионально выполняют все просьбы. В вагоне биотуалеты. Мыло, бумажные полотенца и туалетная бумага всю дорогу были в наличии. 5 баллов!
Поездка меня приятно удивила. В вагоне было немного прохладно, но чисто и комфортно. Особенно понравилась работа проводников. Девочки очень вежливые, улыбчивые, обходительные.
Неплохой поезд. Полки удобные, разместиться можно с комфортом. Проводники очень доброжелательные и вежливые. Минус только один - попались слишком болтливые соседи, но это дело вкуса)
Впечатление о поезде испортил машинист. Он при каждом торможении и разгоне дергался так, что мы чуть с полок не слетали. Невозможно было нормально ехать. Вагон был СВ но комфорта от этого было вообще ноль.
В последний раз я ездил на поезде лет 10 назад. Сейчас ехал на этом поезде и удивлялся, потому что раньше такого не было. Везде розетки, чистота, светло и приятно. Сразу виден прогресс, понятно за что заплатил.
В вагоне исправно работал климат контроль от чего было очень приятно ехать. Температура воздуха была приятной.
В вагоне ночью было очень душно. Зачем так сильно топить??? Чтобы пассажиры позадыхались????!!!! И дерганный машинист какой-то.
Скажу так – в общем и целом если не придираться к мелочам, то поезд просто для меня прекрасный. Не понравилось что нет подключения к интернету. Немного скрипели двери. Но это не беда. Терпимо.