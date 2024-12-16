Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 363У Челябинск — Имеретинский Курорт (Адлер).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:10
2 д. 14 ч. 22 мин.
49
Маршрут следования поезда 363У Челябинск — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
16:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Троицк
17:42
17:45
114 км.
1 ч. 32 мин.
Тамерлан
19:06
19:08
203 км.
2 ч. 56 мин.
Карталы 1
19:45
20:15
246 км.
3 ч. 35 мин.
Бреды
21:15
21:17
320 км.
5 ч. 5 мин.
Орск
23:39
00:23
498 км.
7 ч. 29 мин.
Никель
00:36
00:38
503 км.
8 ч. 26 мин.
Новотроицк
01:08
01:13
519 км.
8 ч. 58 мин.
Медногорск
02:31
02:33
576 км.
10 ч. 21 мин.
Кувандык
03:02
03:04
594 км.
10 ч. 52 мин.
Саракташ
04:19
04:21
670 км.
12 ч. 9 мин.
Оренбург
06:23
07:10
758 км.
14 ч. 13 мин.
Переволоцкая
08:32
08:34
820 км.
16 ч. 22 мин.
Новосергиевская
09:08
09:10
863 км.
16 ч. 58 мин.
Сорочинская
09:51
09:53
914 км.
17 ч. 41 мин.
Тоцкая
10:19
10:21
938 км.
18 ч. 9 мин.
Бузулук
11:06
11:30
984 км.
18 ч. 56 мин.
Черниговка
14:07
14:08
1106 км.
21 ч. 57 мин.
Новоперелюбская
15:10
15:43
1166 км.
23 ч. 0 мин.
Пугачевск
17:08
17:10
1245 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Балаково
18:26
18:28
1313 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Вольск 2
19:44
19:56
1347 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Сенная
20:30
20:32
1371 км.
1 д. 4 ч. 20 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:22
23:59
1466 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Петров Вал
04:01
04:03
1631 км.
1 д. 11 ч. 51 мин.
Волгоград 1
07:12
07:53
1797 км.
1 д. 15 ч. 2 мин.
Сарепта
08:38
08:41
1818 км.
1 д. 16 ч. 28 мин.
Жутово
10:19
10:24
1906 км.
1 д. 18 ч. 9 мин.
Котельниково
11:17
11:20
1959 км.
1 д. 19 ч. 7 мин.
Ремонтная
12:05
12:08
1996 км.
1 д. 19 ч. 55 мин.
Зимовники
12:40
12:44
2032 км.
1 д. 20 ч. 30 мин.
Куберле
13:15
13:18
2057 км.
1 д. 21 ч. 5 мин.
Пролетарская
14:18
14:21
2108 км.
1 д. 22 ч. 8 мин.
Сальск
14:56
15:14
2135 км.
1 д. 22 ч. 46 мин.
Белоглинская
16:33
16:38
2204 км.
2 д. 0 ч. 23 мин.
Ровное
17:14
17:19
2230 км.
2 д. 1 ч. 4 мин.
Тихорецкая
18:20
18:38
2266 км.
2 д. 2 ч. 10 мин.
Выселки
19:38
19:45
2313 км.
2 д. 3 ч. 28 мин.
Кореновск
20:11
20:16
2332 км.
2 д. 4 ч. 1 мин.
Динская
20:58
21:03
2366 км.
2 д. 4 ч. 48 мин.
Краснодар 1
21:50
22:08
2393 км.
2 д. 5 ч. 40 мин.
Горячий Ключ
00:40
01:19
2435 км.
2 д. 8 ч. 30 мин.
Туапсе
02:58
03:10
2496 км.
2 д. 10 ч. 48 мин.
Лазаревская
03:54
04:02
2523 км.
2 д. 11 ч. 44 мин.
Лоо
04:54
04:56
2555 км.
2 д. 12 ч. 44 мин.
Сочи
05:23
05:36
2571 км.
2 д. 13 ч. 13 мин.
Хоста
05:55
05:57
2584 км.
2 д. 13 ч. 45 мин.
Адлер
06:08
06:18
2592 км.
2 д. 13 ч. 58 мин.
Имеретинский Курорт
06:32
2598 км.
2 д. 14 ч. 22 мин.
