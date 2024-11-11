Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 499И Тюмень — Анапа.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 499И Тюмень — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
09:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
14:36
14:55
233 км.
4 ч. 56 мин.
Челябинск-Главный
18:26
19:00
379 км.
8 ч. 46 мин.
Карталы 1
23:02
23:43
616 км.
13 ч. 22 мин.
Орск
03:12
03:35
862 км.
17 ч. 32 мин.
Оренбург
08:55
09:40
1115 км.
23 ч. 15 мин.
Бузулук
13:34
14:03
1335 км.
1 д. 3 ч. 54 мин.
Новоперелюбская
17:53
18:23
1515 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Пугачевск
19:51
19:58
1594 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Вольск 2
22:44
22:59
1695 км.
1 д. 13 ч. 4 мин.
Сенная
23:35
23:37
1719 км.
1 д. 13 ч. 55 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:37
03:17
1814 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Петров Вал
07:40
07:42
1979 км.
1 д. 22 ч. 0 мин.
Волгоград 1
11:00
11:38
2145 км.
2 д. 1 ч. 20 мин.
Морозовская
15:59
16:03
2345 км.
2 д. 6 ч. 19 мин.
Лихая
18:58
19:28
2468 км.
2 д. 9 ч. 18 мин.
Первомайская
23:49
00:26
2583 км.
2 д. 14 ч. 9 мин.
Кущевка
01:37
01:39
2654 км.
2 д. 15 ч. 57 мин.
Краснодар 1
05:48
05:54
2831 км.
2 д. 20 ч. 8 мин.
Абинская
07:14
07:16
2899 км.
2 д. 21 ч. 34 мин.
Анапа
10:14
2964 км.
3 д. 0 ч. 34 мин.
