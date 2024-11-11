купить билет на поезд 157И Иркутск — Анапа.
Маршрут следования поезда 157И Иркутск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
16:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
16:24
16:27
6 км.
0 ч. 14 мин.
Ангарск
17:08
17:11
37 км.
0 ч. 58 мин.
Усолье-Сибирское
17:38
17:40
63 км.
1 ч. 28 мин.
Черемхово
18:36
18:38
123 км.
2 ч. 26 мин.
Залари
19:32
19:34
182 км.
3 ч. 22 мин.
Зима
20:23
20:53
232 км.
4 ч. 13 мин.
Тулун
22:47
22:49
355 км.
6 ч. 37 мин.
Нижнеудинск
00:23
00:36
457 км.
8 ч. 13 мин.
Тайшет
03:04
03:34
590 км.
10 ч. 54 мин.
Иланская
04:33
04:50
714 км.
12 ч. 23 мин.
Красноярск
Пассажирский
09:21
09:57
916 км.
17 ч. 11 мин.
Ачинск 1
12:48
12:53
1062 км.
20 ч. 38 мин.
Боготол
13:57
14:02
1123 км.
21 ч. 47 мин.
Мариинск
15:50
16:17
1233 км.
23 ч. 40 мин.
Юрга 1
19:33
19:35
1421 км.
1 д. 3 ч. 23 мин.
Новосибирск
Главный
21:49
22:39
1565 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Барабинск
02:13
02:43
1855 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Омск
Пассажирский
05:05
05:46
2173 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
Ишим
08:01
08:16
2449 км.
1 д. 15 ч. 51 мин.
Тюмень
11:48
12:08
2718 км.
1 д. 19 ч. 38 мин.
Каменск-Уральский
16:21
16:39
2951 км.
2 д. 0 ч. 11 мин.
Челябинск-Главный
20:33
21:08
3097 км.
2 д. 4 ч. 23 мин.
Карталы 1
01:03
01:47
3334 км.
2 д. 8 ч. 53 мин.
Орск
05:16
05:35
3580 км.
2 д. 13 ч. 6 мин.
Оренбург
10:55
11:40
3833 км.
2 д. 18 ч. 45 мин.
Бузулук
15:34
15:58
4053 км.
2 д. 23 ч. 24 мин.
Новоперелюбская
18:53
19:23
4233 км.
3 д. 2 ч. 43 мин.
Пугачевск
20:51
20:58
4312 км.
3 д. 4 ч. 41 мин.
Вольск 2
23:44
23:59
4413 км.
3 д. 7 ч. 34 мин.
Сенная
00:35
00:37
4437 км.
3 д. 8 ч. 25 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:37
04:17
4532 км.
3 д. 11 ч. 27 мин.
Петров Вал
08:40
08:42
4697 км.
3 д. 16 ч. 30 мин.
Волгоград 1
12:00
12:38
4863 км.
3 д. 19 ч. 50 мин.
Морозовская
15:59
16:03
5063 км.
3 д. 23 ч. 49 мин.
Лихая
19:00
19:30
5186 км.
4 д. 2 ч. 50 мин.
Первомайская
23:50
00:31
5301 км.
4 д. 7 ч. 40 мин.
Кущевка
01:40
01:42
5372 км.
4 д. 9 ч. 30 мин.
Краснодар 1
05:49
05:54
5549 км.
4 д. 13 ч. 39 мин.
Абинская
07:15
07:17
5617 км.
4 д. 15 ч. 5 мин.
Анапа
10:14
5682 км.
4 д. 18 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо большое, мне поездка зашла хорошо. Начальник поезда женщина и очень приятная, как оказалось. Впервые видела, чтобы женщина была начальником поезда.
Если учитывать пой предыдущий опыт езды на поездах РЖД, то я бы сказал что этот поезд можно отнести в разряд заурядных среднячков, потому что он тянет максимум на 6 из 10. Но не больше.
Не понравилось состояние туалета, которое было. Грязно, не мыто. Не было бумажных полотенец и мыло еле выдавливалось. Общее состояние вагона могло быть и лучше.
Спасибо за замечательное путешествие, которое было организовано для меня и для дочки. Поездка супер, обслуживание в поезде тоже отличное. Сама поездка очень длинная, но не смотря на это, дочка устала только под конец.
Хороший поезд и проводница. Ехала в 3 вагоне. Если не НЕКОТОРЫЕ пассажиры, то было бы все просто замечательно. А так я не особо осталась довольна. Но сам поезд тут ни при чем, тут люди.