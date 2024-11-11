Поезд 157И Иркутск — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 157И Иркутск — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:10

Иркутск

4 д. 18 ч. 4 мин.

10:14

Анапа

41

Купить билеты

Маршрут следования поезда 157И Иркутск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Иркутск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Иркутск
Пассажирский

16:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Иркутск
Сортировочный

16:24

3 мин.

16:27

6 км.

0 ч. 14 мин.

Ангарск

17:08

3 мин.

17:11

37 км.

0 ч. 58 мин.

Усолье-Сибирское

17:38

2 мин.

17:40

63 км.

1 ч. 28 мин.

Черемхово

18:36

2 мин.

18:38

123 км.

2 ч. 26 мин.

Залари

19:32

2 мин.

19:34

182 км.

3 ч. 22 мин.

Зима

20:23

30 мин.

20:53

232 км.

4 ч. 13 мин.

Тулун

22:47

2 мин.

22:49

355 км.

6 ч. 37 мин.

Нижнеудинск

00:23

13 мин.

00:36

457 км.

8 ч. 13 мин.

Тайшет

03:04

30 мин.

03:34

590 км.

10 ч. 54 мин.

Иланская

04:33

17 мин.

04:50

714 км.

12 ч. 23 мин.

Красноярск
Пассажирский

09:21

36 мин.

09:57

916 км.

17 ч. 11 мин.

Ачинск 1

12:48

5 мин.

12:53

1062 км.

20 ч. 38 мин.

Боготол

13:57

5 мин.

14:02

1123 км.

21 ч. 47 мин.

Мариинск

15:50

27 мин.

16:17

1233 км.

23 ч. 40 мин.

Юрга 1

19:33

2 мин.

19:35

1421 км.

1 д. 3 ч. 23 мин.

Новосибирск
Главный

21:49

50 мин.

22:39

1565 км.

1 д. 5 ч. 39 мин.

Барабинск

02:13

30 мин.

02:43

1855 км.

1 д. 10 ч. 3 мин.

Омск
Пассажирский

05:05

41 мин.

05:46

2173 км.

1 д. 12 ч. 55 мин.

Ишим

08:01

15 мин.

08:16

2449 км.

1 д. 15 ч. 51 мин.

Тюмень

11:48

20 мин.

12:08

2718 км.

1 д. 19 ч. 38 мин.

Каменск-Уральский

16:21

18 мин.

16:39

2951 км.

2 д. 0 ч. 11 мин.

Челябинск-Главный

20:33

35 мин.

21:08

3097 км.

2 д. 4 ч. 23 мин.

Карталы 1

01:03

44 мин.

01:47

3334 км.

2 д. 8 ч. 53 мин.

Орск

05:16

19 мин.

05:35

3580 км.

2 д. 13 ч. 6 мин.

Оренбург

10:55

45 мин.

11:40

3833 км.

2 д. 18 ч. 45 мин.

Бузулук

15:34

24 мин.

15:58

4053 км.

2 д. 23 ч. 24 мин.

Новоперелюбская

18:53

30 мин.

19:23

4233 км.

3 д. 2 ч. 43 мин.

Пугачевск

20:51

7 мин.

20:58

4312 км.

3 д. 4 ч. 41 мин.

Вольск 2

23:44

15 мин.

23:59

4413 км.

3 д. 7 ч. 34 мин.

Сенная

00:35

2 мин.

00:37

4437 км.

3 д. 8 ч. 25 мин.

Саратов 1
Пассажирский

03:37

40 мин.

04:17

4532 км.

3 д. 11 ч. 27 мин.

Петров Вал

08:40

2 мин.

08:42

4697 км.

3 д. 16 ч. 30 мин.

Волгоград 1

12:00

38 мин.

12:38

4863 км.

3 д. 19 ч. 50 мин.

Морозовская

15:59

4 мин.

16:03

5063 км.

3 д. 23 ч. 49 мин.

Лихая

19:00

30 мин.

19:30

5186 км.

4 д. 2 ч. 50 мин.

Первомайская

23:50

41 мин.

00:31

5301 км.

4 д. 7 ч. 40 мин.

Кущевка

01:40

2 мин.

01:42

5372 км.

4 д. 9 ч. 30 мин.

Краснодар 1

05:49

5 мин.

05:54

5549 км.

4 д. 13 ч. 39 мин.

Абинская

07:15

2 мин.

07:17

5617 км.

4 д. 15 ч. 5 мин.

Анапа

10:14

5682 км.

4 д. 18 ч. 4 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Иркутск → Анапа Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Иркутск и Анапа

Информация о поезде 157И

Планируете поездку по маршруту Иркутск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 157И. Этот поезд отправляется со станции Иркутск в 16:10 и прибывает на конечную станцию Анапа в 10:14. Вся дорога занимает 4 д. 18 ч. 4 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 18 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 157И

Количество остановок поезда:

41 станция

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Карина

    Спасибо большое, мне поездка зашла хорошо. Начальник поезда женщина и очень приятная, как оказалось. Впервые видела, чтобы женщина была начальником поезда.

    Ответить
  2. Виктор Олегович

    Если учитывать пой предыдущий опыт езды на поездах РЖД, то я бы сказал что этот поезд можно отнести в разряд заурядных среднячков, потому что он тянет максимум на 6 из 10. Но не больше.

    Ответить
  3. Татьяна Матыяшкойть

    Не понравилось состояние туалета, которое было. Грязно, не мыто. Не было бумажных полотенец и мыло еле выдавливалось. Общее состояние вагона могло быть и лучше.

    Ответить
  4. Евгения

    Спасибо за замечательное путешествие, которое было организовано для меня и для дочки. Поездка супер, обслуживание в поезде тоже отличное. Сама поездка очень длинная, но не смотря на это, дочка устала только под конец.

    Ответить
  5. Алиса А.

    Хороший поезд и проводница. Ехала в 3 вагоне. Если не НЕКОТОРЫЕ пассажиры, то было бы все просто замечательно. А так я не особо осталась довольна. Но сам поезд тут ни при чем, тут люди.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 157И:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн