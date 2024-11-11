Иркутск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Иркутск.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Иркутск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Иркутск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
071Ы
Северобайкальск
Иркутск
00:53
Иркутск (Сортировочный)
1 д. 7 ч. 30 мин.
01:07
Иркутск (Пассажирский)
381Ы
Северобайкальск
Иркутск
00:57
Иркутск (Сортировочный)
1 д. 11 ч. 50 мин.
01:10
Иркутск (Пассажирский)
501Ы
Вихоревка
Иркутск
00:57
Иркутск (Сортировочный)
19 ч. 25 мин.
01:10
Иркутск (Пассажирский)
148И
Тайшет
Иркутск
00:57
Иркутск (Сортировочный)
13 ч. 11 мин.
01:10
Иркутск (Пассажирский)
082И
Москва
Улан-Удэ
01:07
Иркутск (Сортировочный)
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
353Ы
Северобайкальск
Иркутск
01:08
Иркутск (Сортировочный)
1 д. 12 ч. 31 мин.
01:21
Иркутск (Пассажирский)
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
02:29
Иркутск (Сортировочный)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
062М
Москва
Владивосток
02:29
Иркутск (Сортировочный)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
207Н
Новокузнецк
Владивосток
02:52
Иркутск (Сортировочный)
4 д. 17 ч. 4 мин.
07:37
Владивосток
010Н
Москва
Владивосток
03:01
Иркутск (Сортировочный)
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
006Щ
Москва
Улан-Батор (Монголия)
03:05
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 4 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
004З
Москва
Пекин (Китай)
03:05
Иркутск (Пассажирский)
5 д. 12 ч. 30 мин.
09:35
Пекин
020Ч
Москва
Пекин (Китай)
03:05
Иркутск (Пассажирский)
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
Пекин
306Ы
Иркутск
Улан-Батор (Монголия)
03:05
Иркутск (Пассажирский)
22 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
070Ч
Москва
Чита
03:10
Иркутск (Сортировочный)
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
070Я
Фирменный
Москва
Чита
03:11
Иркутск (Сортировочный)
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
306И
Иркутск
Улан-Батор (Монголия)
03:16
Иркутск (Пассажирский)
22 ч. 34 мин.
01:50
Улан-Батор
008Н
Новосибирск
Владивосток
03:20
Иркутск (Сортировочный)
4 д. 11 ч. 38 мин.
07:32
Владивосток
012Й
Самара
Владивосток
03:20
Иркутск (Сортировочный)
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
198Х
Москва
Иркутск
04:12
Иркутск (Сортировочный)
3 д. 6 ч. 55 мин.
04:25
Иркутск (Пассажирский)
138Ы
Абакан
Иркутск
05:01
Иркутск (Сортировочный)
1 д. 1 ч. 48 мин.
05:13
Иркутск (Пассажирский)
078Э
Новосибирск
Нерюнгри
05:18
Иркутск (Сортировочный)
3 д. 14 ч. 0 мин.
11:52
Нерюнгри
077Э
Нерюнгри
Новосибирск
06:17
Иркутск (Пассажирский)
3 д. 14 ч. 18 мин.
13:15
Новосибирск (Главный)
057С
Кисловодск
Иркутск
06:26
Иркутск (Сортировочный)
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
087Ы
Братск (ст. Усть-Илимск)
Иркутск
06:41
Иркутск (Сортировочный)
1 д. 4 ч. 25 мин.
06:55
Иркутск (Пассажирский)
974А
Москва
Хабаровск
06:50
Иркутск (Пассажирский)
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
250И
Иркутск
Улан-Удэ
07:00
Иркутск (Пассажирский)
8 ч. 43 мин.
15:43
Улан-Удэ
241И
Иркутск
Адлер
07:11
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
269Ч
Чита
Адлер
07:11
Иркутск (Пассажирский)
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
08:17
Иркутск (Сортировочный)
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
058И
Красноярск
Иркутск
08:45
Иркутск (Сортировочный)
19 ч. 48 мин.
08:58
Иркутск (Пассажирский)
984А
Москва
Хабаровск
09:19
Иркутск (Пассажирский)
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
005Щ
Улан-Батор (Монголия)
Москва
10:40
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 3 ч. 46 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
003З
Пекин (Китай)
Москва
10:40
Иркутск (Пассажирский)
5 д. 11 ч. 41 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
267И
Иркутск
Москва
10:40
Иркутск (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 28 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
019Ч
Пекин (Китай)
Москва
10:42
Иркутск (Пассажирский)
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
001М
Россия
Владивосток
Москва
10:47
Иркутск (Пассажирский)
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
161Э
Владивосток
Москва
10:50
Иркутск (Пассажирский)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
169Э
Владивосток
Новосибирск
10:50
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 10 ч. 52 мин.
17:37
Новосибирск (Главный)
009Н
Владивосток
Москва
10:50
Иркутск (Пассажирский)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
11:00
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
269Ь
Чита
Адлер
11:10
Иркутск (Пассажирский)
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
069Я
Чита
Тюмень
11:11
Иркутск (Пассажирский)
2 д. 23 ч. 43 мин.
14:29
Тюмень
069Ч
Чита
Москва
11:11
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
989И
Владивосток
Москва
12:56
Иркутск (Пассажирский)
8 д. 21 ч. 50 мин.
03:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
270С
Адлер
Чита
13:50
Иркутск (Сортировочный)
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
205С
Анапа
Иркутск
13:50
Иркутск (Сортировочный)
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
205И
Иркутск
Анапа
14:23
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
137И
Иркутск
Абакан
14:23
Иркутск (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 45 мин.
16:08
Абакан
087И
Иркутск
Братск (ст. Усть-Илимск)
14:33
Иркутск (Пассажирский)
1 д. 4 ч. 17 мин.
18:50
Усть-Илимск
322И
Иркутск
Улан-Удэ
14:50
Иркутск (Пассажирский)
10 ч. 27 мин.
01:17
Улан-Удэ
362И
Иркутск
Наушки
14:50
Иркутск (Пассажирский)
18 ч. 0 мин.
08:50
Наушки
990Ч
Москва
Владивосток
14:50
Иркутск (Пассажирский)
9 д. 6 ч. 27 мин.
09:22
Владивосток
422И
Иркутск
Улан-Удэ
14:50
Иркутск (Пассажирский)
10 ч. 27 мин.
01:17
Улан-Удэ
100Щ
Москва
Владивосток
15:29
Иркутск (Сортировочный)
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
16:01
Иркутск (Сортировочный)
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
002Э
Москва
Владивосток
16:06
Иркутск (Сортировочный)
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
157И
Иркутск
Анапа
16:10
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
973Э
Владивосток
Москва
16:14
Иркутск (Пассажирский)
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
328И
Иркутск
Забайкальск
16:45
Иркутск (Пассажирский)
1 д. 9 ч. 1 мин.
01:46
Забайкал
922И
Байкальский Экспресс
Иркутск
Улан-Батор (Монголия)
17:06
Иркутск (Пассажирский)
1 д. 11 ч. 19 мин.
04:25
Улан-Батор
975Э
Владивосток
Москва
17:30
Иркутск (Пассажирский)
7 д. 22 ч. 9 мин.
02:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
081И
Улан-Удэ
Москва
17:40
Иркутск (Пассажирский)
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
057И
Иркутск
Красноярск
17:40
Иркутск (Пассажирский)
18 ч. 40 мин.
12:20
Красноярск (Пассажирский)
007Н
Владивосток
Новосибирск
17:48
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 11 ч. 15 мин.
01:45
Новосибирск (Главный)
011Й
Владивосток
Самара
17:48
Иркутск (Пассажирский)
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
381И
Иркутск
Северобайкальск
17:50
Иркутск (Пассажирский)
1 д. 12 ч. 55 мин.
06:45
Северобайкальск
147И
Иркутск
Тайшет
17:50
Иркутск (Пассажирский)
12 ч. 8 мин.
05:58
Тайшет
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
17:56
Иркутск (Пассажирский)
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
207Э
Владивосток
Новокузнецк
18:04
Иркутск (Пассажирский)
4 д. 16 ч. 6 мин.
07:56
Новокузнецк
197И
Иркутск
Москва
18:05
Иркутск (Пассажирский)
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
353И
Иркутск
Северобайкальск
18:06
Иркутск (Пассажирский)
1 д. 13 ч. 37 мин.
07:43
Северобайкальск
501И
Иркутск
Вихоревка
18:06
Иркутск (Пассажирский)
18 ч. 19 мин.
12:25
Вихоревка
071И
Иркутск
Северобайкальск
18:55
Иркутск (Пассажирский)
1 д. 9 ч. 53 мин.
04:48
Северобайкальск
157С
Анапа
Иркутск
20:12
Иркутск (Сортировочный)
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
001Э
Россия
Владивосток
Москва
22:32
Иркутск (Пассажирский)
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
990Щ
Москва
Владивосток
22:40
Иркутск (Пассажирский)
9 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
976Я
Москва
Владивосток
22:40
Иркутск (Пассажирский)
8 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
099Э
Владивосток
Москва
22:46
Иркутск (Пассажирский)
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Иркутск включает 159 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:35 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:38 от станции Владивосток.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Иркутск.

Актуальное расписание поездов станции Иркутск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
