Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 147И Иркутск — Тайшет на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Тайшет с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
17:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
18:02
18:04
6 км.
0 ч. 12 мин.
Ангарск
18:42
18:45
37 км.
0 ч. 52 мин.
Усолье-Сибирское
19:11
19:13
63 км.
1 ч. 21 мин.
Половина
19:47
19:48
98 км.
1 ч. 57 мин.
Черемхово
20:15
20:17
123 км.
2 ч. 25 мин.
Кутулик
20:47
20:49
155 км.
2 ч. 57 мин.
Залари
21:16
21:18
183 км.
3 ч. 26 мин.
Тыреть
21:40
21:41
201 км.
3 ч. 50 мин.
Зима
22:18
22:48
233 км.
4 ч. 28 мин.
Харик
23:31
23:32
277 км.
5 ч. 41 мин.
Куйтун
23:47
23:49
290 км.
5 ч. 57 мин.
Тулун
00:51
00:54
359 км.
7 ч. 1 мин.
Шеберта
01:38
01:39
403 км.
7 ч. 48 мин.
Худоеланская
01:55
01:56
419 км.
8 ч. 5 мин.
Нижнеудинск
02:39
02:52
463 км.
8 ч. 49 мин.
Ук
03:26
03:27
486 км.
9 ч. 36 мин.
Камышет
03:48
03:49
500 км.
9 ч. 58 мин.
Замзор
04:09
04:10
520 км.
10 ч. 19 мин.
Алзамай
04:28
04:30
540 км.
10 ч. 38 мин.
Байроновка
05:17
05:18
580 км.
11 ч. 27 мин.
Тайшет
05:58
599 км.
12 ч. 8 мин.
