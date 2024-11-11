Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 353Ы Северобайкальск — Иркутск.
12:50
1 д. 12 ч. 31 мин.
01:21
50
Маршрут следования поезда 353Ы Северобайкальск — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Северобайкальск — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северобайкальск
12:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гоуджекит
13:28
13:34
18 км.
0 ч. 38 мин.
Кунерма
14:22
14:24
57 км.
1 ч. 32 мин.
Улькан
15:39
15:54
100 км.
2 ч. 49 мин.
Киренга
16:32
16:47
136 км.
3 ч. 42 мин.
Небель
17:30
17:32
168 км.
4 ч. 40 мин.
Ния
17:59
18:01
193 км.
5 ч. 9 мин.
Звездная
18:35
18:37
220 км.
5 ч. 45 мин.
Лена
19:51
20:21
266 км.
7 ч. 1 мин.
Янталь
21:07
21:10
299 км.
8 ч. 17 мин.
Коршуниха-Ангарская
00:57
01:10
372 км.
12 ч. 7 мин.
Среднеилимская
01:30
01:31
386 км.
12 ч. 40 мин.
Видим
02:39
02:40
438 км.
13 ч. 49 мин.
Речушка
03:07
03:08
458 км.
14 ч. 17 мин.
Кежемская
03:42
03:44
484 км.
14 ч. 52 мин.
Зяба
04:17
04:19
512 км.
15 ч. 27 мин.
Гидростроитель
04:42
04:45
530 км.
15 ч. 52 мин.
Падунские Пороги
05:04
05:09
541 км.
16 ч. 14 мин.
Анзеби
05:38
05:43
564 км.
16 ч. 48 мин.
Вихоревка
06:11
06:35
583 км.
17 ч. 21 мин.
Турма
07:01
07:02
602 км.
18 ч. 11 мин.
Торея
07:39
07:40
630 км.
18 ч. 49 мин.
Таргиз
08:19
08:20
661 км.
19 ч. 29 мин.
Чуна
08:42
08:43
682 км.
19 ч. 52 мин.
Сосновые Родники
08:56
08:57
694 км.
20 ч. 6 мин.
Новочунка
09:10
09:11
705 км.
20 ч. 20 мин.
Парчум
09:32
09:33
721 км.
20 ч. 42 мин.
Невельская
10:09
10:11
751 км.
21 ч. 19 мин.
Тайшет
11:07
11:47
790 км.
22 ч. 17 мин.
Байроновка
12:23
12:24
809 км.
23 ч. 33 мин.
Алзамай
13:12
13:14
849 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Замзор
13:33
13:34
869 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Камышет
13:57
13:58
889 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Ук
14:27
14:28
903 км.
1 д. 1 ч. 37 мин.
Нижнеудинск
15:01
15:14
926 км.
1 д. 2 ч. 11 мин.
Худоеланская
16:18
16:19
970 км.
1 д. 3 ч. 28 мин.
Шеберта
16:36
16:37
986 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Тулун
17:21
17:23
1030 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Куйтун
18:49
18:50
1099 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Харик
19:03
19:04
1112 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Зима
19:53
21:03
1156 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Тыреть
21:49
21:50
1188 км.
1 д. 8 ч. 59 мин.
Залари
22:12
22:13
1206 км.
1 д. 9 ч. 22 мин.
Кутулик
22:40
22:41
1234 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Черемхово
23:11
23:13
1266 км.
1 д. 10 ч. 21 мин.
Половина
23:37
23:38
1291 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Усолье-Сибирское
00:08
00:10
1326 км.
1 д. 11 ч. 18 мин.
Ангарск
00:33
00:35
1352 км.
1 д. 11 ч. 43 мин.
Иркутск
Сортировочный
01:06
01:08
1383 км.
1 д. 12 ч. 16 мин.
Иркутск
Пассажирский
01:21
1389 км.
1 д. 12 ч. 31 мин.
