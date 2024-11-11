Маршрут следования поезда 422И Иркутск — Улан-Удэ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Улан-Удэ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гончарово
15:22
15:24
13 км.
0 ч. 32 мин.
Слюдянка 1
17:56
18:57
78 км.
3 ч. 6 мин.
Байкальск
Пассажирский
19:35
19:36
110 км.
4 ч. 45 мин.
Байкальск
19:45
19:47
116 км.
4 ч. 55 мин.
Выдрино
20:17
20:18
145 км.
5 ч. 27 мин.
Кедровая-Сибирская
20:36
20:37
165 км.
5 ч. 46 мин.
Танхой
20:51
20:53
178 км.
6 ч. 1 мин.
Переемная
21:06
21:08
187 км.
6 ч. 16 мин.
Мысовая
21:50
21:51
231 км.
7 ч. 0 мин.
Култушная
22:20
22:21
257 км.
7 ч. 30 мин.
Байкальский Прибой
22:26
22:27
263 км.
7 ч. 36 мин.
Посольская
22:38
22:39
273 км.
7 ч. 48 мин.
Тимлюй
22:57
23:28
291 км.
8 ч. 7 мин.
Селенга
23:49
23:50
308 км.
8 ч. 59 мин.
Таловка
00:09
00:10
328 км.
9 ч. 19 мин.
Лесовозный
00:22
00:23
335 км.
9 ч. 32 мин.
Татаурово
00:37
00:38
347 км.
9 ч. 47 мин.
Улан-Удэ
01:17
381 км.
10 ч. 27 мин.
