Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 306Ы Иркутск — Улан-Батор (Монголия). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
03:05
22 ч. 33 мин.
01:38
9
Маршрут следования поезда 306Ы Иркутск — Улан-Батор (Монголия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Улан-Батор (Монголия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
03:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Слюдянка 1
05:36
05:38
78 км.
2 ч. 31 мин.
Улан-Удэ
10:06
10:39
344 км.
7 ч. 1 мин.
Джида
14:08
14:09
504 км.
11 ч. 3 мин.
Наушки
14:57
16:47
537 км.
11 ч. 52 мин.
Сухэ-Батор
17:29
19:06
555 км.
14 ч. 24 мин.
Дархан
20:36
20:49
640 км.
17 ч. 31 мин.
Дзун-Хара
22:28
22:43
715 км.
19 ч. 23 мин.
Улан-Батор
01:38
828 км.
22 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Иркутск → Улан-Батор (Монголия) Распечатать расписание поезда