Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 269Ь Чита — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 269Ь Чита — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
15:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Харагун
19:25
19:27
167 км.
3 ч. 28 мин.
Хушенга
19:48
19:50
188 км.
3 ч. 51 мин.
Хилок
20:31
20:46
221 км.
4 ч. 34 мин.
Бада
21:47
21:49
262 км.
5 ч. 50 мин.
Новопавловка
22:43
22:45
310 км.
6 ч. 46 мин.
Петровский Завод
23:39
23:43
337 км.
7 ч. 42 мин.
Заудинский
02:04
02:05
437 км.
10 ч. 7 мин.
Улан-Удэ
02:20
02:43
443 км.
10 ч. 23 мин.
Селенга
03:50
03:51
496 км.
11 ч. 53 мин.
Мысовая
05:05
05:07
573 км.
13 ч. 8 мин.
Байкальск
07:15
07:17
688 км.
15 ч. 18 мин.
Слюдянка 1
07:59
08:02
726 км.
16 ч. 2 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:25
11:10
804 км.
18 ч. 28 мин.
Иркутск
Сортировочный
11:24
11:26
810 км.
19 ч. 27 мин.
Ангарск
12:02
12:05
841 км.
20 ч. 5 мин.
Усолье-Сибирское
12:30
12:33
867 км.
20 ч. 33 мин.
Черемхово
13:25
13:28
927 км.
21 ч. 28 мин.
Кутулик
13:56
13:58
959 км.
21 ч. 59 мин.
Залари
14:25
14:27
987 км.
22 ч. 28 мин.
Зима
15:14
15:41
1037 км.
23 ч. 17 мин.
Куйтун
16:36
16:38
1094 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Тулун
17:42
17:44
1163 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Нижнеудинск
19:20
19:33
1265 км.
1 д. 3 ч. 23 мин.
Алзамай
20:53
20:56
1341 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Тайшет
22:05
22:08
1400 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Решоты
23:06
23:08
1454 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Ингашская
23:47
23:49
1497 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Иланская
00:17
00:34
1524 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Канск-Енисейский
01:02
01:07
1547 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Заозерная
02:21
02:26
1614 км.
1 д. 10 ч. 24 мин.
Уяр
03:02
03:04
1642 км.
1 д. 11 ч. 5 мин.
Красноярск
Пассажирский
05:30
06:08
1738 км.
1 д. 13 ч. 33 мин.
Козулька
08:01
08:03
1828 км.
1 д. 16 ч. 4 мин.
Ачинск 1
09:03
09:07
1884 км.
1 д. 17 ч. 6 мин.
Боготол
10:09
10:11
1945 км.
1 д. 18 ч. 12 мин.
Тяжин
11:16
11:18
2008 км.
1 д. 19 ч. 19 мин.
Мариинск
12:09
12:43
2057 км.
1 д. 20 ч. 12 мин.
Анжерская
14:22
14:24
2162 км.
1 д. 22 ч. 25 мин.
Тайга
14:51
15:25
2188 км.
1 д. 22 ч. 54 мин.
Юрга 1
16:35
16:37
2250 км.
2 д. 0 ч. 38 мин.
Новосибирск
Главный
19:05
19:23
2394 км.
2 д. 3 ч. 8 мин.
Барабинск
23:07
23:37
2684 км.
2 д. 7 ч. 10 мин.
Озеро-Карачинское
00:54
00:59
2772 км.
2 д. 8 ч. 57 мин.
Татарская
01:43
01:45
2835 км.
2 д. 9 ч. 46 мин.
Омск
Пассажирский
03:42
04:20
3001 км.
2 д. 11 ч. 45 мин.
Исилькуль
06:28
07:28
3136 км.
2 д. 14 ч. 31 мин.
Петропавловск
09:15
09:55
3269 км.
2 д. 17 ч. 18 мин.
Петухово
11:07
11:27
3354 км.
2 д. 19 ч. 10 мин.
Макушино
12:01
12:03
3399 км.
2 д. 20 ч. 4 мин.
Лебяжья-Сибирская
12:40
12:41
3445 км.
2 д. 20 ч. 43 мин.
Варгаши
13:19
13:20
3489 км.
2 д. 21 ч. 22 мин.
Курган
14:07
14:32
3521 км.
2 д. 22 ч. 10 мин.
Юргамыш
15:20
15:21
3576 км.
2 д. 23 ч. 23 мин.
Мишкино
15:54
15:55
3610 км.
2 д. 23 ч. 57 мин.
Шумиха
16:32
16:34
3651 км.
3 д. 0 ч. 35 мин.
Щучье
17:10
17:11
3686 км.
3 д. 1 ч. 13 мин.
Челябинск-Главный
18:33
19:25
3770 км.
3 д. 2 ч. 36 мин.
Миасс 1
21:12
21:14
3852 км.
3 д. 5 ч. 15 мин.
Златоуст
22:28
22:30
3884 км.
3 д. 6 ч. 31 мин.
Бердяуш
23:28
23:29
3920 км.
3 д. 7 ч. 31 мин.
Сулея
23:58
23:59
3936 км.
3 д. 8 ч. 1 мин.
Вязовая
00:49
00:50
3978 км.
3 д. 8 ч. 52 мин.
Усть-Катав
01:06
01:07
3989 км.
3 д. 9 ч. 9 мин.
Кропачево
01:31
01:54
4004 км.
3 д. 9 ч. 34 мин.
Аша
02:56
02:58
4049 км.
3 д. 10 ч. 59 мин.
Уфа
04:58
05:25
4137 км.
3 д. 13 ч. 1 мин.
Раевка
07:43
07:45
4237 км.
3 д. 15 ч. 46 мин.
Шафраново
08:08
08:10
4250 км.
3 д. 16 ч. 11 мин.
Аксаково
09:06
09:09
4291 км.
3 д. 17 ч. 9 мин.
Приютово
09:29
09:31
4310 км.
3 д. 17 ч. 32 мин.
Абдулино
10:05
10:07
4340 км.
3 д. 18 ч. 8 мин.
Бугуруслан
11:28
11:30
4421 км.
3 д. 19 ч. 31 мин.
Похвистнево
11:49
11:51
4440 км.
3 д. 19 ч. 52 мин.
Новоотрадная
12:38
12:40
4501 км.
3 д. 20 ч. 41 мин.
Кинель
13:23
13:25
4550 км.
3 д. 21 ч. 26 мин.
Самара
14:05
15:15
4584 км.
3 д. 22 ч. 8 мин.
Новокуйбышевская
15:39
15:41
4600 км.
3 д. 23 ч. 42 мин.
Сызрань Город
18:41
18:48
4695 км.
4 д. 2 ч. 44 мин.
Возрождение
19:55
19:57
4747 км.
4 д. 3 ч. 58 мин.
Кулатка
20:19
20:21
4773 км.
4 д. 4 ч. 22 мин.
Сенная
21:26
21:29
4848 км.
4 д. 5 ч. 29 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:25
01:05
4943 км.
4 д. 8 ч. 28 мин.
Карамыш
03:33
03:35
5015 км.
4 д. 11 ч. 36 мин.
Петров Вал
05:09
05:11
5109 км.
4 д. 13 ч. 12 мин.
Волгоград 1
08:42
09:25
5275 км.
4 д. 16 ч. 45 мин.
Сарепта
10:00
10:02
5296 км.
4 д. 18 ч. 3 мин.
Жутово
11:43
11:47
5384 км.
4 д. 19 ч. 46 мин.
Котельниково
12:43
12:57
5437 км.
4 д. 20 ч. 46 мин.
Ремонтная
13:41
13:44
5474 км.
4 д. 21 ч. 44 мин.
Зимовники
14:16
14:19
5510 км.
4 д. 22 ч. 19 мин.
Пролетарская
15:52
15:56
5586 км.
4 д. 23 ч. 55 мин.
Сальск
16:32
17:00
5613 км.
5 д. 0 ч. 35 мин.
Белоглинская
18:26
18:32
5682 км.
5 д. 2 ч. 29 мин.
Ровное
19:05
19:10
5708 км.
5 д. 3 ч. 8 мин.
Тихорецкая
19:55
20:13
5744 км.
5 д. 3 ч. 58 мин.
Выселки
21:26
21:36
5791 км.
5 д. 5 ч. 29 мин.
Кореновск
22:20
22:25
5810 км.
5 д. 6 ч. 23 мин.
Динская
23:35
23:40
5844 км.
5 д. 7 ч. 38 мин.
Краснодар 1
00:30
01:13
5871 км.
5 д. 8 ч. 33 мин.
Горячий Ключ
02:39
03:18
5913 км.
5 д. 10 ч. 42 мин.
Туапсе
04:48
04:57
5974 км.
5 д. 12 ч. 51 мин.
Лазаревская
05:47
05:50
6001 км.
5 д. 13 ч. 50 мин.
Лоо
06:56
07:00
6033 км.
5 д. 14 ч. 59 мин.
Сочи
07:23
07:29
6049 км.
5 д. 15 ч. 26 мин.
Хоста
07:48
07:50
6062 км.
5 д. 15 ч. 51 мин.
Адлер
08:01
6070 км.
5 д. 16 ч. 4 мин.
