Поезд 269Ь Чита — Адлер

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:57

Чита

5 д. 16 ч. 4 мин.

08:01

Адлер

107

Маршрут следования поезда 269Ь Чита — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Чита — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Чита 2

15:57

0 км.

0 ч. 0 мин.

Харагун

19:25

2 мин.

19:27

167 км.

3 ч. 28 мин.

Хушенга

19:48

2 мин.

19:50

188 км.

3 ч. 51 мин.

Хилок

20:31

15 мин.

20:46

221 км.

4 ч. 34 мин.

Бада

21:47

2 мин.

21:49

262 км.

5 ч. 50 мин.

Новопавловка

22:43

2 мин.

22:45

310 км.

6 ч. 46 мин.

Петровский Завод

23:39

4 мин.

23:43

337 км.

7 ч. 42 мин.

Заудинский

02:04

1 мин.

02:05

437 км.

10 ч. 7 мин.

Улан-Удэ

02:20

23 мин.

02:43

443 км.

10 ч. 23 мин.

Селенга

03:50

1 мин.

03:51

496 км.

11 ч. 53 мин.

Мысовая

05:05

2 мин.

05:07

573 км.

13 ч. 8 мин.

Байкальск

07:15

2 мин.

07:17

688 км.

15 ч. 18 мин.

Слюдянка 1

07:59

3 мин.

08:02

726 км.

16 ч. 2 мин.

Иркутск
Пассажирский

10:25

45 мин.

11:10

804 км.

18 ч. 28 мин.

Иркутск
Сортировочный

11:24

2 мин.

11:26

810 км.

19 ч. 27 мин.

Ангарск

12:02

3 мин.

12:05

841 км.

20 ч. 5 мин.

Усолье-Сибирское

12:30

3 мин.

12:33

867 км.

20 ч. 33 мин.

Черемхово

13:25

3 мин.

13:28

927 км.

21 ч. 28 мин.

Кутулик

13:56

2 мин.

13:58

959 км.

21 ч. 59 мин.

Залари

14:25

2 мин.

14:27

987 км.

22 ч. 28 мин.

Зима

15:14

27 мин.

15:41

1037 км.

23 ч. 17 мин.

Куйтун

16:36

2 мин.

16:38

1094 км.

1 д. 0 ч. 39 мин.

Тулун

17:42

2 мин.

17:44

1163 км.

1 д. 1 ч. 45 мин.

Нижнеудинск

19:20

13 мин.

19:33

1265 км.

1 д. 3 ч. 23 мин.

Алзамай

20:53

3 мин.

20:56

1341 км.

1 д. 4 ч. 56 мин.

Тайшет

22:05

3 мин.

22:08

1400 км.

1 д. 6 ч. 8 мин.

Решоты

23:06

2 мин.

23:08

1454 км.

1 д. 7 ч. 9 мин.

Ингашская

23:47

2 мин.

23:49

1497 км.

1 д. 7 ч. 50 мин.

Иланская

00:17

17 мин.

00:34

1524 км.

1 д. 8 ч. 20 мин.

Канск-Енисейский

01:02

5 мин.

01:07

1547 км.

1 д. 9 ч. 5 мин.

Заозерная

02:21

5 мин.

02:26

1614 км.

1 д. 10 ч. 24 мин.

Уяр

03:02

2 мин.

03:04

1642 км.

1 д. 11 ч. 5 мин.

Красноярск
Пассажирский

05:30

38 мин.

06:08

1738 км.

1 д. 13 ч. 33 мин.

Козулька

08:01

2 мин.

08:03

1828 км.

1 д. 16 ч. 4 мин.

Ачинск 1

09:03

4 мин.

09:07

1884 км.

1 д. 17 ч. 6 мин.

Боготол

10:09

2 мин.

10:11

1945 км.

1 д. 18 ч. 12 мин.

Тяжин

11:16

2 мин.

11:18

2008 км.

1 д. 19 ч. 19 мин.

Мариинск

12:09

34 мин.

12:43

2057 км.

1 д. 20 ч. 12 мин.

Анжерская

14:22

2 мин.

14:24

2162 км.

1 д. 22 ч. 25 мин.

Тайга

14:51

34 мин.

15:25

2188 км.

1 д. 22 ч. 54 мин.

Юрга 1

16:35

2 мин.

16:37

2250 км.

2 д. 0 ч. 38 мин.

Новосибирск
Главный

19:05

18 мин.

19:23

2394 км.

2 д. 3 ч. 8 мин.

Барабинск

23:07

30 мин.

23:37

2684 км.

2 д. 7 ч. 10 мин.

Озеро-Карачинское

00:54

5 мин.

00:59

2772 км.

2 д. 8 ч. 57 мин.

Татарская

01:43

2 мин.

01:45

2835 км.

2 д. 9 ч. 46 мин.

Омск
Пассажирский

03:42

38 мин.

04:20

3001 км.

2 д. 11 ч. 45 мин.

Исилькуль

06:28

60 мин.

07:28

3136 км.

2 д. 14 ч. 31 мин.

Петропавловск

09:15

40 мин.

09:55

3269 км.

2 д. 17 ч. 18 мин.

Петухово

11:07

20 мин.

11:27

3354 км.

2 д. 19 ч. 10 мин.

Макушино

12:01

2 мин.

12:03

3399 км.

2 д. 20 ч. 4 мин.

Лебяжья-Сибирская

12:40

1 мин.

12:41

3445 км.

2 д. 20 ч. 43 мин.

Варгаши

13:19

1 мин.

13:20

3489 км.

2 д. 21 ч. 22 мин.

Курган

14:07

25 мин.

14:32

3521 км.

2 д. 22 ч. 10 мин.

Юргамыш

15:20

1 мин.

15:21

3576 км.

2 д. 23 ч. 23 мин.

Мишкино

15:54

1 мин.

15:55

3610 км.

2 д. 23 ч. 57 мин.

Шумиха

16:32

2 мин.

16:34

3651 км.

3 д. 0 ч. 35 мин.

Щучье

17:10

1 мин.

17:11

3686 км.

3 д. 1 ч. 13 мин.

Челябинск-Главный

18:33

52 мин.

19:25

3770 км.

3 д. 2 ч. 36 мин.

Миасс 1

21:12

2 мин.

21:14

3852 км.

3 д. 5 ч. 15 мин.

Златоуст

22:28

2 мин.

22:30

3884 км.

3 д. 6 ч. 31 мин.

Бердяуш

23:28

1 мин.

23:29

3920 км.

3 д. 7 ч. 31 мин.

Сулея

23:58

1 мин.

23:59

3936 км.

3 д. 8 ч. 1 мин.

Вязовая

00:49

1 мин.

00:50

3978 км.

3 д. 8 ч. 52 мин.

Усть-Катав

01:06

1 мин.

01:07

3989 км.

3 д. 9 ч. 9 мин.

Кропачево

01:31

23 мин.

01:54

4004 км.

3 д. 9 ч. 34 мин.

Аша

02:56

2 мин.

02:58

4049 км.

3 д. 10 ч. 59 мин.

Уфа

04:58

27 мин.

05:25

4137 км.

3 д. 13 ч. 1 мин.

Раевка

07:43

2 мин.

07:45

4237 км.

3 д. 15 ч. 46 мин.

Шафраново

08:08

2 мин.

08:10

4250 км.

3 д. 16 ч. 11 мин.

Аксаково

09:06

3 мин.

09:09

4291 км.

3 д. 17 ч. 9 мин.

Приютово

09:29

2 мин.

09:31

4310 км.

3 д. 17 ч. 32 мин.

Абдулино

10:05

2 мин.

10:07

4340 км.

3 д. 18 ч. 8 мин.

Бугуруслан

11:28

2 мин.

11:30

4421 км.

3 д. 19 ч. 31 мин.

Похвистнево

11:49

2 мин.

11:51

4440 км.

3 д. 19 ч. 52 мин.

Новоотрадная

12:38

2 мин.

12:40

4501 км.

3 д. 20 ч. 41 мин.

Кинель

13:23

2 мин.

13:25

4550 км.

3 д. 21 ч. 26 мин.

Самара

14:05

70 мин.

15:15

4584 км.

3 д. 22 ч. 8 мин.

Новокуйбышевская

15:39

2 мин.

15:41

4600 км.

3 д. 23 ч. 42 мин.

Сызрань Город

18:41

7 мин.

18:48

4695 км.

4 д. 2 ч. 44 мин.

Возрождение

19:55

2 мин.

19:57

4747 км.

4 д. 3 ч. 58 мин.

Кулатка

20:19

2 мин.

20:21

4773 км.

4 д. 4 ч. 22 мин.

Сенная

21:26

3 мин.

21:29

4848 км.

4 д. 5 ч. 29 мин.

Саратов 1
Пассажирский

00:25

40 мин.

01:05

4943 км.

4 д. 8 ч. 28 мин.

Карамыш

03:33

2 мин.

03:35

5015 км.

4 д. 11 ч. 36 мин.

Петров Вал

05:09

2 мин.

05:11

5109 км.

4 д. 13 ч. 12 мин.

Волгоград 1

08:42

43 мин.

09:25

5275 км.

4 д. 16 ч. 45 мин.

Сарепта

10:00

2 мин.

10:02

5296 км.

4 д. 18 ч. 3 мин.

Жутово

11:43

4 мин.

11:47

5384 км.

4 д. 19 ч. 46 мин.

Котельниково

12:43

14 мин.

12:57

5437 км.

4 д. 20 ч. 46 мин.

Ремонтная

13:41

3 мин.

13:44

5474 км.

4 д. 21 ч. 44 мин.

Зимовники

14:16

3 мин.

14:19

5510 км.

4 д. 22 ч. 19 мин.

Пролетарская

15:52

4 мин.

15:56

5586 км.

4 д. 23 ч. 55 мин.

Сальск

16:32

28 мин.

17:00

5613 км.

5 д. 0 ч. 35 мин.

Белоглинская

18:26

6 мин.

18:32

5682 км.

5 д. 2 ч. 29 мин.

Ровное

19:05

5 мин.

19:10

5708 км.

5 д. 3 ч. 8 мин.

Тихорецкая

19:55

18 мин.

20:13

5744 км.

5 д. 3 ч. 58 мин.

Выселки

21:26

10 мин.

21:36

5791 км.

5 д. 5 ч. 29 мин.

Кореновск

22:20

5 мин.

22:25

5810 км.

5 д. 6 ч. 23 мин.

Динская

23:35

5 мин.

23:40

5844 км.

5 д. 7 ч. 38 мин.

Краснодар 1

00:30

43 мин.

01:13

5871 км.

5 д. 8 ч. 33 мин.

Горячий Ключ

02:39

39 мин.

03:18

5913 км.

5 д. 10 ч. 42 мин.

Туапсе

04:48

9 мин.

04:57

5974 км.

5 д. 12 ч. 51 мин.

Лазаревская

05:47

3 мин.

05:50

6001 км.

5 д. 13 ч. 50 мин.

Лоо

06:56

4 мин.

07:00

6033 км.

5 д. 14 ч. 59 мин.

Сочи

07:23

6 мин.

07:29

6049 км.

5 д. 15 ч. 26 мин.

Хоста

07:48

2 мин.

07:50

6062 км.

5 д. 15 ч. 51 мин.

Адлер

08:01

6070 км.

5 д. 16 ч. 4 мин.

Информация о поезде 269Ь

Планируете поездку по маршруту Чита — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 269Ь. Этот поезд отправляется со станции Чита в 15:57 и прибывает на конечную станцию Адлер в 08:01. Вся дорога занимает 5 д. 16 ч. 4 мин., а суммарное время стоянок составляет - 18 ч. 6 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 269Ь

Количество остановок поезда:

107 станций

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 269Ь:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
