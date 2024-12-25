02:55
9 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
40
Маршрут следования поезда 990Щ Москва — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
02:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Казань
Пассажирская
17:48
19:53
714 км.
14 ч. 53 мин.
Агрыз
00:38
00:53
969 км.
21 ч. 43 мин.
Дружинино
08:30
11:30
1367 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
13:04
15:00
1433 км.
1 д. 10 ч. 9 мин.
Тюмень
20:14
00:19
1732 км.
1 д. 17 ч. 19 мин.
Омск
Пассажирский
08:39
10:18
2278 км.
2 д. 5 ч. 44 мин.
Барабинск
16:41
17:04
2596 км.
2 д. 13 ч. 46 мин.
Новосибирск
Главный
20:59
22:49
2886 км.
2 д. 18 ч. 4 мин.
Мариинск
05:17
10:12
3217 км.
3 д. 2 ч. 22 мин.
Красноярск
Пассажирский
16:56
22:21
3533 км.
3 д. 14 ч. 1 мин.
Иланская
02:25
02:42
3735 км.
3 д. 23 ч. 30 мин.
Тайшет
05:04
06:15
3859 км.
4 д. 2 ч. 9 мин.
Нижнеудинск
09:24
09:54
3992 км.
4 д. 6 ч. 29 мин.
Зима
14:23
14:50
4215 км.
4 д. 11 ч. 28 мин.
Иркутск
Пассажирский
19:40
22:40
4449 км.
4 д. 16 ч. 45 мин.
Улан-Удэ
07:00
10:21
4681 км.
5 д. 4 ч. 5 мин.
Петровский Завод
13:15
13:48
4788 км.
5 д. 10 ч. 20 мин.
Хилок
16:43
17:13
4899 км.
5 д. 13 ч. 48 мин.
Чита 2
22:15
00:01
5121 км.
5 д. 19 ч. 20 мин.
Карымская
02:02
02:30
5194 км.
5 д. 23 ч. 7 мин.
Шилка
05:21
05:51
5313 км.
6 д. 2 ч. 26 мин.
Приисковая
06:42
07:12
5352 км.
6 д. 3 ч. 47 мин.
Чернышевск-Забайкальск
09:08
09:58
5423 км.
6 д. 6 ч. 13 мин.
Могоча
16:56
18:43
5651 км.
6 д. 14 ч. 1 мин.
Ерофей Павлович
22:44
01:05
5796 км.
6 д. 19 ч. 49 мин.
Сковородино
05:30
06:30
5926 км.
7 д. 2 ч. 35 мин.
Магдагачи
10:10
15:01
6062 км.
7 д. 7 ч. 15 мин.
Тыгда
17:54
18:24
6113 км.
7 д. 14 ч. 59 мин.
Белогорск
23:27
00:57
6396 км.
7 д. 20 ч. 32 мин.
Бурея
03:50
04:10
6552 км.
8 д. 0 ч. 55 мин.
Облучье
07:13
07:28
6678 км.
8 д. 4 ч. 18 мин.
Биробиджан
10:06
11:15
6817 км.
8 д. 7 ч. 11 мин.
Хабаровск 1
13:49
16:38
6977 км.
8 д. 10 ч. 54 мин.
Вяземская
18:54
19:09
7086 км.
8 д. 15 ч. 59 мин.
Дальнереченск 1
22:31
22:56
7280 км.
8 д. 19 ч. 36 мин.
Ружино
23:57
00:12
7334 км.
8 д. 21 ч. 2 мин.
Спасск-Дальний
01:52
02:17
7444 км.
8 д. 22 ч. 57 мин.
Уссурийск
06:15
06:20
7555 км.
9 д. 3 ч. 20 мин.
Владивосток
08:32
7632 км.
9 д. 5 ч. 37 мин.
