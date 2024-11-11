Поезд 990Ч Москва — Владивосток

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

02:55

Москва

9 д. 6 ч. 27 мин.

09:22

Владивосток

45

Маршрут следования поезда 990Ч Москва — Владивосток на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

02:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Казань
Пассажирская

17:48

80 мин.

19:08

714 км.

14 ч. 53 мин.

Агрыз

01:25

25 мин.

01:50

969 км.

22 ч. 30 мин.

Дружинино

09:05

30 мин.

09:35

1367 км.

1 д. 6 ч. 10 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

10:56

103 мин.

12:39

1433 км.

1 д. 8 ч. 1 мин.

Тюмень

17:52

83 мин.

19:15

1732 км.

1 д. 14 ч. 57 мин.

Омск
Пассажирский

03:30

100 мин.

05:10

2278 км.

2 д. 0 ч. 35 мин.

Барабинск

10:50

30 мин.

11:20

2596 км.

2 д. 7 ч. 55 мин.

Новосибирск
Главный

15:04

143 мин.

17:27

2886 км.

2 д. 12 ч. 9 мин.

Болотная

19:57

2 мин.

19:59

3004 км.

2 д. 17 ч. 2 мин.

Мариинск

23:42

34 мин.

00:16

3221 км.

2 д. 20 ч. 47 мин.

Красноярск
Пассажирский

07:13

149 мин.

09:42

3537 км.

3 д. 4 ч. 18 мин.

Канск-Енисейский

13:07

48 мин.

13:55

3716 км.

3 д. 10 ч. 12 мин.

Иланская

14:24

21 мин.

14:45

3739 км.

3 д. 11 ч. 29 мин.

Тайшет

16:58

69 мин.

18:07

3863 км.

3 д. 14 ч. 3 мин.

Нижнеудинск

21:22

45 мин.

22:07

3996 км.

3 д. 18 ч. 27 мин.

Зима

02:44

114 мин.

04:38

4219 км.

3 д. 23 ч. 49 мин.

Иркутск
Пассажирский

09:30

320 мин.

14:50

4453 км.

4 д. 6 ч. 35 мин.

Слюдянка 1

17:47

58 мин.

18:45

4531 км.

4 д. 14 ч. 52 мин.

Улан-Удэ

00:19

269 мин.

04:48

4797 км.

4 д. 21 ч. 24 мин.

Петровский Завод

07:23

30 мин.

07:53

4904 км.

5 д. 4 ч. 28 мин.

Хилок

10:43

47 мин.

11:30

5015 км.

5 д. 7 ч. 48 мин.

Чита 2

17:43

112 мин.

19:35

5237 км.

5 д. 14 ч. 48 мин.

Карымская

21:42

18 мин.

22:00

5310 км.

5 д. 18 ч. 47 мин.

Шилка

01:20

30 мин.

01:50

5429 км.

5 д. 22 ч. 25 мин.

Приисковая

02:41

30 мин.

03:11

5468 км.

5 д. 23 ч. 46 мин.

Чернышевск-Забайкальск

05:07

50 мин.

05:57

5539 км.

6 д. 2 ч. 12 мин.

Могоча

14:41

180 мин.

17:41

5767 км.

6 д. 11 ч. 46 мин.

Амазар

19:33

18 мин.

19:51

5841 км.

6 д. 16 ч. 38 мин.

Ерофей Павлович

22:01

156 мин.

00:37

5911 км.

6 д. 19 ч. 6 мин.

Уруша

02:43

37 мин.

03:20

5972 км.

6 д. 23 ч. 48 мин.

Сковородино

05:34

60 мин.

06:34

6041 км.

7 д. 2 ч. 39 мин.

Магдагачи

10:08

271 мин.

14:39

6177 км.

7 д. 7 ч. 13 мин.

Тыгда

16:55

20 мин.

17:15

6228 км.

7 д. 14 ч. 0 мин.

Свободный

21:14

30 мин.

21:44

6455 км.

7 д. 18 ч. 19 мин.

Белогорск

22:51

93 мин.

00:24

6512 км.

7 д. 19 ч. 56 мин.

Облучье

06:19

16 мин.

06:35

6794 км.

8 д. 3 ч. 24 мин.

Биробиджан

09:14

65 мин.

10:19

6933 км.

8 д. 6 ч. 19 мин.

Хабаровск 1

13:58

155 мин.

16:33

7093 км.

8 д. 11 ч. 3 мин.

Вяземская

18:48

20 мин.

19:08

7202 км.

8 д. 15 ч. 53 мин.

Дальнереченск 1

22:43

23 мин.

23:06

7396 км.

8 д. 19 ч. 48 мин.

Ружино

00:06

27 мин.

00:33

7450 км.

8 д. 21 ч. 11 мин.

Спасск-Дальний

02:22

20 мин.

02:42

7560 км.

8 д. 23 ч. 27 мин.

Уссурийск

07:09

5 мин.

07:14

7671 км.

9 д. 4 ч. 14 мин.

Владивосток

09:22

7748 км.

9 д. 6 ч. 27 мин.

Информация о поезде 990Ч

Планируете поездку по маршруту Москва — Владивосток? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 990Ч. Этот поезд отправляется со станции Москва в 02:55 и прибывает на конечную станцию Владивосток в 09:22. Вся дорога занимает 9 д. 6 ч. 27 мин., а суммарное время стоянок составляет - 2 д. 5 ч. 56 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 990Ч

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

320 мин. – станция Иркутск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Максим

    Буквально неделю назад ехали всей семьей на этом поезде. Было очень даже комфортно учитывая то что с нами было двое детей. Боялись что не найдём удобные места, напротив, цена на эти места была дешевле чем планировали.

    Ответить
  2. Слава

    Поезд легендарный и ехать на Восток считаю на нем престижно, особенно в наше время, так как обслуживание как в самолете, даже лучше. Все блестит и сверкает. Чисто, отмечу отдельно. Подготовка проводников на высшем уровне.

    Ответить
  3. Арина Кошелева

    Чистый и уютный поезд. Едет быстро, без опозданий. На станциях слишком долго не стоит. Работа проводников на высоте. Все опрятные, услужливые, дружелюбные. Помощь сами предлагают, особенно пожилым и тем, кто с детками. Ставлю 5 баллов!

    Ответить
  4. Светлана Валерьевна

    Вы знаете, для меня эта поездка была идеальной! Выдали чистое постельное белье. Проводницы всегда были в доступе и в любой момент времени можно было у них что-нибудь спросить / попросить. В самом купе было чисто и что самое главное для меня – не много людей! Вагоны были наполовину пусты.

    Ответить
  5. Магомед

    Добрый вечер. Поездка прошла очень хорошо. Мы с женой остались довольны. Нас обслуживала очень улыбчивая проводница Ирина Александровна. Работник высочайшего класса. Очень хорошая работница.

    Ответить
  6. Галина Николаевна Свиридова

    В купе был легкий запах сырости и какой-то плесени. Так и не поняла откуда тянет, повидимому из вентиляции. Коврики чистые, песка не было. Услужливый персонал.

    Ответить
  7. Евгений

    Я давно не ездил на поездах и был приятно удивлен тем уровнем сервиса, который предоставляется сейчас. Новое постельное белье, отремонтированные (частично) купе, широкие полки и очень внимательные проводницы, которые находятся постоянно рядом и если что-то нужно все подробно расскажут и объяснят. Ехал и наслаждался путешествием.

    Ответить
  8. Даша

    Добрый день. В вагоне было чисто. Наша проводница рассказывала все заранее, мы даже не успевали ей вопросы задавать. Сходили в вагон-ресторан, были приятно удивлены. Очень неплохие блюда готовил повар. Поездка удалась. Рекомендую.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
