Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 990Ч Москва — Владивосток.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
02:55
9 д. 6 ч. 27 мин.
09:22
45
Маршрут следования поезда 990Ч Москва — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
02:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Казань
Пассажирская
17:48
19:08
714 км.
14 ч. 53 мин.
Агрыз
01:25
01:50
969 км.
22 ч. 30 мин.
Дружинино
09:05
09:35
1367 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:56
12:39
1433 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Тюмень
17:52
19:15
1732 км.
1 д. 14 ч. 57 мин.
Омск
Пассажирский
03:30
05:10
2278 км.
2 д. 0 ч. 35 мин.
Барабинск
10:50
11:20
2596 км.
2 д. 7 ч. 55 мин.
Новосибирск
Главный
15:04
17:27
2886 км.
2 д. 12 ч. 9 мин.
Болотная
19:57
19:59
3004 км.
2 д. 17 ч. 2 мин.
Мариинск
23:42
00:16
3221 км.
2 д. 20 ч. 47 мин.
Красноярск
Пассажирский
07:13
09:42
3537 км.
3 д. 4 ч. 18 мин.
Канск-Енисейский
13:07
13:55
3716 км.
3 д. 10 ч. 12 мин.
Иланская
14:24
14:45
3739 км.
3 д. 11 ч. 29 мин.
Тайшет
16:58
18:07
3863 км.
3 д. 14 ч. 3 мин.
Нижнеудинск
21:22
22:07
3996 км.
3 д. 18 ч. 27 мин.
Зима
02:44
04:38
4219 км.
3 д. 23 ч. 49 мин.
Иркутск
Пассажирский
09:30
14:50
4453 км.
4 д. 6 ч. 35 мин.
Слюдянка 1
17:47
18:45
4531 км.
4 д. 14 ч. 52 мин.
Улан-Удэ
00:19
04:48
4797 км.
4 д. 21 ч. 24 мин.
Петровский Завод
07:23
07:53
4904 км.
5 д. 4 ч. 28 мин.
Хилок
10:43
11:30
5015 км.
5 д. 7 ч. 48 мин.
Чита 2
17:43
19:35
5237 км.
5 д. 14 ч. 48 мин.
Карымская
21:42
22:00
5310 км.
5 д. 18 ч. 47 мин.
Шилка
01:20
01:50
5429 км.
5 д. 22 ч. 25 мин.
Приисковая
02:41
03:11
5468 км.
5 д. 23 ч. 46 мин.
Чернышевск-Забайкальск
05:07
05:57
5539 км.
6 д. 2 ч. 12 мин.
Могоча
14:41
17:41
5767 км.
6 д. 11 ч. 46 мин.
Амазар
19:33
19:51
5841 км.
6 д. 16 ч. 38 мин.
Ерофей Павлович
22:01
00:37
5911 км.
6 д. 19 ч. 6 мин.
Уруша
02:43
03:20
5972 км.
6 д. 23 ч. 48 мин.
Сковородино
05:34
06:34
6041 км.
7 д. 2 ч. 39 мин.
Магдагачи
10:08
14:39
6177 км.
7 д. 7 ч. 13 мин.
Тыгда
16:55
17:15
6228 км.
7 д. 14 ч. 0 мин.
Свободный
21:14
21:44
6455 км.
7 д. 18 ч. 19 мин.
Белогорск
22:51
00:24
6512 км.
7 д. 19 ч. 56 мин.
Облучье
06:19
06:35
6794 км.
8 д. 3 ч. 24 мин.
Биробиджан
09:14
10:19
6933 км.
8 д. 6 ч. 19 мин.
Хабаровск 1
13:58
16:33
7093 км.
8 д. 11 ч. 3 мин.
Вяземская
18:48
19:08
7202 км.
8 д. 15 ч. 53 мин.
Дальнереченск 1
22:43
23:06
7396 км.
8 д. 19 ч. 48 мин.
Ружино
00:06
00:33
7450 км.
8 д. 21 ч. 11 мин.
Спасск-Дальний
02:22
02:42
7560 км.
8 д. 23 ч. 27 мин.
Уссурийск
07:09
07:14
7671 км.
9 д. 4 ч. 14 мин.
Владивосток
09:22
7748 км.
9 д. 6 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Буквально неделю назад ехали всей семьей на этом поезде. Было очень даже комфортно учитывая то что с нами было двое детей. Боялись что не найдём удобные места, напротив, цена на эти места была дешевле чем планировали.
Поезд легендарный и ехать на Восток считаю на нем престижно, особенно в наше время, так как обслуживание как в самолете, даже лучше. Все блестит и сверкает. Чисто, отмечу отдельно. Подготовка проводников на высшем уровне.
Чистый и уютный поезд. Едет быстро, без опозданий. На станциях слишком долго не стоит. Работа проводников на высоте. Все опрятные, услужливые, дружелюбные. Помощь сами предлагают, особенно пожилым и тем, кто с детками. Ставлю 5 баллов!
Вы знаете, для меня эта поездка была идеальной! Выдали чистое постельное белье. Проводницы всегда были в доступе и в любой момент времени можно было у них что-нибудь спросить / попросить. В самом купе было чисто и что самое главное для меня – не много людей! Вагоны были наполовину пусты.
Добрый вечер. Поездка прошла очень хорошо. Мы с женой остались довольны. Нас обслуживала очень улыбчивая проводница Ирина Александровна. Работник высочайшего класса. Очень хорошая работница.
В купе был легкий запах сырости и какой-то плесени. Так и не поняла откуда тянет, повидимому из вентиляции. Коврики чистые, песка не было. Услужливый персонал.
Я давно не ездил на поездах и был приятно удивлен тем уровнем сервиса, который предоставляется сейчас. Новое постельное белье, отремонтированные (частично) купе, широкие полки и очень внимательные проводницы, которые находятся постоянно рядом и если что-то нужно все подробно расскажут и объяснят. Ехал и наслаждался путешествием.
Добрый день. В вагоне было чисто. Наша проводница рассказывала все заранее, мы даже не успевали ей вопросы задавать. Сходили в вагон-ресторан, были приятно удивлены. Очень неплохие блюда готовил повар. Поездка удалась. Рекомендую.