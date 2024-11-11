Поезд 012Й Самара — Владивосток

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:07

Самара

6 д. 10 ч. 25 мин.

07:32

Владивосток

126

Маршрут следования поезда 012Й Самара — Владивосток на карте со всеми остановками

Расписание поезда Самара — Владивосток с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Самара

21:07

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кинель

21:52

5 мин.

21:57

34 км.

0 ч. 45 мин.

Новоотрадная

22:53

9 мин.

23:02

83 км.

1 ч. 46 мин.

Толкай

23:25

2 мин.

23:27

99 км.

2 ч. 18 мин.

Похвистнево

00:06

2 мин.

00:08

144 км.

2 ч. 59 мин.

Бугуруслан

00:27

2 мин.

00:29

163 км.

3 ч. 20 мин.

Абдулино

01:41

2 мин.

01:43

244 км.

4 ч. 34 мин.

Приютово

02:14

2 мин.

02:16

274 км.

5 ч. 7 мин.

Аксаково

02:37

2 мин.

02:39

293 км.

5 ч. 30 мин.

Аксеново

03:08

2 мин.

03:10

324 км.

6 ч. 1 мин.

Раевка

03:44

2 мин.

03:46

350 км.

6 ч. 37 мин.

Давлеканово

04:04

5 мин.

04:09

368 км.

6 ч. 57 мин.

Уфа

06:02

42 мин.

06:44

452 км.

8 ч. 55 мин.

Аша

08:15

2 мин.

08:17

540 км.

11 ч. 8 мин.

Миньяр

08:36

2 мин.

08:38

557 км.

11 ч. 29 мин.

Симская

08:55

2 мин.

08:57

569 км.

11 ч. 48 мин.

Кропачево

09:22

40 мин.

10:02

587 км.

12 ч. 15 мин.

Усть-Катав

10:29

2 мин.

10:31

602 км.

13 ч. 22 мин.

Вязовая

10:48

2 мин.

10:50

613 км.

13 ч. 41 мин.

Сулея

11:36

2 мин.

11:38

655 км.

14 ч. 29 мин.

Бердяуш

12:02

2 мин.

12:04

671 км.

14 ч. 55 мин.

Златоуст

13:05

63 мин.

14:08

707 км.

15 ч. 58 мин.

Миасс 1

15:15

2 мин.

15:17

739 км.

18 ч. 8 мин.

Чебаркуль

15:40

1 мин.

15:41

754 км.

18 ч. 33 мин.

Смолино

16:41

15 мин.

16:56

810 км.

19 ч. 34 мин.

Челябинск-Главный

17:20

50 мин.

18:10

824 км.

20 ч. 13 мин.

Шумиха

20:29

2 мин.

20:31

943 км.

23 ч. 22 мин.

Мишкино

21:06

2 мин.

21:08

984 км.

23 ч. 59 мин.

Юргамыш

21:35

2 мин.

21:37

1018 км.

1 д. 0 ч. 28 мин.

Курган

22:31

21 мин.

22:52

1073 км.

1 д. 1 ч. 24 мин.

Варгаши

23:31

1 мин.

23:32

1105 км.

1 д. 2 ч. 24 мин.

Лебяжья-Сибирская

00:07

2 мин.

00:09

1149 км.

1 д. 3 ч. 0 мин.

Макушино

00:49

2 мин.

00:51

1195 км.

1 д. 3 ч. 42 мин.

Петухово

01:28

5 мин.

01:33

1240 км.

1 д. 4 ч. 21 мин.

Исилькуль

05:31

69 мин.

06:40

1455 км.

1 д. 8 ч. 24 мин.

Омск
Пассажирский

08:45

70 мин.

09:55

1590 км.

1 д. 11 ч. 38 мин.

Калачинская

11:20

2 мин.

11:22

1666 км.

1 д. 14 ч. 13 мин.

Татарская

12:26

2 мин.

12:28

1755 км.

1 д. 15 ч. 19 мин.

Чаны

13:04

2 мин.

13:06

1806 км.

1 д. 15 ч. 57 мин.

Озеро-Карачинское

13:18

5 мин.

13:23

1818 км.

1 д. 16 ч. 11 мин.

Барабинск

14:27

23 мин.

14:50

1906 км.

1 д. 17 ч. 20 мин.

Убинская

15:55

2 мин.

15:57

1989 км.

1 д. 18 ч. 48 мин.

Каргат

16:27

2 мин.

16:29

2030 км.

1 д. 19 ч. 20 мин.

Чулымская

17:10

2 мин.

17:12

2075 км.

1 д. 20 ч. 3 мин.

Обь

18:34

2 мин.

18:36

2187 км.

1 д. 21 ч. 27 мин.

Новосибирск
Главный

19:00

54 мин.

19:54

2198 км.

1 д. 21 ч. 53 мин.

Юрга 1

22:20

2 мин.

22:22

2342 км.

2 д. 1 ч. 13 мин.

Яшкино

22:59

2 мин.

23:01

2382 км.

2 д. 1 ч. 52 мин.

Тайга

23:25

55 мин.

00:20

2406 км.

2 д. 2 ч. 18 мин.

Анжерская

00:47

18 мин.

01:05

2432 км.

2 д. 3 ч. 40 мин.

Яя

01:28

5 мин.

01:33

2459 км.

2 д. 4 ч. 21 мин.

Мариинск

02:43

34 мин.

03:17

2540 км.

2 д. 5 ч. 36 мин.

Тяжин

04:06

1 мин.

04:07

2589 км.

2 д. 6 ч. 59 мин.

Боготол

05:09

1 мин.

05:10

2652 км.

2 д. 8 ч. 2 мин.

Ачинск 1

06:06

2 мин.

06:08

2713 км.

2 д. 8 ч. 59 мин.

Красноярск
Пассажирский

09:03

45 мин.

09:48

2859 км.

2 д. 11 ч. 56 мин.

Заозерная

12:25

1 мин.

12:26

2976 км.

2 д. 15 ч. 18 мин.

Канск-Енисейский

13:31

2 мин.

13:33

3043 км.

2 д. 16 ч. 24 мин.

Иланская

14:04

20 мин.

14:24

3066 км.

2 д. 16 ч. 57 мин.

Ингашская

14:54

1 мин.

14:55

3093 км.

2 д. 17 ч. 47 мин.

Решоты

15:34

1 мин.

15:35

3136 км.

2 д. 18 ч. 27 мин.

Тайшет

16:32

3 мин.

16:35

3190 км.

2 д. 19 ч. 25 мин.

Нижнеудинск

19:15

13 мин.

19:28

3323 км.

2 д. 22 ч. 8 мин.

Тулун

21:04

2 мин.

21:06

3425 км.

2 д. 23 ч. 57 мин.

Куйтун

22:14

2 мин.

22:16

3494 км.

3 д. 1 ч. 7 мин.

Зима

23:09

30 мин.

23:39

3551 км.

3 д. 2 ч. 2 мин.

Залари

00:30

2 мин.

00:32

3601 км.

3 д. 3 ч. 23 мин.

Черемхово

01:27

2 мин.

01:29

3660 км.

3 д. 4 ч. 20 мин.

Усолье-Сибирское

02:18

2 мин.

02:20

3720 км.

3 д. 5 ч. 11 мин.

Ангарск

02:43

3 мин.

02:46

3746 км.

3 д. 5 ч. 36 мин.

Иркутск
Сортировочный

03:18

2 мин.

03:20

3777 км.

3 д. 6 ч. 11 мин.

Иркутск
Пассажирский

03:34

25 мин.

03:59

3783 км.

3 д. 6 ч. 27 мин.

Слюдянка 1

06:30

2 мин.

06:32

3861 км.

3 д. 9 ч. 23 мин.

Байкальск

07:15

2 мин.

07:17

3899 км.

3 д. 10 ч. 8 мин.

Мысовая

09:03

2 мин.

09:05

4014 км.

3 д. 11 ч. 56 мин.

Улан-Удэ

11:25

25 мин.

11:50

4132 км.

3 д. 14 ч. 18 мин.

Заудинский

12:04

1 мин.

12:05

4138 км.

3 д. 14 ч. 57 мин.

Новоильинский

13:30

1 мин.

13:31

4210 км.

3 д. 16 ч. 23 мин.

Петровский Завод

14:23

2 мин.

14:25

4254 км.

3 д. 17 ч. 16 мин.

Бада

16:10

2 мин.

16:12

4324 км.

3 д. 19 ч. 3 мин.

Хилок

17:09

25 мин.

17:34

4365 км.

3 д. 20 ч. 2 мин.

Могзон

19:32

2 мин.

19:34

4477 км.

3 д. 22 ч. 25 мин.

Чита 2

22:25

36 мин.

23:01

4587 км.

4 д. 1 ч. 18 мин.

Карымская

01:06

18 мин.

01:24

4660 км.

4 д. 3 ч. 59 мин.

Солнцевая

03:21

2 мин.

03:23

4752 км.

4 д. 6 ч. 14 мин.

Шилка

04:03

2 мин.

04:05

4780 км.

4 д. 6 ч. 56 мин.

Приисковая

04:50

2 мин.

04:52

4819 км.

4 д. 7 ч. 43 мин.

Куэнга

05:30

2 мин.

05:32

4853 км.

4 д. 8 ч. 23 мин.

Чернышевск-Забайкальск

06:37

30 мин.

07:07

4902 км.

4 д. 9 ч. 30 мин.

Жирекен

08:04

2 мин.

08:06

4940 км.

4 д. 10 ч. 57 мин.

Зилово

08:42

2 мин.

08:44

4971 км.

4 д. 11 ч. 35 мин.

Ксеньевская

10:55

2 мин.

10:57

5068 км.

4 д. 13 ч. 48 мин.

Могоча

12:50

15 мин.

13:05

5139 км.

4 д. 15 ч. 43 мин.

Амазар

14:38

18 мин.

14:56

5213 км.

4 д. 17 ч. 31 мин.

Ерофей Павлович

16:49

21 мин.

17:10

5283 км.

4 д. 19 ч. 42 мин.

Уруша

18:56

2 мин.

18:58

5344 км.

4 д. 21 ч. 49 мин.

Сковородино

20:42

43 мин.

21:25

5413 км.

4 д. 23 ч. 35 мин.

Магдагачи

00:48

15 мин.

01:03

5549 км.

5 д. 3 ч. 41 мин.

Тыгда

02:08

3 мин.

02:11

5600 км.

5 д. 5 ч. 1 мин.

Шимановская

04:28

2 мин.

04:30

5753 км.

5 д. 7 ч. 21 мин.

Ледяная

05:06

2 мин.

05:08

5792 км.

5 д. 7 ч. 59 мин.

Свободный

05:41

5 мин.

05:46

5831 км.

5 д. 8 ч. 34 мин.

Серышево

06:21

2 мин.

06:23

5868 км.

5 д. 9 ч. 14 мин.

Белогорск

06:45

45 мин.

07:30

5887 км.

5 д. 9 ч. 38 мин.

Поздеевка

08:20

1 мин.

08:21

5934 км.

5 д. 11 ч. 13 мин.

Екатеринославка

08:45

2 мин.

08:47

5962 км.

5 д. 11 ч. 38 мин.

Завитая

09:26

2 мин.

09:28

5999 км.

5 д. 12 ч. 19 мин.

Бурея

10:05

2 мин.

10:07

6041 км.

5 д. 12 ч. 58 мин.

Архара

10:49

2 мин.

10:51

6088 км.

5 д. 13 ч. 42 мин.

Облучье

12:59

15 мин.

13:14

6172 км.

5 д. 15 ч. 52 мин.

Известковая

14:01

1 мин.

14:02

6208 км.

5 д. 16 ч. 54 мин.

Биробиджан

15:51

7 мин.

15:58

6310 км.

5 д. 18 ч. 44 мин.

Хабаровск 1

18:20

40 мин.

19:00

6470 км.

5 д. 21 ч. 13 мин.

Вяземская

20:50

15 мин.

21:05

6579 км.

5 д. 23 ч. 43 мин.

Бикин

22:40

2 мин.

22:42

6667 км.

6 д. 1 ч. 33 мин.

Лучегорск

23:23

1 мин.

23:24

6705 км.

6 д. 2 ч. 16 мин.

Дальнереченск 1

00:19

2 мин.

00:21

6774 км.

6 д. 3 ч. 12 мин.

Ружино

01:10

15 мин.

01:25

6828 км.

6 д. 4 ч. 3 мин.

Шмаковка

02:08

1 мин.

02:09

6870 км.

6 д. 5 ч. 1 мин.

Спасск-Дальний

03:11

2 мин.

03:13

6939 км.

6 д. 6 ч. 4 мин.

Мучная

03:50

1 мин.

03:51

6976 км.

6 д. 6 ч. 43 мин.

Сибирцево

04:11

2 мин.

04:13

6992 км.

6 д. 7 ч. 4 мин.

Озерная Падь

04:49

1 мин.

04:50

7021 км.

6 д. 7 ч. 42 мин.

Уссурийск

05:25

15 мин.

05:40

7050 км.

6 д. 8 ч. 18 мин.

Угольная

06:54

2 мин.

06:56

7105 км.

6 д. 9 ч. 47 мин.

Владивосток

07:32

7131 км.

6 д. 10 ч. 25 мин.

Информация о поезде 012Й

Планируете поездку по маршруту Самара — Владивосток? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 012Й. Этот поезд отправляется со станции Самара в 21:07 и прибывает на конечную станцию Владивосток в 07:32. Вся дорога занимает 6 д. 10 ч. 25 мин., а суммарное время стоянок составляет - 21 ч. 16 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 012Й

Количество остановок поезда:

126 станций

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Омск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Оставить отзыв о поезде 012Й:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
