Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 012Й Самара — Владивосток.
21:07
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
126
Маршрут следования поезда 012Й Самара — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
21:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кинель
21:52
21:57
34 км.
0 ч. 45 мин.
Новоотрадная
22:53
23:02
83 км.
1 ч. 46 мин.
Толкай
23:25
23:27
99 км.
2 ч. 18 мин.
Похвистнево
00:06
00:08
144 км.
2 ч. 59 мин.
Бугуруслан
00:27
00:29
163 км.
3 ч. 20 мин.
Абдулино
01:41
01:43
244 км.
4 ч. 34 мин.
Приютово
02:14
02:16
274 км.
5 ч. 7 мин.
Аксаково
02:37
02:39
293 км.
5 ч. 30 мин.
Аксеново
03:08
03:10
324 км.
6 ч. 1 мин.
Раевка
03:44
03:46
350 км.
6 ч. 37 мин.
Давлеканово
04:04
04:09
368 км.
6 ч. 57 мин.
Уфа
06:02
06:44
452 км.
8 ч. 55 мин.
Аша
08:15
08:17
540 км.
11 ч. 8 мин.
Миньяр
08:36
08:38
557 км.
11 ч. 29 мин.
Симская
08:55
08:57
569 км.
11 ч. 48 мин.
Кропачево
09:22
10:02
587 км.
12 ч. 15 мин.
Усть-Катав
10:29
10:31
602 км.
13 ч. 22 мин.
Вязовая
10:48
10:50
613 км.
13 ч. 41 мин.
Сулея
11:36
11:38
655 км.
14 ч. 29 мин.
Бердяуш
12:02
12:04
671 км.
14 ч. 55 мин.
Златоуст
13:05
14:08
707 км.
15 ч. 58 мин.
Миасс 1
15:15
15:17
739 км.
18 ч. 8 мин.
Чебаркуль
15:40
15:41
754 км.
18 ч. 33 мин.
Смолино
16:41
16:56
810 км.
19 ч. 34 мин.
Челябинск-Главный
17:20
18:10
824 км.
20 ч. 13 мин.
Шумиха
20:29
20:31
943 км.
23 ч. 22 мин.
Мишкино
21:06
21:08
984 км.
23 ч. 59 мин.
Юргамыш
21:35
21:37
1018 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Курган
22:31
22:52
1073 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Варгаши
23:31
23:32
1105 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Лебяжья-Сибирская
00:07
00:09
1149 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Макушино
00:49
00:51
1195 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Петухово
01:28
01:33
1240 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Исилькуль
05:31
06:40
1455 км.
1 д. 8 ч. 24 мин.
Омск
Пассажирский
08:45
09:55
1590 км.
1 д. 11 ч. 38 мин.
Калачинская
11:20
11:22
1666 км.
1 д. 14 ч. 13 мин.
Татарская
12:26
12:28
1755 км.
1 д. 15 ч. 19 мин.
Чаны
13:04
13:06
1806 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Озеро-Карачинское
13:18
13:23
1818 км.
1 д. 16 ч. 11 мин.
Барабинск
14:27
14:50
1906 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Убинская
15:55
15:57
1989 км.
1 д. 18 ч. 48 мин.
Каргат
16:27
16:29
2030 км.
1 д. 19 ч. 20 мин.
Чулымская
17:10
17:12
2075 км.
1 д. 20 ч. 3 мин.
Обь
18:34
18:36
2187 км.
1 д. 21 ч. 27 мин.
Новосибирск
Главный
19:00
19:54
2198 км.
1 д. 21 ч. 53 мин.
Юрга 1
22:20
22:22
2342 км.
2 д. 1 ч. 13 мин.
Яшкино
22:59
23:01
2382 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
Тайга
23:25
00:20
2406 км.
2 д. 2 ч. 18 мин.
Анжерская
00:47
01:05
2432 км.
2 д. 3 ч. 40 мин.
Яя
01:28
01:33
2459 км.
2 д. 4 ч. 21 мин.
Мариинск
02:43
03:17
2540 км.
2 д. 5 ч. 36 мин.
Тяжин
04:06
04:07
2589 км.
2 д. 6 ч. 59 мин.
Боготол
05:09
05:10
2652 км.
2 д. 8 ч. 2 мин.
Ачинск 1
06:06
06:08
2713 км.
2 д. 8 ч. 59 мин.
Красноярск
Пассажирский
09:03
09:48
2859 км.
2 д. 11 ч. 56 мин.
Заозерная
12:25
12:26
2976 км.
2 д. 15 ч. 18 мин.
Канск-Енисейский
13:31
13:33
3043 км.
2 д. 16 ч. 24 мин.
Иланская
14:04
14:24
3066 км.
2 д. 16 ч. 57 мин.
Ингашская
14:54
14:55
3093 км.
2 д. 17 ч. 47 мин.
Решоты
15:34
15:35
3136 км.
2 д. 18 ч. 27 мин.
Тайшет
16:32
16:35
3190 км.
2 д. 19 ч. 25 мин.
Нижнеудинск
19:15
19:28
3323 км.
2 д. 22 ч. 8 мин.
Тулун
21:04
21:06
3425 км.
2 д. 23 ч. 57 мин.
Куйтун
22:14
22:16
3494 км.
3 д. 1 ч. 7 мин.
Зима
23:09
23:39
3551 км.
3 д. 2 ч. 2 мин.
Залари
00:30
00:32
3601 км.
3 д. 3 ч. 23 мин.
Черемхово
01:27
01:29
3660 км.
3 д. 4 ч. 20 мин.
Усолье-Сибирское
02:18
02:20
3720 км.
3 д. 5 ч. 11 мин.
Ангарск
02:43
02:46
3746 км.
3 д. 5 ч. 36 мин.
Иркутск
Сортировочный
03:18
03:20
3777 км.
3 д. 6 ч. 11 мин.
Иркутск
Пассажирский
03:34
03:59
3783 км.
3 д. 6 ч. 27 мин.
Слюдянка 1
06:30
06:32
3861 км.
3 д. 9 ч. 23 мин.
Байкальск
07:15
07:17
3899 км.
3 д. 10 ч. 8 мин.
Мысовая
09:03
09:05
4014 км.
3 д. 11 ч. 56 мин.
Улан-Удэ
11:25
11:50
4132 км.
3 д. 14 ч. 18 мин.
Заудинский
12:04
12:05
4138 км.
3 д. 14 ч. 57 мин.
Новоильинский
13:30
13:31
4210 км.
3 д. 16 ч. 23 мин.
Петровский Завод
14:23
14:25
4254 км.
3 д. 17 ч. 16 мин.
Бада
16:10
16:12
4324 км.
3 д. 19 ч. 3 мин.
Хилок
17:09
17:34
4365 км.
3 д. 20 ч. 2 мин.
Могзон
19:32
19:34
4477 км.
3 д. 22 ч. 25 мин.
Чита 2
22:25
23:01
4587 км.
4 д. 1 ч. 18 мин.
Карымская
01:06
01:24
4660 км.
4 д. 3 ч. 59 мин.
Солнцевая
03:21
03:23
4752 км.
4 д. 6 ч. 14 мин.
Шилка
04:03
04:05
4780 км.
4 д. 6 ч. 56 мин.
Приисковая
04:50
04:52
4819 км.
4 д. 7 ч. 43 мин.
Куэнга
05:30
05:32
4853 км.
4 д. 8 ч. 23 мин.
Чернышевск-Забайкальск
06:37
07:07
4902 км.
4 д. 9 ч. 30 мин.
Жирекен
08:04
08:06
4940 км.
4 д. 10 ч. 57 мин.
Зилово
08:42
08:44
4971 км.
4 д. 11 ч. 35 мин.
Ксеньевская
10:55
10:57
5068 км.
4 д. 13 ч. 48 мин.
Могоча
12:50
13:05
5139 км.
4 д. 15 ч. 43 мин.
Амазар
14:38
14:56
5213 км.
4 д. 17 ч. 31 мин.
Ерофей Павлович
16:49
17:10
5283 км.
4 д. 19 ч. 42 мин.
Уруша
18:56
18:58
5344 км.
4 д. 21 ч. 49 мин.
Сковородино
20:42
21:25
5413 км.
4 д. 23 ч. 35 мин.
Магдагачи
00:48
01:03
5549 км.
5 д. 3 ч. 41 мин.
Тыгда
02:08
02:11
5600 км.
5 д. 5 ч. 1 мин.
Шимановская
04:28
04:30
5753 км.
5 д. 7 ч. 21 мин.
Ледяная
05:06
05:08
5792 км.
5 д. 7 ч. 59 мин.
Свободный
05:41
05:46
5831 км.
5 д. 8 ч. 34 мин.
Серышево
06:21
06:23
5868 км.
5 д. 9 ч. 14 мин.
Белогорск
06:45
07:30
5887 км.
5 д. 9 ч. 38 мин.
Поздеевка
08:20
08:21
5934 км.
5 д. 11 ч. 13 мин.
Екатеринославка
08:45
08:47
5962 км.
5 д. 11 ч. 38 мин.
Завитая
09:26
09:28
5999 км.
5 д. 12 ч. 19 мин.
Бурея
10:05
10:07
6041 км.
5 д. 12 ч. 58 мин.
Архара
10:49
10:51
6088 км.
5 д. 13 ч. 42 мин.
Облучье
12:59
13:14
6172 км.
5 д. 15 ч. 52 мин.
Известковая
14:01
14:02
6208 км.
5 д. 16 ч. 54 мин.
Биробиджан
15:51
15:58
6310 км.
5 д. 18 ч. 44 мин.
Хабаровск 1
18:20
19:00
6470 км.
5 д. 21 ч. 13 мин.
Вяземская
20:50
21:05
6579 км.
5 д. 23 ч. 43 мин.
Бикин
22:40
22:42
6667 км.
6 д. 1 ч. 33 мин.
Лучегорск
23:23
23:24
6705 км.
6 д. 2 ч. 16 мин.
Дальнереченск 1
00:19
00:21
6774 км.
6 д. 3 ч. 12 мин.
Ружино
01:10
01:25
6828 км.
6 д. 4 ч. 3 мин.
Шмаковка
02:08
02:09
6870 км.
6 д. 5 ч. 1 мин.
Спасск-Дальний
03:11
03:13
6939 км.
6 д. 6 ч. 4 мин.
Мучная
03:50
03:51
6976 км.
6 д. 6 ч. 43 мин.
Сибирцево
04:11
04:13
6992 км.
6 д. 7 ч. 4 мин.
Озерная Падь
04:49
04:50
7021 км.
6 д. 7 ч. 42 мин.
Уссурийск
05:25
05:40
7050 км.
6 д. 8 ч. 18 мин.
Угольная
06:54
06:56
7105 км.
6 д. 9 ч. 47 мин.
Владивосток
07:32
7131 км.
6 д. 10 ч. 25 мин.
