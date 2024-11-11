Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 242С Адлер — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
13:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
13:18
13:20
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
13:40
13:57
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
14:22
14:24
37 км.
1 ч. 16 мин.
Лазаревская
15:04
15:21
69 км.
1 ч. 58 мин.
Туапсе
15:59
16:13
96 км.
2 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
18:05
18:36
157 км.
4 ч. 59 мин.
Краснодар 1
19:44
19:48
199 км.
6 ч. 38 мин.
Брюховецкая
21:51
21:53
285 км.
8 ч. 45 мин.
Каневская
22:21
22:23
317 км.
9 ч. 15 мин.
Староминская-Тимашевск
23:04
23:06
364 км.
9 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
00:30
00:50
455 км.
11 ч. 24 мин.
Новочеркасск
01:55
01:57
493 км.
12 ч. 49 мин.
Шахтная
02:34
02:36
529 км.
13 ч. 28 мин.
Сулин
03:04
03:06
547 км.
13 ч. 58 мин.
Зверево
03:28
03:30
562 км.
14 ч. 22 мин.
Лихая
04:33
05:04
578 км.
15 ч. 27 мин.
Белая Калитва
06:12
06:14
622 км.
17 ч. 6 мин.
Тацинская
07:28
07:30
658 км.
18 ч. 22 мин.
Морозовская
08:32
08:40
702 км.
19 ч. 26 мин.
Чернышков
09:16
09:18
731 км.
20 ч. 10 мин.
Обливская
09:43
09:45
755 км.
20 ч. 37 мин.
Суровикино
10:11
10:13
781 км.
21 ч. 5 мин.
Волгоград 1
12:43
13:24
904 км.
23 ч. 37 мин.
Петров Вал
16:53
16:57
1070 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:14
20:51
1235 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Сенная
23:20
23:40
1330 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Вольск 2
00:17
00:31
1354 км.
1 д. 11 ч. 11 мин.
Балаково
01:21
01:23
1388 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Пугачевск
02:42
02:52
1456 км.
1 д. 13 ч. 36 мин.
Новоперелюбская
04:21
04:51
1535 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Бузулук
08:45
09:09
1715 км.
1 д. 19 ч. 39 мин.
Тоцкая
10:00
10:02
1761 км.
1 д. 20 ч. 54 мин.
Сорочинская
10:30
10:31
1785 км.
1 д. 21 ч. 24 мин.
Новосергиевская
11:24
11:25
1836 км.
1 д. 22 ч. 18 мин.
Оренбург
13:12
13:57
1939 км.
2 д. 0 ч. 6 мин.
Сакмарская
14:30
15:00
1967 км.
2 д. 1 ч. 24 мин.
Кувандык
17:08
17:10
2113 км.
2 д. 4 ч. 2 мин.
Медногорск
17:41
17:42
2131 км.
2 д. 4 ч. 35 мин.
Никель
19:13
19:15
2201 км.
2 д. 6 ч. 7 мин.
Орск
19:28
19:47
2206 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Бреды
22:21
22:23
2384 км.
2 д. 9 ч. 15 мин.
Карталы 1
23:23
23:57
2458 км.
2 д. 10 ч. 17 мин.
Тамерлан
00:38
00:40
2501 км.
2 д. 11 ч. 32 мин.
Троицк
01:48
01:50
2590 км.
2 д. 12 ч. 42 мин.
Челябинск-Главный
03:29
04:06
2704 км.
2 д. 14 ч. 23 мин.
Шумиха
05:56
05:58
2823 км.
2 д. 16 ч. 50 мин.
Курган
07:53
08:09
2953 км.
2 д. 18 ч. 47 мин.
Макушино
09:46
09:48
3075 км.
2 д. 20 ч. 40 мин.
Петухово
10:24
10:29
3120 км.
2 д. 21 ч. 18 мин.
Петропавловск
11:48
12:28
3205 км.
2 д. 22 ч. 42 мин.
Исилькуль
14:30
15:30
3338 км.
3 д. 1 ч. 24 мин.
Омск
Пассажирский
17:17
17:33
3473 км.
3 д. 4 ч. 11 мин.
Татарская
19:28
19:30
3639 км.
3 д. 6 ч. 22 мин.
Барабинск
21:15
21:45
3791 км.
3 д. 8 ч. 9 мин.
Обь
00:49
00:51
4071 км.
3 д. 11 ч. 43 мин.
Новосибирск
Главный
01:15
01:33
4082 км.
3 д. 12 ч. 9 мин.
Юрга 1
03:44
03:46
4226 км.
3 д. 14 ч. 38 мин.
Тайга
04:51
04:54
4288 км.
3 д. 15 ч. 45 мин.
Анжерская
05:24
05:26
4314 км.
3 д. 16 ч. 18 мин.
Мариинск
07:05
07:35
4419 км.
3 д. 17 ч. 59 мин.
Боготол
09:48
09:50
4529 км.
3 д. 20 ч. 42 мин.
Ачинск 1
10:46
10:48
4590 км.
3 д. 21 ч. 40 мин.
Красноярск
Пассажирский
13:41
14:02
4736 км.
4 д. 0 ч. 35 мин.
Уяр
16:04
16:05
4832 км.
4 д. 2 ч. 58 мин.
Заозерная
16:43
16:44
4860 км.
4 д. 3 ч. 37 мин.
Канск-Енисейский
17:49
17:51
4927 км.
4 д. 4 ч. 43 мин.
Иланская
18:22
18:44
4950 км.
4 д. 5 ч. 16 мин.
Решоты
19:48
19:49
5020 км.
4 д. 6 ч. 42 мин.
Тайшет
20:46
20:59
5074 км.
4 д. 7 ч. 40 мин.
Алзамай
22:16
22:18
5133 км.
4 д. 9 ч. 10 мин.
Нижнеудинск
23:40
23:53
5209 км.
4 д. 10 ч. 34 мин.
Тулун
01:38
01:41
5311 км.
4 д. 12 ч. 32 мин.
Зима
03:58
04:28
5434 км.
4 д. 14 ч. 52 мин.
Залари
05:26
05:28
5484 км.
4 д. 16 ч. 20 мин.
Черемхово
06:23
06:25
5543 км.
4 д. 17 ч. 17 мин.
Усолье-Сибирское
07:14
07:17
5603 км.
4 д. 18 ч. 8 мин.
Ангарск
07:40
07:43
5629 км.
4 д. 18 ч. 34 мин.
Иркутск
Сортировочный
08:15
08:17
5660 км.
4 д. 19 ч. 9 мин.
Иркутск
Пассажирский
08:31
5666 км.
4 д. 19 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Куда делись все СВ вагоны? И когда уже эти древние вагоны будут списаны в утиль и заменены на новые? Цены на РЖД поднялись в несколько раз выше, чем несколько лет назад, а по факту комфорт остался на том же уровне.
Скажем – удовлетворительно. Доехал и на том спасибо.
Плацкарт просто ужас! Грязные все, пыльные. Вообще не понимаю, за что заплатила. Всю дорогу в коридоре был песок, кондиционер не работал, возмутительно.
Поездка прошла отлично. Единственное неудобство доставляла жара, которая была из-за того, что не работал кондиционер. Как вообще можно отправлять поезд на ЮГ, когда у него не работает кондиционер? Я еще нормально перенесла, а вот в соседнем купе бабушка чуть концы не отдала.
Здрасьте. Итак, поездка. Цена не соответствует качеству. Если вы хотите добраться с комфортом, то можете забыть про это. В этом поезде комфорта попросту нет. Проводники вообще ни о чем, плевали они на пассажиров. Делают все для галочки. Убирали только один раз!!!!
Считаю что в настоящее время нужно делать на одного пассажира одну розетку. В нашем случае на весь вагон были только 2 розетки. Постоянно собиралась очередь из желающих подзарядить телефон. Но тут тоже нюанс – розетки слабо давали электричество и телефон как-то дольше обычного заряжался. Такие дела.