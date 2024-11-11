Поезд 242С Адлер — Иркутск (Таврия)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:06

Адлер

4 д. 19 ч. 25 мин.

08:31

Иркутск

80

Маршрут следования поезда 242С Адлер — Иркутск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Иркутск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

13:06

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

13:18

2 мин.

13:20

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

13:40

17 мин.

13:57

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

14:22

2 мин.

14:24

37 км.

1 ч. 16 мин.

Лазаревская

15:04

17 мин.

15:21

69 км.

1 ч. 58 мин.

Туапсе

15:59

14 мин.

16:13

96 км.

2 ч. 53 мин.

Горячий Ключ

18:05

31 мин.

18:36

157 км.

4 ч. 59 мин.

Краснодар 1

19:44

4 мин.

19:48

199 км.

6 ч. 38 мин.

Брюховецкая

21:51

2 мин.

21:53

285 км.

8 ч. 45 мин.

Каневская

22:21

2 мин.

22:23

317 км.

9 ч. 15 мин.

Староминская-Тимашевск

23:04

2 мин.

23:06

364 км.

9 ч. 58 мин.

Ростов
Главный

00:30

20 мин.

00:50

455 км.

11 ч. 24 мин.

Новочеркасск

01:55

2 мин.

01:57

493 км.

12 ч. 49 мин.

Шахтная

02:34

2 мин.

02:36

529 км.

13 ч. 28 мин.

Сулин

03:04

2 мин.

03:06

547 км.

13 ч. 58 мин.

Зверево

03:28

2 мин.

03:30

562 км.

14 ч. 22 мин.

Лихая

04:33

31 мин.

05:04

578 км.

15 ч. 27 мин.

Белая Калитва

06:12

2 мин.

06:14

622 км.

17 ч. 6 мин.

Тацинская

07:28

2 мин.

07:30

658 км.

18 ч. 22 мин.

Морозовская

08:32

8 мин.

08:40

702 км.

19 ч. 26 мин.

Чернышков

09:16

2 мин.

09:18

731 км.

20 ч. 10 мин.

Обливская

09:43

2 мин.

09:45

755 км.

20 ч. 37 мин.

Суровикино

10:11

2 мин.

10:13

781 км.

21 ч. 5 мин.

Волгоград 1

12:43

41 мин.

13:24

904 км.

23 ч. 37 мин.

Петров Вал

16:53

4 мин.

16:57

1070 км.

1 д. 3 ч. 47 мин.

Саратов 1
Пассажирский

20:14

37 мин.

20:51

1235 км.

1 д. 7 ч. 8 мин.

Сенная

23:20

20 мин.

23:40

1330 км.

1 д. 10 ч. 14 мин.

Вольск 2

00:17

14 мин.

00:31

1354 км.

1 д. 11 ч. 11 мин.

Балаково

01:21

2 мин.

01:23

1388 км.

1 д. 12 ч. 15 мин.

Пугачевск

02:42

10 мин.

02:52

1456 км.

1 д. 13 ч. 36 мин.

Новоперелюбская

04:21

30 мин.

04:51

1535 км.

1 д. 15 ч. 15 мин.

Бузулук

08:45

24 мин.

09:09

1715 км.

1 д. 19 ч. 39 мин.

Тоцкая

10:00

2 мин.

10:02

1761 км.

1 д. 20 ч. 54 мин.

Сорочинская

10:30

1 мин.

10:31

1785 км.

1 д. 21 ч. 24 мин.

Новосергиевская

11:24

1 мин.

11:25

1836 км.

1 д. 22 ч. 18 мин.

Оренбург

13:12

45 мин.

13:57

1939 км.

2 д. 0 ч. 6 мин.

Сакмарская

14:30

30 мин.

15:00

1967 км.

2 д. 1 ч. 24 мин.

Кувандык

17:08

2 мин.

17:10

2113 км.

2 д. 4 ч. 2 мин.

Медногорск

17:41

1 мин.

17:42

2131 км.

2 д. 4 ч. 35 мин.

Никель

19:13

2 мин.

19:15

2201 км.

2 д. 6 ч. 7 мин.

Орск

19:28

19 мин.

19:47

2206 км.

2 д. 6 ч. 22 мин.

Бреды

22:21

2 мин.

22:23

2384 км.

2 д. 9 ч. 15 мин.

Карталы 1

23:23

34 мин.

23:57

2458 км.

2 д. 10 ч. 17 мин.

Тамерлан

00:38

2 мин.

00:40

2501 км.

2 д. 11 ч. 32 мин.

Троицк

01:48

2 мин.

01:50

2590 км.

2 д. 12 ч. 42 мин.

Челябинск-Главный

03:29

37 мин.

04:06

2704 км.

2 д. 14 ч. 23 мин.

Шумиха

05:56

2 мин.

05:58

2823 км.

2 д. 16 ч. 50 мин.

Курган

07:53

16 мин.

08:09

2953 км.

2 д. 18 ч. 47 мин.

Макушино

09:46

2 мин.

09:48

3075 км.

2 д. 20 ч. 40 мин.

Петухово

10:24

5 мин.

10:29

3120 км.

2 д. 21 ч. 18 мин.

Петропавловск

11:48

40 мин.

12:28

3205 км.

2 д. 22 ч. 42 мин.

Исилькуль

14:30

60 мин.

15:30

3338 км.

3 д. 1 ч. 24 мин.

Омск
Пассажирский

17:17

16 мин.

17:33

3473 км.

3 д. 4 ч. 11 мин.

Татарская

19:28

2 мин.

19:30

3639 км.

3 д. 6 ч. 22 мин.

Барабинск

21:15

30 мин.

21:45

3791 км.

3 д. 8 ч. 9 мин.

Обь

00:49

2 мин.

00:51

4071 км.

3 д. 11 ч. 43 мин.

Новосибирск
Главный

01:15

18 мин.

01:33

4082 км.

3 д. 12 ч. 9 мин.

Юрга 1

03:44

2 мин.

03:46

4226 км.

3 д. 14 ч. 38 мин.

Тайга

04:51

3 мин.

04:54

4288 км.

3 д. 15 ч. 45 мин.

Анжерская

05:24

2 мин.

05:26

4314 км.

3 д. 16 ч. 18 мин.

Мариинск

07:05

30 мин.

07:35

4419 км.

3 д. 17 ч. 59 мин.

Боготол

09:48

2 мин.

09:50

4529 км.

3 д. 20 ч. 42 мин.

Ачинск 1

10:46

2 мин.

10:48

4590 км.

3 д. 21 ч. 40 мин.

Красноярск
Пассажирский

13:41

21 мин.

14:02

4736 км.

4 д. 0 ч. 35 мин.

Уяр

16:04

1 мин.

16:05

4832 км.

4 д. 2 ч. 58 мин.

Заозерная

16:43

1 мин.

16:44

4860 км.

4 д. 3 ч. 37 мин.

Канск-Енисейский

17:49

2 мин.

17:51

4927 км.

4 д. 4 ч. 43 мин.

Иланская

18:22

22 мин.

18:44

4950 км.

4 д. 5 ч. 16 мин.

Решоты

19:48

1 мин.

19:49

5020 км.

4 д. 6 ч. 42 мин.

Тайшет

20:46

13 мин.

20:59

5074 км.

4 д. 7 ч. 40 мин.

Алзамай

22:16

2 мин.

22:18

5133 км.

4 д. 9 ч. 10 мин.

Нижнеудинск

23:40

13 мин.

23:53

5209 км.

4 д. 10 ч. 34 мин.

Тулун

01:38

3 мин.

01:41

5311 км.

4 д. 12 ч. 32 мин.

Зима

03:58

30 мин.

04:28

5434 км.

4 д. 14 ч. 52 мин.

Залари

05:26

2 мин.

05:28

5484 км.

4 д. 16 ч. 20 мин.

Черемхово

06:23

2 мин.

06:25

5543 км.

4 д. 17 ч. 17 мин.

Усолье-Сибирское

07:14

3 мин.

07:17

5603 км.

4 д. 18 ч. 8 мин.

Ангарск

07:40

3 мин.

07:43

5629 км.

4 д. 18 ч. 34 мин.

Иркутск
Сортировочный

08:15

2 мин.

08:17

5660 км.

4 д. 19 ч. 9 мин.

Иркутск
Пассажирский

08:31

5666 км.

4 д. 19 ч. 25 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Иркутск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Адлер и Иркутск

Информация о поезде 242С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Иркутск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 242С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 13:06 и прибывает на конечную станцию Иркутск в 08:31. Вся дорога занимает 4 д. 19 ч. 25 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 47 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 242С

Количество остановок поезда:

80 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Исилькуль

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Виктория Алексеевна

    Куда делись все СВ вагоны? И когда уже эти древние вагоны будут списаны в утиль и заменены на новые? Цены на РЖД поднялись в несколько раз выше, чем несколько лет назад, а по факту комфорт остался на том же уровне.

    Ответить
  2. Марат

    Скажем – удовлетворительно. Доехал и на том спасибо.

    Ответить
  3. Катя В.

    Плацкарт просто ужас! Грязные все, пыльные. Вообще не понимаю, за что заплатила. Всю дорогу в коридоре был песок, кондиционер не работал, возмутительно.

    Ответить
  4. София

    Поездка прошла отлично. Единственное неудобство доставляла жара, которая была из-за того, что не работал кондиционер. Как вообще можно отправлять поезд на ЮГ, когда у него не работает кондиционер? Я еще нормально перенесла, а вот в соседнем купе бабушка чуть концы не отдала.

    Ответить
  5. Колесникова Виктория

    Здрасьте. Итак, поездка. Цена не соответствует качеству. Если вы хотите добраться с комфортом, то можете забыть про это. В этом поезде комфорта попросту нет. Проводники вообще ни о чем, плевали они на пассажиров. Делают все для галочки. Убирали только один раз!!!!

    Ответить
  6. Крупень Захар

    Считаю что в настоящее время нужно делать на одного пассажира одну розетку. В нашем случае на весь вагон были только 2 розетки. Постоянно собиралась очередь из желающих подзарядить телефон. Но тут тоже нюанс – розетки слабо давали электричество и телефон как-то дольше обычного заряжался. Такие дела.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
